China, Mao y los mercados

Hannah Sell, de Socialism Today, revista mensual del Partido Socialista (CIT Inglaterra y Gales)

‘Mao and Markets’ es un intento de educar a la clase capitalista estadounidense sobre el carácter peculiar de China y apelar a ella para que encuentre una manera de «vivir productivamente con ella». Por un lado, es una lectura extraña porque intenta explicar «objetivamente» el maoísmo en el pasado y en la actualidad, y el papel del Partido Comunista Chino (PCCh), sin tener una comprensión real de los procesos históricos, sobre todo de la clase. fuerzas en juego. Sin embargo, contiene mucha información interesante sobre la China actual, incluso sobre las actitudes de diferentes sectores de la clase capitalista china.

El punto de partida para los autores es que, contrariamente a las expectativas anteriores del capitalismo en Occidente, Xi ha «retirado a China de décadas de reforma capitalista al estilo occidental y se ha embarcado en un nuevo camino con una fuerte intervención estatal». No argumentan que el capital privado ha dejado de jugar un papel importante en China; por el contrario, “si bien existe una supervisión estatal significativa y ha habido algunas medidas severas, particularmente desde 2020, las empresas privadas han sido cada vez más los motores del crecimiento de China. Según estadísticas recientes, el 90% de las empresas en China (veinticinco millones en total) son de propiedad privada y están dirigidas por más de quince millones de empresarios. Estas empresas representan más del 50 % de los ingresos fiscales de China, el 60 % de su PIB, el 70 % de la innovación y el 80 % del empleo urbano”.

Sin embargo, Mao y Markets argumentan que el PCCh aún mantiene un gran control de la economía privada “a través de la inversión estatal” y las “sucursales del PCCh” en la mayoría de los lugares de trabajo y que “ejerce control económico al exigir derechos de voto a directores adicionales (por ejemplo, para ByteDance , la empresa matriz de TikTok, y Sina Weibo, la contraparte china de Twitter) y poder de veto (por ejemplo, con DiDi, la contraparte china de Uber)”. También señalan la nacionalización a gran escala que ha tenido lugar en los últimos años. “En 2018, 2019 y 2020, veinticuatro, cuarenta y uno y cuarenta y cuatro empresas que cotizan en bolsa, respectivamente, se nacionalizaron, con un total de más de $100 mil millones en activos”.

El análisis de los autores de por qué el régimen chino ha sido empujado empíricamente hacia una mayor intervención estatal argumenta correctamente que “las recientes crisis económicas en las economías capitalistas, como la crisis financiera asiática de 1998 y la crisis mundial de 2008, han convencido aún más a los líderes del PCCh de la virtudes de la propiedad estatal”. Además, el papel del “paquete de estímulo de billones de dólares en 2009” de China para limitar el efecto de la Gran Recesión en China “reforzó aún más la confianza de los altos líderes del gobierno del PCCh en una economía dirigida por el estado”.

¿Un ‘híbrido’ estable?

Mao y Markets (China, Mao y los mercados) caracterizan a China como un “híbrido chino capitalista-comunista”, y concluyen que “la democracia [por la cual se refieren a la democracia capitalista] no llegará a China; sus instituciones y su cultura están profundamente imbuidas del socialismo autoritario”. Marquis y Qiao señalan algunas características del maoísmo que, según dicen, han permitido que el PCCh permanezca en el poder mientras avanza hacia “una práctica y una economía capitalistas”. Ponen énfasis en las diferencias considerables entre las economías planificadas en la Rusia estalinista y China en el pasado. Por ejemplo, los precios de solo 1.200 productos básicos se fijaron centralmente en China, mientras que bajo el plan ruso, a partir de 1966, 25 millones de precios se gobernaron burocráticamente desde el centro cada vez más anquilosado. En China, gran parte del plan estuvo siempre bajo el control de las burocracias provinciales, que tenían una considerable libertad económica de maniobra.

Los autores también señalan correctamente cómo el PCCh, ahora y en el pasado, depende del nacionalismo chino para conseguir apoyo, como de hecho hizo la burocracia soviética rusa. Sin embargo, en ninguna parte explican, o parecen entender, de dónde provino originalmente la autoridad del PCCh: la poderosa revolución de 1949. Basada en el campesinado pobre, derrocó al latifundismo y al capitalismo en China, estableciendo una economía planificada que, aunque burocrática desde el principio, condujo sin embargo a importantes logros para la clase trabajadora y el campesinado pobre; en particular, el “tazón de arroz de hierro” (seguridad en el empleo) más la provisión de educación, salud y bienestar proporcionados por empresas estatales y comunas de aldea.

