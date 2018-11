Cine – CHURCHIL AFRICANO

Cuenta Javier Comas (Diccionario del cine de aventuras, Plaza&Janés, Barcelona, 1990) que muy imbuido en su papel de “mensajero de la paz”, el cineasta Richard Brooks mientras realizaba su alegato a favor de la “reconciliación nacional en Kenia con el Mau en su película “Sangre sobre la tierra” (USA, 1957) “logró que Sir Wiston Churchill aceptase hablar a las cámaras, en su domicilio del sur de Francia, para que su parlamento figurase en el film como introducción”. No obstante, esta idea no fue aceptada por los jerarcas de la MGM que temieron que el público pensara que estaba ante una producción británica, algo que no sería comercial (quizás porque el cine británico no se había distinguido precisamente en el tema).



Aunque la escena ya estaba rodada, fue suprimida y la presencia de Churchill se limitó a la frase final del film: “Los problemas del África Oriental son hoy los problemas del mundo”, lo que, en verdad, es decir todo y nada. Cabrera Infante (cuando era G. Caín) hace la anotación de que las palabras del “viejo imperialista” tendría que ser sustituidas, “por otra frase de Ngoju, el líder Mau-Mau del film: “Los pueblos de color del mundo están despertando, y añade: “Esto quiere decir África. Pero también quiere decir Asia, Oceanía y, sobre todo, América. No existen constancia que Churchill mantuviera alguna distancia de la actuación británica cuando casi todos los rebeldes fueron eliminados, y cerca de 80.000 sospechosos fueron retenidos en campos de concentración o “pueblos protegidos”. El historiador Bruce Davidson cita su comentario cuando un pueblo de Kenia, el de los kisii, perdió un centenar de almas, y el baño de sangre continuó. En aquel momento (1908), como ministro colonial, Wiston Churchill envió un telegrama a las autoridades británicas de Kenia en el que se podía leer: “Ciertamente, no puede ser necesario seguir matando a esas gentes indefensas en tan enorme escala”. Posiblemente ahora habría escrito algo parecido…



Pero nada de lo que el colombiano llegó a ser merece ser citado a la hora de evocar y exaltar el personaje. Todo por el sencillo motivo derivado de una maniobra que hace que el colonialismo al que Hannah Arendt consideraba como “la madre de todos los totalitarismo”, haya pasado a ser una mera anécdota que los comentaristas, incluyendo los más reputados, ni siquiera consideran.

Me gusta: Me gusta Cargando...