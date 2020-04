Científicos chinos previeron hace un año sobre el brote del Covid-19

Científicos chinos previeron hace un año sobre el brote del Covid-19Por Adán Salgado Andrade

La actual epidemia del Covid-19, como se bautizó a esta nueva forma de coronavirus, fue prevista por científicos chinos hace más de un año, pero fue un estudio que la mafia en el poder que controla China, lo pasó por alto, como muchas otras cosas que su autoritario poder trata de ocultar.Un artículo publicado por el portal de contenido científico ZME Science, firmado por Mihai Andrei, da cuenta de ello, además de revelar que el virus se pudo transmitir, muy probablemente, por murciélagos, dada la costumbre que tienen en China de comer especies silvestres, incluso, crudas, muchas de ellas por supuestos “poderes curativos” (ver: https://www.zmescience.com/medicine/diseases-medicine/this-study-predicted-a-coronavirus-outbreak-one-year-ago/).

La advertencia de los científicos chinos era que “Es muy probable que futuros brotes de coronavirus del tipo SARS (la influenza aviar) o MERS (un virus de influenza que se originó en el Medio Oriente), tendrán su origen en murciélagos y hay una gran posibilidad de que se dé en China”. Y así fueContinúa el artículo señalando que los coronavirus no son algo nuevo, sino que se conocen desde hace décadas. Por ejemplo, el resfriado común, muy probablemente sea provocado por un tipo de ellos.“Pero este es diferente. Y aunque muchos insisten en que la influenza mata más personas al año, olvidan que este coronavirus ha contagiado a mucha gente día a día. Es suficientemente contagioso como para transmitirse como una influenza, es suficientemente letal para considerarse muy peligroso, pero no tan letal como para prevenir su transmisión por huéspedes (los más importantes, humanos). No hay nada inherentemente diferente de este coronavirus del que podamos decir algo, pero parece que está en una fase tan buena que le permite proliferar entre humanos”, dice Andrei.Pero “sabíamos que esto vendría”, enfatiza aquél.Insiste en que a pesar de que los científicos chinos fueron muy claros en señalar el origen de la enfermedad y que brotaría en China, nadie hizo caso. El estudio se pasó por alto, con las consecuencias que estamos padeciendo. No se habría evitado, pero sí se habrían tomado las medidas necesarias, como prohibir la ingesta de carne cruda de especias animales silvestres, como murciélagos que, aunque resulte sorprendente, son comidos en China.Tampoco es nuevo que se sepa que muchos animales silvestres son portadores de virus y bacterias que, mientras están en ellos, pueden ser hasta inofensivos. Pero cuando dan el salto a otro huésped en el que se puedan adaptar y sacar a relucir sus poderes enfermadores, allí comienzan los problemas. Enfermedades como el VIH, ahora se ha rastreado hacia los años 1920’s, cuando por la costumbre de comer carne de mono, en el Congo, cazado por humanos, llevó al virus de ese mal a hospedarse en algún humano, en el que se adaptó muy bien, y desarrolló la enfermedad. Por eso es que el mayor número de infectados están en África, desde donde se esparció hacia el resto del mundo (ver: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_HIV/AIDS).Así sucedió, al parecer, con el Covid-19, cuyo transmisor fue alguna especie de murciélago. Dice Andrei que “Sorpresivamente, muchos virus humanos han surgido de murciélagos. El mortal Ébola, el igualmente mortífero Marburg, así como la rabia, surgieron de aquéllos. Los murciélagos son lo que los científicos llaman ‘reserva viral’ y hay varias razones para esta propensión”.Explica que por la capacidad que tienen los murciélagos de volar, pueden adquirir patógenos en donde sea que vayan. Son también muy diversos, sumando un quinto de todos los mamíferos del planeta y están casi en todas partes. Eso no quiere decir que debamos de atacarlos, pues son animales benéficos, sobre todo porque se alimentan de plagas, otro de los factores que contribuyen a que contengan distintos patógenos en sus organismos.Como sus sistemas inmunes son “raros”, tienen la capacidad de combatir, sin clemencia, a tales patógenos, a los que destruyen rápidamente. Pero, señala Andrei, como sus anticuerpos viven poco, se dan las reinfecciones. Así, los virus se vuelven más fuertes, con cada nueva reinfección, convirtiéndose en “súper virus”, y por eso los murciélagos son el lugar perfecto para generarlos. No tienen problema con esos súper virus, pues los siguen combatiendo sus anticuerpos, pero cuando saltan a otro huésped, como el ser humano, comienzan las desgracias, como la actual, casi ya, pandemia.Ya que es un virus nuevo, aún no reconocido por nuestro sistema inmune, está esparciéndose rápidamente y matando a algunos, por fortuna – un 2% de los enfermos han muerto –, hasta que nos “adaptemos” y se presente como cualquier virus que ocasione una enfermedad respiratoria, como han afirmado varios científicos, quienes dicen que no será “contenido” y muy probablemente será estacional y podría contagiar a “entre 40 y 70 por ciento de la población”. Esto lo señala el profesor en epidemiología Marc Lipsitch, de la Universidad de Harvard (ver: https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/02/covid-vaccine/607000/).Y justamente surgió en China porque es uno de los países en donde se consumen animales silvestres por “tradición”. No es el único en donde se ingieren animales silvestres, pero “sí es el líder” señala Andrei.Además, como la mayoría de los coronavirus se encuentran en China, muchos animales los tienen, como los mencionados murciélagos. Lo peor es que se comen crudos por sus “propiedades nutritivas” y virales, agregaría yo.Los científicos que publicaron el artículo, también indican que en los pasados 14 años, dos coronavirus surgidos de los murciélagos, provocaron grandes epidemias en China, así que subrayaron el riesgo de que en el propio país se produjera muy pronto, de nuevo, una epidemia de coronavirus originada desde dentro.

“Por supuesto que el estudio no predijo este preciso brote, pero sí hizo hincapié en que un brote de coronavirus originado por murciélagos en China era muy probable. Su predicción fue increíblemente exacta”, señala Andrei.

Como señalé antes, al estudio ni caso le hicieron, no lo publicaron grandes medios y, ni en China, recibió gran atención. Claro, muy convenientemente para la mafia en el poder que todo controla y dispone. Pero, para su desgracia, sucedió lo que ya se ha estado viviendo en pasadas semanas y que se vivirá por meses y seguramente por años por venir.

Son las cosas inesperadas que irán sucediendo conforme los efectos de tanta depredación y contaminación ambiental aumenten. Eso está dejando este salvaje sistema económico, que precia mucho más las ganancias, por sobre la salud ambiental y humana.

Más vale que nos vayamos acostumbrando a este tipo de “extraordinarios” eventos, como nuevos virus, que se irán convirtiendo en la nueva normalidad.