Sin embargo, a diferencia de la Unión Soviética, donde el estado obrero inicialmente democrático degeneró como resultado del aislamiento y la pobreza, desde el principio el régimen chino no se basó en la democracia obrera sino que fue un régimen burocrático estalinista-maoísta. Si bien defendió la economía planificada, el estado fue relativamente independiente desde sus inicios, nunca sujeto al control democrático y controles de la clase trabajadora.

Marquis y Qiao señalan que “desde 1978, el gobierno del PCCh se ha movido para establecer una economía más orientada al mercado, fomentando significativamente el desarrollo de empresas privadas”. Estos pasos se tomaron empíricamente para tratar de superar la crisis económica que se había desarrollado bajo el mal manejo criminal de la economía planificada por parte de la burocracia. Tras el colapso del estalinismo en la Unión Soviética y Europa del Este, cuando el capitalismo parecía reinar triunfante en todo el mundo, la poderosa máquina estatal china fue mucho más allá al introducir relaciones capitalistas a gran escala y se dispuso a «criar» un capitalismo chino. clase.

Sin embargo, aprendiendo de la implosión que había tenido lugar en Rusia, se esforzaron por mantenerla bajo la dirección del estado. Como ilustran los ejemplos de los autores, incluso hoy en día el régimen no es simplemente el agente represivo o el sirviente de la clase capitalista china recién formada, históricamente hablando. El Estado chino, producto del maoísmo-estalinismo, tiene un alto grado de autonomía para fomentar y dirigir el desarrollo de las relaciones capitalistas de la forma que mejor preserve su propio poder.

Erróneamente, Qiao y Marquis piensan que este ‘híbrido’ es estable «debido a la combinación de gobierno político comunista y mercados capitalistas de China, la dicotomía tradicional de comunismo y capitalismo no se aplica». En parte, probablemente estén exagerando deliberadamente la estabilidad del régimen de Xi porque creen que el imperialismo estadounidense debería aceptar que tiene que cooperar con él. Sin embargo, también se deriva de su análisis erróneo y, en última instancia, idealista.

Base y superestructura

No existe una analogía histórica que se aplique plenamente a la China actual. Sin embargo, Marx y Engels describieron la compleja relación entre la “superestructura” estatal y sus fundamentos económicos. Si bien el estado no puede ser ‘neutral’ o ‘independiente’ de la clase dominante en la sociedad, puede, bajo ciertas condiciones, desarrollarse un estado poderoso que equilibre las clases sociales: un estado ‘bonapartista’. Tal estado puede durante un período desempeñar un papel autónomo.

El estado chino ha fomentado el desarrollo de una clase capitalista, lo que ha resultado en el aumento de una enorme desigualdad. China es ahora el hogar de 626 multimillonarios, solo superado por Estados Unidos. ¡Sin embargo, el estado, que ha creado esta clase capitalista, todavía gobierna en nombre del socialismo y el marxismo! El PCCh justifica esto argumentando que, dada la economía subdesarrollada de China, el desarrollo de las relaciones de mercado es una condición previa necesaria para un “nivel más alto” de socialismo en algún punto futuro no especificado. Para el régimen, el uso continuo de la terminología «marxista» es importante. El libro cita a Xi diciendo en una reunión de líderes de alto nivel del PCCh el 5 de enero de 2013: “¿Por qué se desintegró la Unión Soviética?… Una razón importante fue que… la Unión Soviética negó por completo su historia, la historia del Partido Comunista, Lenin, y el Partido se dispersó, y la Unión Soviética, un enorme país socialista, se desintegró. ¡Esta es una historia con moraleja!”

Sin embargo, tal situación no puede continuar para siempre. Sería un error imaginar, como lo hacen Marquis y Qiao, que la clase capitalista china aceptará indefinidamente las restricciones que les impone el estado chino. De hecho, el libro señala tensiones que ya existen. Los autores citan a empresarios chinos no identificados sobre su frustración de que “el capital de propiedad estatal toma acciones y no le importan las ganancias o pérdidas. Es equivalente al dinero que el gobierno nos debe y luego no nos lo puede devolver. Es relativamente difícil que el capital estatal y el capital privado trabajen juntos”. Y “a menudo hay peleas y choques ideológicos, porque [el despliegue de] capital estatal se determina en función del sistema estatal”.

En términos más generales, hablan de cómo “muchos empresarios chinos intentaron abandonar el país después de hacerse ricos, ya sea porque temían su seguridad personal y financiera o porque habían cometido delitos y querían escapar del castigo”. En general, estiman que «más de una cuarta parte de los empresarios de China se han ido del país desde que se hicieron ricos, y los informes sugieren que casi la mitad de los que quedan están pensando en hacerlo».

