Despiden a gerente de salmonera donde murieron dos buzos

EL nuevo gerente afirmó hace unos días que las faenas de buceo, tanto en equipamiento, documentación de las empresas contratistas, a lo que se suma “la gestión de una plataforma computacional que regula y controla a las compañías contratistas, llamada Pronexo”.

Santiago de Chile, 17 de enero (Ecoceanos News)– Las sucesivas muertes de buzos en faenas del centro de cultivo de salmones de Punta Chalihue, Chiloé, de la empresa salmonera Invermar, unida a la denuncia de incumplimiento del reglamento sanitario de la acuicultura contenido en la Ley de Pesca, al ocultar mortalidades de salmón en el centro de cultivo de Yatac, Quellón, tiene su primera consecuencia: el despido de Paul Weber, gerente general de esta compañía.

Así lo comunicó uno de los dueños de esta salmonera, Roberto Izquierdo Menéndez, quien comunicó la decisión a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) donde señala que la renuncia de Weber se hará efectiva el 31 de enero de 2020, siendo reemplazado por Cristián Fernández, quien se desempeñaba como gerente zonal de esta empresa.

Precarización y desprotección laboral

El 31 de diciembre pasado falleció Tirso Fabián Alvarado Triviño (33 años), oriundo de Quellón, quien habría sufrido un paro cardiaco sin recibir ayuda, mientras realizaba faenas de buceo a 30 mts de profundidad en el centro de cultivo de Punta Chalihué, Puqueldón, perteneciente a la salmonera Invermar.

En medio de la incertidumbre y absoluta desprotección, la familia de Fabián Alvarado interpuso una querella criminal por cuasi delito de homicidio, previsto y sancionado en el artículo 391 N°2, en relación con los artículos 490 y 492 del Código Penal, en contra de todos aquellos que resulten responsables.

La familia denuncia que el buzo no fue auxiliado oportunamente por los supervisores de la empresa, los que no respetaron los protocolos asociados a la inmersión, al momento de perder comunicación con el buzo, y no tener visión debido a las aguas oscuras, habiéndole indicado que trabajara en esas condiciones desfavorables, lo cual constituiría una evidente falta de protección de su empleadora respecto a la tarea asignada ese día.

Debido a ello, se encuentra abierta una investigación sumaria administrativa a cargo de la Gobernación Marítima de Castro y una de tipo laboral por parte de la Dirección Provincial del Trabajo.

La muerte de Alvarado sucedió tres meses después del fallecimiento en el mismo centro de cultivo del buzo José Millán Levicoy (48 años), por la también se encuentra ingresada una querella criminal por cuasi delito de homicidio.

Fabián Alvarado estaba contratado por la subcontratista Servicios Acuícolas y Cabotaje Escafandra SpA , siendo la empresa mandante Salmones Invermar S.A., de propiedad de la familia Izquierdo Menéndez. Ambas empresas no han entregado información alguna a la familia respecto a la investigación del accidente.

Invermar: Tenemos protocolos que van mas allá de lo establecido por la normativa legal

Cristián Fernández, gerente zonal de Invermar por www.salmonexpert.com sobre si los protocolos se siguen adecuadamente, al considerar que son dos las situaciones de muerte de buzos en tres meses en un centro de cultivo de salmón de la firma, el ejecutivo responde que “para Invermar la protección a la vida, salud y seguridad de su personal son motor primordial en el desarrollo de las labores diarias, por lo tanto mantenemos un compromiso constante con el cumplimiento de todos los estándares que regulan nuestra actividad, elaborando protocolos que van más allá de lo establecido por la normativa legal vigente”.

Fernández señaló que la certificación del cumplimiento del protocolo se lleva a cabo mediante un departamento de subcontratación y otro de salud y seguridad ocupacional que auditan las faenas de buceo, tanto en equipamiento, documentación de las empresas contratistas, a lo que se suma “la gestión de una plataforma computacional que regula y controla a las compañías contratistas, llamada Pronexo”.

El gerente zonal de Invermar indicó que “nuestros controles y protocolos están en constante actualización y revisión. De esta forma, se incorporan los controles de acceso a todas nuestras instalaciones mediante un software de subcontratación y mediante auditorías periódicas que realiza el equipo de SSO y quienes están a cargo de los centros de cultivo”.

Centro Ecocéanos: Muertes de buzos evidencia el “dumping social”

Para el Centro Ecocéanos, “el incremento sostenido de muertes de trabajadores de la industria del salmón a partir del 2016, deja en evidencia para los consumidores internacionales la existencia de “dumping social” presente en las masivas exportaciones de salmón chileno, especialmente hacia el mercado norteamericano”.

Según el reporte “Salmones de sangre del sur del mundo” realizado por el Centro Ecocéanos, la Federación de Trabajadores del Salmón de Quellón /Chiloé, y la CUT Llanquihue, entre el 2013 y 2019 han muerto en accidentes laborales 49 trabajadores de la industria chilena del salmón. De ellos, 14 corresponden a buzos de centros de cultivo.

“Esta cifra de país tercermundista no se condice con el hecho que Chile sea el segundo productor mundial de salmónidos de cultivo después de Noruega, al ser el país con la mayor mortalidad de trabajadores en la industria salmonera a nivel global”, señaló Juan Carlos Cárdenas, médico veterinario director del Centro Ecocéanos.

A su vez, la organización ciudadana denunció que Chile es el país donde la mega industria salmonera global presenta los salarios mas bajos, las jornadas laborales mas extensas, los mayores niveles de subcontratación y de trabajos temporales, y el no respeto a los derechos de género” .

Me gusta: Me gusta Cargando...