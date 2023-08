EEUU – Ola de batallas contractuales y huelgas ilegales en la educación

“ISG en acción”

Grupo Socialista Independiente (ISG)

11 de agosto

por miembros de ISG en la Asociación de Maestros de Massachusetts (MTA)

Los educadores de la MTA, miembros del sindicato más grande de Nueva Inglaterra que representa a 115,000 miembros en 400 localidades, están contraatacando a través de una ola de batallas contractuales y huelgas ilegales contra la falta de fondos, los niveles inadecuados de personal y los salarios que van a la zaga de los niveles récord de inflación y aumento de estudiantes. deuda. Los miembros del sindicato ISG, incluidos nuestros miembros de la MTA, se están organizando constantemente en nuestros lugares de trabajo y sindicatos para ayudar a obtener buenos contratos, mejorar las condiciones y reclamar a nuestros sindicatos como organizaciones democráticas y luchadoras de la clase trabajadora.

Los miembros de ISG han discutido formas de abordar los problemas de los educadores en mítines y huelgas de educadores recientes. En los últimos meses, los miembros apoyaron a los conductores de autobuses de NRT (Distrito de Marlborough), en huelga por el reconocimiento sindical con Teamsters Local 170 y un primer contrato. Trabajamos con los líderes de la huelga para tratar de movilizar a Marlborough y otros educadores sindicales para que se unieran al piquete. ISG se unió a mítines y piquetes con educadores de Brookline, Cambridge, Woburn, Watertown, Wellesley, Worcester y Newton, así como a un piquete de protesta en junio con Medford Teamsters, bomberos y educadores.

Nuestros educadores, en sus sindicatos locales y estatales, están incorporando tácticas efectivas en el lugar de trabajo a las discusiones y reuniones de planificación con educadores que están listos para contraatacar pero que no están seguros de cómo hacerlo. Un profesional de apoyo educativo (ESP) de ISG en la Asociación de Educadores de Wellesley (WEA) estuvo muy involucrado en la reciente campaña sindical pública de 7 meses de duración por un contrato justo.

Batalla del contrato de Wellesley

Nuestro miembro habló con muchos compañeros de trabajo en su edificio y con otros sobre la lucha por obtener ganancias serias en un nuevo contrato y la necesidad de movilizarse para ganarlas. Ayudaron a organizar manifestaciones sin cita previa a las que asistieron entre 200 y 300 educadores y simpatizantes, y otras acciones a través del Contract Action Team (CAT).

Nuestros educadores y otros camaradas sindicales hablaron en múltiples mítines sobre la necesidad de unir a todos los locales que luchan en todo el estado por los mismos temas, para una acción conjunta y militante, y para que los sindicatos defiendan y mejoren los servicios públicos. Nuestro educador de Wellesley abogó por que la WEA se vincule con los lugareños de los alrededores en negociaciones como Weston y Wayland para manifestaciones unidas. Después de que el liderazgo sindical cancelara una votación de huelga planificada e impulsara un contrato débil, nuestros miembros plantearon la necesidad de un liderazgo sindical democrático y responsable con los compañeros de trabajo frustrados, especialmente los ESP, que fueron fuertemente traicionados en el nuevo contrato.

Reunión Anual de la MTA

Como parte de la organización para una lucha más poderosa en todo el estado, nuestros miembros de la MTA presentaron tres propuestas a los delegados durante la Reunión Anual de la MTA de 2023 en abril (resoluciones en independentsocialistgroup.org). Nuestras propuestas tenían como objetivo demostrar lo que el sindicato debe hacer para ganar y conocer a los educadores que ven la necesidad de mejores salarios y condiciones de trabajo, mejor financiación y dotación de personal para las escuelas, la capacidad de retener y reclutar a los educadores actuales y futuros, y una más fuerte, más movimiento obrero unificado.

No aceptaremos menos de $ 40k

La primera resolución comprometería al sindicato a luchar en todo el estado por salarios anuales de no menos de $40,000 para todos los miembros de la MTA como un paso hacia un salario digno. La MTA necesita hacer campaña en todo el estado, no pueblo por pueblo, a favor de aumentos salariales serios por encima de la tasa de inflación. El reciente aumento récord en el costo de vida afecta especialmente a los profesionales de apoyo educativo (ESP), a menudo los trabajadores de la educación peor pagados (80% de los ESP ganan menos de $30k/año). Los sindicatos no deberían sentarse a la mesa listos para conceder lo que “creen que pueden ganar”, sino exigir lo que sus miembros necesitan.

