Corrupción Monárquica: Destinación final de Juan Carlos I, ¿Marruecos?

Destinación final de Juan Carlos I, ¿Marruecos?

agosto 3, 2020



En un comunicado publicado por la Casa Real española, el rey emérito Juan Carlos I, comunica a su hijo, rey Felipe VI, su intención de abandonar España.



Aunque el comunicado del rey emérito no precisa la destinación del monarca, múltiples especialistas apuntan a Marruecos como posible lugar de residencia.



Los que optan por Marruecos como opción del rey emérito, argumentan sus razones por los fuertes lazos entre Juan Carlos I y Mohamed VI, que se han traducido, entre otras cosas, en regalos del monarca marroquí al rey emérito.





En este sentido, se resalta que uno de los casos por lo que la justicia suiza investiga a Juan Carlos I, es la finca de Marrakech regalada por Mohamed VI, y que ha sido desvelada en las conversaciones entre Villarejo y Corinna Larsen.



Asimismo, Marruecos, en los pasados años ha sido el destino de varios altos políticos europeos y africanos perseguidos por la justicia como el ex presidente francés Sarkozy; el ex jerarca del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kan; y el ex presidente de Burkina Faso, Plaise Compaoré.



Fuente: El Portal Diplomático.