¿Estabilidad basada en principios?

Sin embargo, la tesis general de Marquis y Qiao es que la estabilidad de China estará asegurada por la exposición de los “líderes empresariales” a los “principios ideológicos” del maoísmo a lo largo de sus vidas. Esto significa que tienen «valores profundamente arraigados y marcos cognitivos que afectan su toma de decisiones económicas» y «los mercados y la política chinos reflejan los principios maoístas en general». Se dan muchos ejemplos de directores ejecutivos chinos que participan en la «filantropía social». Si bien aceptan que el «miedo a la coerción del gobierno» es una explicación parcial de, por ejemplo, que Alibaba y Tencent prometan «donar miles de millones de dólares estadounidenses» a la campaña de «prosperidad común» de Xi, ponen más énfasis en la influencia ideológica del maoísmo como proporcionando “barandillas” para toda la sociedad.

Es cierto que la propaganda del PCCh, junto con su propia educación y crianza, tendrá un efecto en la perspectiva de muchos capitalistas chinos. Marquis y Qiao estiman que “30-35% de todos los empresarios” son miembros del PCCh. Muchos de los grandes capitalistas, «los principitos», son literalmente hijos de los líderes del PCCh. En última instancia, sin embargo, sus propios intereses de clase material serán decisivos en la perspectiva de los capitalistas chinos. Cuando el estalinismo en Rusia y Europa del Este se derrumbó, ninguna cantidad de escolarización en el estalinismo impidió que los saqueadores, ahora conocidos como los oligarcas, robaran tantos recursos del estado como pudieran. La razón principal por la que la mayoría de la clase capitalista china acepta las restricciones del PCCh es que, hasta ahora, el rápido crecimiento de la economía china les ha valido la pena aceptar el orden existente.

En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels argumentan acertadamente que “la historia de todas las sociedades existentes hasta ahora es la historia de las luchas de clases”. La lucha de clases sigue siendo la fuerza motriz de la sociedad. Esto no significa que el conflicto de clases sea siempre aparente. Marx y Engels analizaron un proceso de revoluciones que derrocaron el feudalismo y luego establecieron y consolidaron un nuevo orden capitalista. Los comerciantes y gremios que habían sido la clase capitalista naciente trabajaron en el marco del feudalismo durante un largo período antes de que se convirtiera en un obstáculo insoportable para ellos. El resultado fue la revolución. La China de hoy es, por supuesto, muy diferente. La clase capitalista domina el mundo y la economía en China. No aceptará el yugo del estado del PCCh por generaciones. Y, por supuesto, como explicó Marx, en los albores del capitalismo, la clase capitalista en desarrollo, arrastrando tras de sí a las masas pobres, desempeñó un papel históricamente progresista.

Ningún vestigio de eso queda hoy, cuando el capitalismo es incapaz de hacer avanzar a la humanidad. Pero el estado del PCCh que ha supervisado el desarrollo de las relaciones capitalistas en China tampoco ofrece un camino a seguir. Es la poderosa clase obrera china, ahora potencialmente la más poderosa del mundo, la que podría desarrollar la sociedad.

Papel de la clase obrera

La tarea crucial para la clase obrera china será desarrollar sus propias organizaciones, con más pasos hacia el desarrollo de sindicatos independientes y de un partido revolucionario genuino, armado con un programa para la democracia obrera, incluida la defensa de los derechos de todos los grupos oprimidos. , vinculado a la transformación socialista de la sociedad. Esto requerirá luchar por la nacionalización de las grandes corporaciones y bancos privados, combinado con un programa de gestión y control obrero democrático que agrupe al sector estatal en un verdadero plan socialista de producción, acabando con los privilegios de la élite gobernante y los capitalistas. En otras palabras, implementar el programa auténtico del marxismo y así abrir un nuevo capítulo en la lucha por el socialismo genuino en todo el mundo.

El miedo a que la clase obrera entre en escena en la historia es un factor importante que limita las tensiones en la cúpula de China. Sin embargo, eso no los impedirá indefinidamente. No obstante, pueden aparecer inicialmente de forma parcialmente disimulada. En el Dieciocho Brumario de Louis Bonaparte, Marx señala que, si bien los burgueses nacientes pueden haber adoptado el lenguaje de las generaciones anteriores, lo usaron para fines diferentes. “Cromwell y el pueblo inglés habían tomado prestado del Antiguo Testamento el discurso, las emociones y las ilusiones para su revolución burguesa”.