¡Revocar la prohibición de huelga en el sector público!

Los educadores de ISG también plantearon la importancia de anular la prohibición de huelga del sector público en todo el estado y ganar el derecho a la huelga sin restricciones. La MTA está cabildeando por la legislación del “derecho a la huelga” que incluye un período de espera obligatorio de 6 meses, garantizando a los comités escolares, los alcaldes y el gobernador tiempo para organizarse contra la actividad sindical. Este enfoque puede sofocar el impulso al obligar al sindicato a mediar, atacar a los activistas sindicales y emprender una campaña para intimidar y confundir a los miembros del sindicato, a los simpatizantes y al público. La MTA necesita organizar protestas y huelgas en todo el estado por este derecho básico sin restricciones.

Nuestra resolución también llamó a poner fin a todas las formas de respaldo y apoyo financiero a los partidos Demócrata y Republicano. La gobernadora respaldada por la MTA, Maura Healey, se opone públicamente al derecho de huelga de los trabajadores del sector público. El Plan bipartidista de desgravación fiscal de Healey incluyó casi $400 millones en exenciones fiscales para los ricos al reducir el impuesto sobre las ganancias de capital a corto plazo en un 7 % y eliminar el impuesto sobre el patrimonio para patrimonios con un valor de hasta $3 millones. Esto socava la reciente legislación de la Enmienda de Participación Justa que grava a los ricos para financiar la educación pública y el tránsito, que la MTA inició y ganó por referéndum en 2022.

No ganaremos el derecho a la huelga o la financiación total y la dotación de personal para la educación pública ejerciendo presión. La MTA necesita organizar una huelga estatal masiva. Tal acción debe combinarse con la presentación y el apoyo de candidatos laborales independientes para cargos públicos a fin de promover los derechos sindicales, incluido el derecho irrestricto a la huelga y la construcción de un nuevo partido que represente a los trabajadores.

Solidaridad real con transportistas de UPS

La tercera propuesta comprometería a la MTA ya los afiliados a organizar una verdadera solidaridad con los 350.000 trabajadores de UPS sindicalizados con los Teamsters que también atraviesan una lucha contractual crucial. Al igual que los trabajadores de la educación, los trabajadores de UPS enfrentan escasez de personal, salarios bajos y condiciones de trabajo inseguras (lea más en la página 6). Eligieron un nuevo liderazgo en 2021 con la promesa de un “contrato sin concesiones o huelga el 1 de agosto”. Al igual que muchos educadores, los Teamsters de UPS han lidiado con décadas de malos contratos y están listos para luchar por más. Los activistas de base en ambos sindicatos deben hacer campaña para que los sindicatos utilicen tácticas militantes en sus luchas y apoyen otras batallas laborales clave. La MTA debe solidarizarse con otros trabajadores sindicalizados para construir el movimiento laboral y una clase trabajadora más confiada y luchadora.

Una victoria o una derrota en UPS afectará a todo el movimiento obrero. Abogamos por que la MTA haga una donación al fondo de huelga de los Teamsters y se niegue a cruzar la línea de piquete si se declaran en huelga. La MTA podría educar a los miembros sobre la batalla por el contrato, movilizar a las bases para asistir a acciones de solidaridad y, si los Teamsters de UPS se declaran en huelga, enviar a los miembros a los piquetes, donar al fondo de huelga y negarse a enviar o recibir cualquier paquete de UPS en los lugares de trabajo.

La audacia de las tres propuestas llenó de energía a los compañeros delegados. A pesar de las maniobras de la dirección sindical, incluida la prevención de que la resolución de la UPS llegara al pleno, obtuvimos el 20-35% de los votos para las resoluciones entre los 500 delegados. Estas resoluciones ayudaron a impulsar discusiones serias sobre qué tácticas se necesitan para combatir la ola de empeoramiento de las condiciones para todos los trabajadores. Al plantear la necesidad de acciones de solidaridad y unidad a nivel local y estatal y al proponer el camino a seguir con mítines y esfuerzos conjuntos, nuestros miembros trajeron la lucha contra la política socialista a la conferencia para activistas sindicales que buscan un camino a seguir.

Los miembros de ISG asumen un papel de liderazgo en nuestros lugares de trabajo y continuarán luchando por un movimiento sindical más militante que pueda actuar colectivamente en interés de sus miembros. ISG apoya a todos los trabajadores de la educación en sus luchas por contratos y apoya la solidaridad sindical interlocal dentro de la MTA y el movimiento laboral en general.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...