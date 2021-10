Claudia Orsini: Más de la escuela del mudo al revés

https://revistapoliticaypoder.com/wp/claudia-orsini-mas-de-la-escuela-del-mudo-al-reves/

“Hoy en día, ya la gente no respeta nada. Antes, poníamos en un pedestal la virtud. El honor la verdad y la ley…la corrupción campea en la vida americana de nuestros días. Donde no se obedece otra ley, la corrupción es la única ley. La corrupción está minando este país. La virtud, el honor y la ley se han esfumado de nuestras vidas”_. (Declaración de Al Capone al periodista Cornelius Vanderbilt Jr. Entrevista publicada en la revista Liberty el 17 de octubre 1931. Unos días antes que Al Capone fuera preso)

Se suele decir que “El derecho internacional público es el que asegura la paz internacional” y los únicos que se creen esto son los ingenuos estudiantes de nuestras leyes, en todas las escuelas jurídicas del mundo, pero al salir graduados, es la jungla, nada es como se supone que es, o mejor dicho como les dijeron que era, porque vivimos en el mundo al revés.

En la escuela del mundo al revés, del cual Eduardo Galeano tanto nos hablaba, Europa cuestiona nuestra libre determinación y nuestras democracias, mientras ella está repleta de reinos, con un Rey o una Reina a cuestas al que llaman “soberano”.

Desde su mala maña de creerse por encima de todo, y de todos, se declaran expertos de algo que desconocen y de lo cual nosotros podemos dar muchas lecciones, es decir, países como España no eligen sus gobernantes, pero se erigen como los voceros de la democracia del mundo, y desde su monarquía, sin saber verdaderamente nada sobre democracia cuestionan la nuestra (en la que la soberanía reside en el pueblo y es participativa y protagónica) y nuestros procesos electorales que son electrónicos, seguros e inviolables, y por considerarnos entonces tan atrasados cuestionan nuestra capacidad de autodeterminación.

Así mismo, nosotros, los que ellos califican como salvajes y atrasados Estados fallidos del tercer mundo, que no tenemos armas de destrucción masiva y jamás hemos tenido la intención de tenerlas ni hemos invadido país alguno, somos pues los peligrosos, la amenaza, inusual y extraordinaria que debe ser detenida, mientras que ellos, los acusadores, que si tienen bombas atómicas que han usado, y tienen un inmenso historial de invasiones e intervenciones, que han devastado países enteros y que sus poblaciones viven y sobreviven en medio de la cultura del “derecho a portar armas” son los acosados que tienen que defenderse incluso preventivamente.

En esta escuela del mundo al revés, mientras Julian Assange, devela con pruebas legítimas los abusos de poder, tortura, desapariciones e información de interés para la humanidad y devela que todo el planeta está siendo espiado por los EEUU, que los invasores ocultan crímenes de guerra sin castigo alguno y que la “prensa libre” le miente al mundo a su conveniencia, ¿qué sucede entonces?, los defensores de la libertad, la prensa libre y los derechos humanos lo persiguen, lo secuestran y lo condenan porque dicen que está bien informar, “pero no todo”.

En esta escuela del mundo al revés, el discurso bipolar lo manejan divinamente en la ONU, donde están permenentemente ocupados en hablar de la igualdad, los derechos humanos, la prosperidad y de como evitar las guerras, mientras que todos saben que las potencias imperialistas viven del saqueo de las otras naciones y que la igualdad universal llega hasta el momento en que su grupo elite hace uso del “derecho” al veto.

Pero más cerquita y donde verdaderamente se dictan cátedra de la escuela del mundo al revés es Colombia, donde siendo el primer país productor de droga del mundo, acusan a los demás de narcotraficantes, y mientras las masacres y las guerrillas están a la orden del día, siempre saltan de primeros a hablar de democracia, seguridad y libertades en otros países.

Así de sencillo y claro es el mundo al revés. Si Venezuela elige constitucionalmente un Presidente y en EEUU salen y le ponen precio a su cabeza, ¿dónde queda el “Derecho Internacional Público”?, obviamente, viviendo de la fama, y así todos nos acostumbramos a la dinámica de la escuelita, y de repente lo bueno es malo y lo malo está bien, es decir no es tan malo.

Por ejemplo, y ahora si se pone más buena la cosa, está en boga en Venezuela el caso de Alex Saab, secuestrado hace un par de días por el gobierno de EEUU con complicidad con el gobierno de Cabo Verde, y en el mundo se preguntan, ¿Quién es ese diplomático?, ¿Qué estaría haciendo?, en algo andaría, ¿será verdad qué?, cuidado!; y por si usted no lo sabía, andaba buscando alimentos e insumos para evadir el bloqueo que le han impuesto a la República Bolivariana de Venezuela, en fin, lo cierto es que obvio que a Alex Saab se lo llevaron porque andaba en algo bueno, porque si estuviera en las de saquear MONÓMEROS o CITGO y otros delitos contra la república lo habrían recibido como a Guaidó en el Capitolio durante el “Discurso de la Unión”, a punta de aplausos y elogios.

Llena de esas contradicciones es la escuela del mundo al revés, así es este siglo en el que usted debe decir: ellos, ellas y elles, para no excluir y a la vez no decir nada sobre el bloqueo contra Cuba o Venezuela, para que el sistema no lo excluya, y si usted en esta escuela es capaz de decir “te amo” se vuelve sospechoso, porque en la escuela del mundo al revés, el amor es una transacción mercantil, dime cuanto tienes y te diré cuanto te quiero.

Alex Saab, su familia, y todos los hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras de Venezuela, permanecemos secuestrados, no hay ley ni derecho internacional que pueda protegernos de un orden mundial que fue graduado en la escuela del mundo al revés, y que existe solo para legitimar injusticias.

Pero no olvidemos que no es la primera vez que Venezuela tiene que confrontar esta realidad, por alguna extraña cualidad, aquí todos raspamos la materia del miedo, y hemos decidido dar cátedra de libertad y soberanía, y que el amor, la libertad y el derecho se parezcan a lo que dicen que son, porque sino como diría Silvio Rodríguez : “que pasará cuando facturen el sol?”

*Síganos en:*

*Instagram:* https://www.instagram.com/politicaypoder

*Twitter:* https://twitter.com/revista_pyp

*Whatsapp:* https://chat.whatsapp.com/HiMxAQr61XL5azeXNzdTwf

*COMPARTE Y DIFUNDE**ROMPAMOS EL CERCO MEDIÁTICO*

Me gusta esto: Me gusta Cargando...