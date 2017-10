Crónica de la Huelga General en Catalunya

CATALUNYA ESTÁ DICIENDO BASTA.

La “proporcionalidad policial” está provocando la mayor huelga general de la historia de Catalunya, en Barcelona las calles está siendo ocupadas por su gente. La manifestación de la 18 horas se adelanta a todos los efectos, en los pueblos se ha quedado a esa hora en los Ayuntamientos. Hemos pasea por el pueblo, no hay ni un solo local abierto, en el Instituto se oyen voces de asamblea, una comitiva amplísima salíó esta mañana para cortar las carreteras, el ambiente era festivo, Barcelona está ocupada por su gente.

Mañana será en….De alguna manera se siente “La Rosa de Foç”, los ecos de la memoria proletaria y libertaria hoy revestida por muchos ismos. Los pronósticos más optimistas se están confirmando.

Algunos tratan de establecer equiparaciones “nacionalistas”: las lógicas de Rajoy y de Puigdemont se han ido distanciando hasta hacerse opuestas en no pocos sentidos. La brocha gorda aquí no sirve…Viví en Francia y aprendí lo que el “chauvinismr”. Nada que ver con lo que sucede en Catalunya donde la gente discute con normalidad sus contradicciones.

Paseando por la ciudad durante un par de horas, te encuentras personas que hablan y que no dicen lo mismo. No es extraño, está es una situación muy particular, Cataluña se abrió a las emigraciones, la gente hoy lee y en los momentos de rechazo, debate. Incluso en casa no opinamos lo mismo pero nos ponemos de acuerdo a la hora de salir.

El sentimiento dominante es nacional, pero el potencial de las masas tiene su propia lógica, sobre todo por la propia incapacidad liberal-burguesa de encausarle…Aquí no llegamos tanto, pero el proceso soberanista va cobrando una pigmentación más roja mientras más se desarrolla. Todos los trabajadores están en huelga, también “algunos empresarios” dicen en TV3. Rafael Hernando sale hablando de resurgimiento…nazi. Es la demostración de la descomposición moral y política de un proyecto desde el que se trataba de “empaquetar” una España unforme para que se tragará las piedras de molino de la crisis.