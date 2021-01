Constituyente: listas de independientes logran inscribirse y complican a partidos tradicionales

Durante la noche de este lunes 11 de enero, terminaba el plazo puesto por el Servicio Electoral (Servel) para que los candidatos independientes a la Convención Constituyente lograran juntar las firmas de patrocinio para sus candidaturas, y así aparecer como candidatos en la papeleta el próximo 11 de abril.

Antes de que el límite de horario se cumpliera, ya durante el día varias listas de independientes comunicaron que lograron inscribir a sus candidatos en el Servel, mientras que otros anunciaron la baja de sus candidaturas, principalmente independientes que no iban a ninguna lista.

Lo cierto es que en caso de los independientes organizados en listas, de los dos distritos más grandes de la Región Metropolitana, las noticias eran más bien alentadoras.

D-10

Fue el caso del Distrito 10, que incluye las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago, que tiene cupo para ocho candidatos, uno de los más codiciados por los independientes, donde existían cerca de 180 precandidatos independientes, algunos organizados por listas de independientes y otros compitiendo solos por conseguir las 960 firmas que se necesitaban para estar en la papeleta.

La mayoría de los candidatos organizados en listas de independientes en el distrito 10 lograron juntar las firmas. La clave fue unirse y “compartir” las firmas necesarias para estar en la papeleta. Así lo cree Felipe Rocha, candidato a constituyente por la lista “Independientes como Tú”, quien junto a otros 7 candidatos más, lograron entrar en la papeleta, juntando poco más de tres mil firmas. Rocha es presidente de la junta de vecinos de un cité de Santiago Centro.

“Somos ciudadanos preocupados por el desastre que dejaron los partidos políticos el último tiempo. Y nos costó voto a voto, fue super difícil, ahí participaron todos, amigos, vecinos, familiares, pero se logró. Y yo vi que sobretodo los jóvenes se olvidaron de este trámite, no lo hicieron o se fueron por candidatos más conocidos”, comenta Rocha.

La “Lista del Pueblo”, con ocho candidatos, logró las firmas necesarias para inscribir a sus apuestas en el Distrito 10, entre ellas Juanita Millal, icónica mapuche que acompañaba con su kultrun a los manifestantes de Plaza Dignidad, y Anita Román, matrona y ex dirigenta de ese gremio.

La lista “Territorio Constituyente”, compuesta por organizaciones sociales del distrito, lograron también conseguir el patrocinio necesario para sus ocho candidatos, provenientes de diversos movimientos sociales. También lo hicieron con el patrocinio de más de tres mil firmas, con candidatos como Luis Mesina, de No Más AFP, Karina Nohales, de la Coordinadora 8M y Pablo Sepúlveda, un médico brigadista de Plaza Dignidad durante las manifestaciones.

El Movimiento Anticapitalista, con una candidata en el Distrito 10, logró también las firmas necesarias,

Así también “Independientes No Neutrales”, que tenían como candidato en el distrito José Andrés Murillo, quien podría disputar votos a la lista de la ex Concertación, ahora agrupados en Lista del Apruebo. Incluso, algunos candidatos de esta lista, compuesta por profesionales jóvenes en su mayoría, apuntan a un público liberal de centro derecha.

Mientras que “Comunidad por Dignidad”, una lista de independientes, logró un acuerdo con Chile Digno, la alianza del PC con el Frente Amplio, para constituir una lista en el Distrito 10.

Dos listas con candidatos que disputan votos a la derecha liberal también lograron llevar candidatos, como “Levanta Chile”, ligado a emprendedores, profesionales y empresarios. Llevaban un candidato al Distrito 10, Juan José Balsa, sin embargo, según lo que contó a INTERFERENCIA, hasta la tarde de este lunes su opción era ser candidato independiente en una lista de Chile Vamos. Sin embargo aún no llegaba acuerdo con el conglomerado político.

De la lista de “Felices y Forrados“, Gino Lorenzini es ya una carta segura como candidato, mientras era acompañado por 43 pre candidatos. La lista, sin embargo, logró el apoyo de más de 6 mil patrocinantes, lo que podría permitirle poner en la papeleta más de ocho de los candidatos propuestos.

Para los independientes sin lista, la candidatura fue más compleja.

Muchos no lograron juntar las 960 firmas que se necesitaban en el Distrito y algunos ni siquiera contaban con equipo de campaña que los apoyara en la difusión y en la campaña.

Uno de los que no pudo recolectar las firmas es Cesare Bandelli, un joven ñuñoíno, técnico en administración de empresas, que se aventuró a ser candidato a la convención. Hasta la tarde de este lunes, le faltaban la mitad de las firmas para su candidatura.

“Sí es más difícil ir así, totalmente independiente, dentro de mi Distrito no conozco mucho, pero en otros distritos tuve contacto con otros candidatos independientes como yo. En general, el proceso ha sido lento para todos los independientes, excepto para las figuras públicas o más conocidos, para ellos ha sido más fácil”, explica Bandelli.