Ciertamente es cierto que es poco probable que futuras divisiones más abiertas entre el actual régimen chino y elementos de la clase capitalista china tomen la forma simple del Partido Comunista por un lado y los capitalistas pro-occidentales por el otro. Es mucho más probable que se divida en el PCCh, que en 2022 tenía “poco más de noventa y cinco millones de miembros, lo que representa el 6,6 % de la población china total”, con todas las alas argumentando, al menos inicialmente, que representan los intereses de la nación china. e incluso el Partido Comunista.

Las divisiones bien podrían desarrollarse parcialmente a nivel regional dada la gran variación entre ellas. Aunque bajo Xi el régimen se movió conscientemente para desarrollar las regiones del interior, la participación de la costa sur en el PIB nacional seguía siendo un enorme 35 % en 2018, en esa etapa atraía el 87,5 % de la inversión extranjera directa (IED) y lograba un crecimiento anual de la productividad del 7,5 %. % Sin embargo, cualquiera que sea la base inicial del conflicto o el lenguaje utilizado, la lucha de clases estará en la raíz de futuras crisis en China.

El crecimiento de la economía china ha permitido que el Estado chino gestione las tensiones entre las diferentes fuerzas de clase de la sociedad, equilibrándolas de manera efectiva, golpeando en diferentes direcciones para mantener su propio poder. Marquis y Qiao dan un pequeño ejemplo de esto, señalando cómo es probable que el régimen “anule la discusión comunista que es demasiado dura como la discusión capitalista. Por ejemplo, un famoso sitio web de izquierda llamado Wuyouzhixiang (Tierra de la Nada) fue suspendido durante un mes debido a su promoción de una nueva revolución cultural”. Sin embargo, “al mismo tiempo, el gobierno del PCCh ha apoyado la propaganda de Wuyouzhixiang contra Occidente, que considera necesaria”.

En cierta etapa, el estado del PCCh podría asestar golpes más serios a la clase capitalista para impedir un levantamiento revolucionario de la clase trabajadora y el campesinado pobre. O el conflicto podría ser desencadenado por una sección de la clase capitalista que se moviliza abiertamente contra el régimen chino que limita su libertad para obtener ganancias libres de gravámenes. Podrían intentar movilizar a la clase media y trabajadora en torno a las demandas de democracia y, por ejemplo, los derechos LGBTQ+. En tal situación, el régimen chino, o una parte de él, podría verse obligado a tomar medidas más enérgicas contra la clase capitalista para tratar de apuntalar su base entre la clase trabajadora. Tal crisis puede comenzar en la parte superior, pero ciertamente conduciría a una revuelta de masas por debajo, aunque su carácter en las primeras etapas puede ser confuso. Cualquiera que sea el carácter de la próxima revuelta en China, la estabilidad a largo plazo queda descartada sobre la base de la crisis económica y social en desarrollo.

Un nuevo desorden mundial

El prolongado período de crecimiento de China, cuantificado por Mao y Markets (de 1978 a 2019, «la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) promedió el 9,45 %, mientras que su PIB per cápita se multiplicó asombrosamente por sesenta»), fue posible sobre la base de un conjunto excepcional de circunstancias La clave ha sido el papel único del estado en China, que le ha permitido desarrollarse mucho más rápido que otras economías superficialmente similares. La prensa capitalista occidental ha publicado numerosos artículos que sugieren que la India podría ser “la próxima China”. Sin embargo, en 1990 el ingreso per cápita de China era ligeramente inferior al de la India. En 2019, el ingreso per cápita de China fue cinco veces mayor que el de India. No hay posibilidad de que India siga el mismo camino sobre la base del sistema feudal-capitalista que prevalece. El papel del estado en el fomento de la industria y el desarrollo de la infraestructura, además del nivel de educación de la población, ha colocado a China en un plano cualitativamente diferente al de otras economías “semidesarrolladas”.

El otro factor único, que ahora está cambiando, fue el papel que jugó China en la economía capitalista mundial durante los últimos treinta años. Cuando el estalinismo implosionó en la Unión Soviética y Europa del Este, el imperialismo estadounidense se apoderó brevemente del mundo como una hiperpotencia, capaz de tomar las decisiones. Mientras Mao y Markets regresan a casa, su arrogancia incluía confiar en que la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001 conduciría al desarrollo a largo plazo de China como una planta de ensamblaje para el capitalismo occidental. Durante todo un período, desempeñó ese papel. En general, la clase capitalista pudo restaurar las ganancias al reducir la participación de la riqueza en manos de la clase trabajadora. Un elemento importante en su éxito al hacerlo fue la entrada de más de mil millones de trabajadores muy mal pagados en la economía capitalista mundial, sobre todo de China.

