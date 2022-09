Declaración del Comando de los Movimientos Sociales

Nos dirigimos a los pueblos de Chile, en este momento en que se ha confirmado ya que la opción por el rechazo fue mayoritaria en este plebiscito histórico. Queremos hablar a cada una de las vecinas y vecinos, trabajadoras y trabajadores, pueblos originarios, movimientos

y organizaciones de todos los rincones del país que se movilizaron para aprobar esta nueva Constitución. A todas quienes entregaron su tiempo y energía en esta lucha digna que hemos dado con la verdad por delante.

Aunque este resultado no es el que esperábamos, es imprescindible aclarar: se trata de una derrota electoral, mas no la derrota de un proyecto. Perdimos en un escenario de profunda e impresentable desigualdad. La desigualdad que nos enfrentó a los sectores que ostentan el

poder económico y el monopolio de los medios de comunicación, y que con todos esos recursos decidieron desplegar una campaña sustentada en la mentira y el engaño, en infundir temor en nuestro pueblo y azuzar el odio racista y la competencia del penúltimo contra el último.

Nos repondremos prontamente. Ninguna de las necesidades y urgencias, ninguno de los problemas sociales que dieron lugar a este proceso encuentra respuesta en este resultado.

El proyecto de Nueva Constitución será para los movimientos sociales la hoja de ruta, un piso mínimo e irrenunciable de derechos y herramientas porque en este camino que hemos emprendido, no nos conformamos con menos. La voluntad popular expresada el 25 de

octubre del 2020 en el plebiscito de entrada, señala que los pueblos de Chile ya decidimos acabar con la constitución de Pinochet mediante un órgano electo para cumplir esa tarea. No retrocederemos en esa voluntad ni en los mínimos democráticos que hemos definido

colectivamente: paridad, escaños reservados de pueblos originarios y listas de independientes que hagan posible la participación popular para todo proceso futuro.

Es imprescindible que los sectores que nos organizamos para hacer posible este proceso asumamos también la tarea que nos queda hoy planteada. Ya no hay vuelta atrás. Nuestro pueblo tomó una decisión incontestable y la tarea de echar abajo una institucionalidad

autoritaria y neoliberal siguen a la orden del día. En este proceso, los aprendizajes que hemos construido serán fundamentales, porque los movimientos sociales ya no somos lo que éramos antes de escribir esta Constitución. En este proceso el pueblo aprendió a auto representarse,

luego de décadas de exclusión de la política, poder representarnos a nosotras mismas es un trabajo que no vamos a soltar. Lo que hemos aprendido en este proceso será una herramienta fundamental para fortalecer la capacidad del movimiento social, para fortalecer y representar

las aspiraciones del pueblo.

Llegamos para quedarnos, y luego de pasar el trago amargo de este revés, en unidad seguiremos movilizados y movilizadas, fortaleciendo el trabajo territorial y la regeneración del tejido social.

Porque no hay forma de detener al río cuando ha encontrado su cauce.

