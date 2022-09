Mónica Gonzalez.

¿DE QUÉ TE RÍES?

Es bueno saber de qué se ríen los que esta noche ríen. Ac aso tus bienes superan los veonte mil millones de dólares. Acaso, tienes tu dinero en los paraísos fiscales? ¡Ah! ¿No? Entonces de qu te ríes y celebras como si fueras igual a los super millonarios de Chile que nos han explotado a ti, igual que a todos para ser los millonarios. ¿Te ríes porque crees que has ganado algo? Dime que has ganado y por favor no me hables de la libertad, de la Patria, de Dios, porque ni ha ganado la Libertad, ni la Patria y Dios está muy lejos de Chile y Chile muy cerca de la tristeza.

Acaso te ríes porque mañana comenzarás a pagar los gastos de propaganda del rechazo, con un aumento de precios? ¿Te ríes porque seguirán los fraudes sin castigo de las grandes corporaciones? ¿Te ríes, porque el cobre, el litio y otros minerales seguirán en manos de los que financiaron el rechazo? Si acaso están contento por el rechazo a una Nueva Constitución, es sencillamente, estimado amigo, que no has entendido nada de nada, y te hicieron comulgar con ruedas de carreta. No tengo problemas de ninguna especie, salvo los de la vejez, pero, por ti no me reiré cuando sufras en manos de los que elevaste, que de ningún modo son los tuyos, sino, que sentiré infinita pena por tu error, pues, no fue mala fe, sino miedo.

Entonces, ¿de que te ríes?

