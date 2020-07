Día Internacional Aminettu Haidar. Carta de Aminettu, defensora saharaui de derechos humanos.



Mediante la presente misiva, me gustaría expresar mi profundo agradecimiento a la Asociación Mexicana de Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática (AMARASD) por su propuesta de designar el día 24 de julio de cada año como “Día Internacional de Aminettu Haidar”, y ello con el propósito de llamar la atención de la opinión pública mexicana y mundial sobre la situación de los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental, la última colonia de África.

Personalmente, concibo la iniciativa como una invitación abierta a todos los amigos y amigas del pueblo saharaui en todos los rincones del planeta, así como al colectivo de defensores de los Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos, para consagrar aunque sólo sean instantes de ese día a dilucidar la cuestión del Sáhara Occidental, esa tierra que sigue sufriendo la ocupación militar de muchas extensiones de su territorio por parte del Reino de Marruecos, que está apoyado, desgraciadamente, en esta su aventura castrense por el Estado francés, cuna de los derechos humanos y partícipe de su violación en este país africano.

Los Estados Unidos Mexicanos, país considerado de los más importantes del Continente americano gracias al cúmulo de prestigio internacional en lo referente al respeto de los principios del imperio de la ley y de la democracia, ocupará en 2022 su puesto como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y, por ende, estará capacitado para materializar su apoyo histórico y continuado a los principios de la Carta de Naciones Unidas, y a la cultura de la liberación de las personas y de los pueblos de toda índole de colonialismo, discriminación y dependencia, cultura que México adoptó desde su independencia frente a las ambiciones e intentos de avasallamiento internacionales.

El mensaje principal que el pueblo saharaui quiere hacer llegar al mundo es que es un pueblo libre apegado a su libertad; que rechaza resignarse a la ocupación y a cualquier tipo de represión e intimidación, y se empeña en aferrarse a todos sus derechos políticos, civiles, económicos y culturales y, a su cabeza, su derecho inalienable e imprescriptible a la libertad y a la independencia, estando dispuesto por ello a cualquier sacrificio, inclusive el martirio en defensa de su soberanía y su dignidad.

Igualmente, los hijos e hijas del pueblo saharaui, de quienes soy una más, diariamente están enviando un mensaje claro y sencillo a la opinión pública internacional y a todas las instituciones políticas mundiales, particularmente a la Organización de Naciones Unidas. Dice así, el mensaje: “No queremos más que la puesta en práctica del Derecho Internacional en el Sáhara Occidental, y rechazamos la aceptación de la ley de la fuerza y el avasallamiento de los pueblos por las ambiciones y los intereses extranjeros. De la misma forma, rechazamos cualquier negociación sobre nuestros derechos, a los que queremos completos e íntegros.

Por otra parte, y como hijos e hijas del pueblo saharaui, queremos decirle a todo el mundo y, en primer lugar, a las Naciones Unidas, que el pueblo saharaui ya se autodeterminó de facto cuando rechazó, primero, el colonialismo español y, después, la ocupación marroquí, y sobre todo desde que declaró la creación de su Estado la

República Árabe Saharaui Democrática en 1976 como elección soberana irreversible.

Por lo tanto, lo único que debe hacer Marruecos y aquellos que están detrás de él, es respetar la voluntad del pueblo saharaui y poner fin a esta abominable farsa colonialista, que no sólo causa tragedias al pueblo saharaui sino que crea un continuo ambiente de inseguridad e inestabilidad en toda la región. De esta manera, las Naciones Unidas y las potencias mundiales perderán su seriedad y su credibilidad al igual que su deferencia..

Para acabar, me dirijo a todos los amigos y amigas del pueblo saharaui, y a todos aquellos que creen en el derecho de las personas y los pueblos a la libertad, a la autodeterminación, al desarrollo y a la paz; y les insto a que participen, durante este día y el resto de días de los años venideros, en actividades y programas de sensibilización, políticos, ideológicos y de protesta relativos a la cuestión del Sáhara Occidental, en todos los foros disponibles, como parlamentos, universidades, partidos políticos y organizaciones internacionales; pues no olvidemos que es una de las cuestiones políticas internacionales más relevantes a la que afectan todos los principios del Derecho Internacional, principios de libertad, democracia y autodeterminación, y el derecho de los pueblos a ejercer su soberanía sobre todo su territorio, sus recursos y su destino; además, claro está, de la totalidad de los derechos humanos fundamentales y, a su cabeza, el derecho a la vida y a la dignidad humana.

Así que reitero mi agradecimiento y envío mis saludos a todos los amigos y amigas en el país hermano de México, y que nos levantemos juntos frente a la injusticia, la represión y las violaciones de los derechos de las personas y de los pueblos.



Aminettu Haidar

Defesora saharaui de los derechos humanos, desde la República Árabe Saharaui Democrática.