Durante las décadas siguientes, China y EE. UU. han permanecido unidos. China se ha convertido en la superpotencia manufacturera mundial, responsable del 28,7 % de la producción manufacturera mundial, y EE. UU. actúa como mercado de último recurso. En 2022, el déficit comercial de Estados Unidos con China alcanzó un récord de 309.000 millones de dólares. Inicialmente, la fabricación china ensamblaba en gran medida productos occidentales. En 2011, por ejemplo, EE. UU. importó $ 4 mil millones en iPads de China, pero China solo agregó $ 150 millones en valor, después de que se contabilizaron los costos de diseño, software y venta minorista de productos de EE. UU., y los chips de memoria y pantalla de Corea del Sur.

Rivalidad estratégica

Sin embargo, bajo Xi, el régimen chino está decidido a pasar de ensamblar productos básicos occidentales a ser una economía manufacturera avanzada. Las medidas que está tomando incluyen intentar aumentar el mercado interno sancionando aumentos de salarios, particularmente en las provincias costeras del sur, donde se concentra el capital extranjero. Cuando China ingresó a la OMC, el salario promedio de un trabajador automotriz chino era de 59 centavos la hora, menos del 3% del salario de los trabajadores automotrices estadounidenses. Hoy, un trabajador automovilístico estadounidense gana 3,5 veces más que su homólogo chino. Además de esto, la política ‘Hecho en China 2025’ de Xi de 2015 es una de las principales razones del aumento de la nacionalización y la intervención estatal a las que se refieren Marquis y Qiao, ya que China impulsa el desarrollo de diez sectores estratégicos, desde TI de próxima generación hasta maquinaria agrícola.

Estos procesos están muy lejos de completarse y el capitalismo estadounidense está decidido a asegurarse de que sigan siéndolo. En esta etapa, el mercado interno de China aún es limitado. La participación del consumo en el PIB chino fue solo un 2% más alta en 2019 que en 2007. Al mismo tiempo, China todavía tiene una capacidad muy limitada para producir algunas de las tecnologías más avanzadas. Sigue siendo vinculante, por ejemplo, para importar los chips informáticos más avanzados. Para el imperialismo estadounidense, todavía la economía más poderosa del planeta, pero en declive, es imperativo bloquear el ascenso de su rival más cercano, China. Las súplicas de Marquis y Qiao a la clase capitalista estadounidense para que no tome este camino es tan utópica como su perspectiva de que China permanecerá estable. La Ley de Ciencia y CHIPS presentada por la administración de Joe Biden es una indicación de la determinación del imperialismo estadounidense de evitar que China se abra camino en la cadena de valor.

Eso no significa que las potencias capitalistas occidentales, incluido EE. UU., estén a punto de “desvincularse” de China, dados los niveles de integración que existen. Por ejemplo, más del 80 % de los teléfonos móviles que importa EE. UU. se ensamblan, al menos parcialmente, en China. Más del 95% de los materiales o metales de tierras raras provienen o se procesan en China. Sin embargo, la dirección de viaje en este mundo cada vez más multipolar es de tensiones exacerbadas entre las grandes potencias, sobre todo entre EE. UU. y China.

En esta situación, no hay perspectiva de que China actúe en la crisis económica del mundo en desarrollo como lo hizo en la Gran Recesión, como apoyo para la economía mundial, mientras que EE. UU. fue el banquero de último recurso. Por el contrario, el aumento de la rivalidad, la inestabilidad y los conflictos interimperialistas van en aumento y actúan para aumentar masivamente la inestabilidad económica y las crisis.

Esto también es cierto dentro de China. Su mercado interno aún limitado significa que sigue dependiendo en gran medida de las exportaciones y se ve muy afectado por el aumento de los aranceles y las barreras globales, y por la desaceleración económica en otros lugares. El repunte económico posterior al confinamiento ha sido más débil de lo esperado, lo que llevó al Banco Popular de China a comenzar a reducir las tasas de interés para intentar fomentar el crecimiento. Mientras tanto, el desempleo juvenil se ha disparado a más del 20%. En el contexto de una crisis creciente, ninguna cantidad de dedicación a la «ideología maoísta» evitará enormes explosiones sociales.

Mao and Markets: The Communist Roots of Chinese Enterprise

By Christopher Marquis and Kunyun Qiao

Publicado por Yale University Press, 2023, £ 20

Me gusta esto: Me gusta Cargando...