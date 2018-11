Chile / Wallmapu – La evidencia policial que confirmó el testimonio clave del menor que acompañaba al comunero Catrillanca

CRUCE DE EVIDENCIAS REVELA CÓMO EL GOPE BORRÓ LA GRABACIÓN

La evidencia policial que confirmó el testimonio clave del menor que acompañaba al comunero Catrillanca

CIPER CHILE

Por Nicolás Sepúlveda

“Luego me tiran al suelo y me subieron a la tanqueta. Ahí adentro un carabinero se sacó la cinta de grabación. La guardó. Puso otra cinta en la cámara y comenzó a grabar. Cuando estaba esposado va un carabinero por detrás y me pega con la UZI”. Este es uno de los momentos clave que describe el menor M.P.C. (15 años) en su primera declaración. El cruce de ese relato con el parte policial del grupo del GOPE que actuó en la muerte de Catrillanca y con la grabación de otros efectivos que llegaron al lugar, permitió constatar que se destruyeron pruebas. El menor acompañaba al joven comunero cuando recibió el tiro mortal. Fue golpeado y trasladado a la Comisaría de Collipulli sin saber por qué estaba detenido. Vea acá su relato y la identidad de los policías que fueron dados de baja (Actualizada).