D-12

El Distrito 12 conformado por las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo se presentaron 113 pre candidaturas independientes para formar parte de la Convención Constitucional en un sector donde el padrón electoral es de alrededor de 850 mil votantes, uno de los más grandes de la Región Metropolitana.

Al calor de la revuelta del 18 de octubre surgió la necesidad de retomar el proceso deliberativo de los barrios. Esto se vio con fuerza los primeros días donde surgieron cabildos, asambleas y diferentes formas de organización social y comunitaria. Este primer impulso tuvo su consecuencia en las candidaturas independientes que se comenzaron a agrupar, entendiendo que esa era la mejor manera de conseguir patrocinios para matricularse como una posibilidad para este proceso constituyente.

Alondra Carrillo, tiene 29 años y fue vocera de la Coordinadora 8M en el periodo 2018-2020. Ahora es una de las siete candidaturas que inscribió hoy la lista “Voces Constituyentes” por el Distrito 12. La lista presentó a cuatro mujeres y tres hombres como candidatos para redactar la nueva carta magna.

El proceso para llegar a conformar esa lista, tuvo una primaria en la que se presentaron 14 precandidatos de los cuales solo siete fueron los apoyados por las 40 organizaciones que aglutina esta lista entre cabildos, mesas territoriales, movimientos feminista, entre otros.

La candidatura de Alondra Carrillo consiguió reunir cerca de 8 mil patrocinios y con esto más lo acumulado por sus compañeros de lista consiguieron 10 mil firmas.

Carrillo plantea que hay que atacar la precarización de la vida que la entiende como que “las condiciones del pais en la forma que se organiza política, económica y culturalmente son ampliamente desfavorables para la mayoría de la poblacion y esa precarización alcanza los diferentes aspecto de la vida, sobre eso es que nosotros queremos trabajar”, explica la candidata feminista por el Distrito 12.

Giovanna Grandón, conocida en el contexto del estallido social como “Tia Pikachu”, tiene 45 años y trabajó durante ocho años como transportista escolar junto a su marido, hasta que la pandemia les arrebató su fuente laboral. Hoy esta mujer es candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 12.

“La ‘Lista del Pueblo’ surgió como una respuesta que proviene de la Plaza Dignidad, es una candidatura de personas del pueblo como lo dice su nombre, fue un trabajo enorme para llegar a aunar criterios y levantar personas en los diferentes territorios del país. A mí me costó dos meses decidir, porque mi principal temor era el no haber estudiado universitariamente, porque es lo primero que te enrostran, hasta que me di cuenta que soy una candidata que representa justamente a las personas que no pudimos estudiar porque priorizamos alimentarnos”, explica Grandón.

La ‘Lista del Pueblo’ inscribió cerca de 140 candidatos a nivel nacional y seis de ellos en el Distrito 12 y solo Giovana Grandón logró reunir 3.600 patrocinios y 500 firmas ante notario.

“Mientras estuve buscando firma lo que más preguntaba la gente antes de dar su apoyo, era si pertenecía a algún partido y como les decía que no, esto daba el primer paso para que confiaran en mí, por eso creo que los independientes podemos ser fundamentales en este proceso”, profundiza Grandón.

Maura Fajardo, de 37 años, vive en La Florida, aunque buena parte de su vida la hizo en Puente Alto. Es actriz y fue vocera de Ni Una Menos. Hoy es candidata del “Movimiento Anticapitalista” el cual logró inscribir dos candidaturas en el Servel, una para el Distrito 10 y otra para el Distrito 12.

Fajardo es la candidata del Distrito 12. “Somos hijos de octubre, donde comenzó a gestarse la necesidad de tener una izquierda revolucionaria para el chile actual y con esto también presentar una opción constituyente que permitiera no regalarles el proceso constitucional a los partido políticos que han perpetuado este modelo”.

“Nosotros entendimos que nuestro trabajo estaba en la calle así es que desde el 5 de diciembre que estamos juntando firmas y logramos llegar a hoy con 2.500 patrocinios que nos permiten estar en la papeleta de abril”, explica la candidata del “Movimiento Anticapitalista”.

Por otra parte, entre las candidaturas independientes se encuentra “Felices y Forrados” que presentaron 36 precandidatos e “Independientes no Neutrales” que llevarán a siete candidatos por el Distrito 12.

El agrupar a los movimientos sociales y comunitarios en listas permitió que los candidatos independientes tuvieran más opciones, puesto que de esta forma se hacía más fácil llegar a la cantidad de patrocinios exigidos por el Servel. Por esta razón es que candidatos como Gabriel Molina, hasta hoy a última hora estaba juntando firmas para ver si lograba completar el quórum .

Molina preparó su candidatura junto a su familia y amigos y se inspiró en los valores de la “Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”, más conocidos como los mormones. El candidato que no estaba agrupado en ninguna lista, no estaba deacuerdo con el aborto libre, pero si con la necesidad de restructurar el Estado en pro de responder a las demandas sociales.

Dijo haber participado en las manifestaciones de octubre y que para él ya es un triunfo que los independientes sean elegidos”.