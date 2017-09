Chile / Wallmapu – comunicado por la huelga de hambre de los comuneros presos mapuche

C O M U N I C A D O P Ú B L I C O

Las organizaciones firmantes de esta declaración, informamos los últimos hechos relacionados a la huelga de hambre de los presos políticos: Lonko Alfredo Tralcal Coche; y los hermanos: Ariel Alexis Trangol Galindo, Benito Rubén Trangol Galindo, y Pablo Iván Trangol Galindo, medida que cumple este 22 de septiembre 108 días, en medio de un estado crítico con sistemáticas vulneraciones de derechos y la indolencia de quienes deben dar respuesta y solución.

1.- Comunicamos que el día 20 de septiembre los imputados fueron trasladados al Hospital Regional de Temuco con el propósito de realizarles un electrocardiograma debido a las complicaciones de salud que presentan, acción que duró alrededor de dos horas bajo fuerte medidas de seguridad principalmente por personal del Gope, para luego retornarlos al centro penitenciario, sin embargo, debido a descoordinaciones y faltas de diligencias estas no se realizaron debidamente. Asimismo, dentro del recinto Hospitalario no se facilitó la ficha médica de los huelguistas, la que fue solicitada por familiares con el propósito de obtener de primera fuente antecedentes relacionados a su estado clínico, contraviniendo los derechos del paciente en salud.

2.- Denunciamos que el día 21 de septiembre, se realizó una intervención pacífica en el centro de Temuco y en el frontis de la catedral, manifestación que fue violentamente reprimida por Fuerzas Especiales de Carabineros, con un desproporcionado contingente, deteniendo abusiva y arbitrariamente a 8 personas, incluida una niña de 14 años y una adolescente de 17, como también a los werken Cristian Tralcal, vocero de los presos mapuche y al werken de la comunidad Newen Tranguil, Rubén Collio, quienes fueron dejados en libertad a eso de las 21 horas.

3.- Asimismo, ha quedado en evidencia la funesta posición de autoridades de un gobierno que han demostrado su incapacidad de atender y resolver condiciones mínimas de derechos humanos, siendo parte activa de una abierta persecución política y de una vil campaña que ha venido condenando públicamente a estos cuatro huelguistas, quienes han debido tomar esta medida extrema con el único propósito de asegurar el cumplimento de derechos humanos amparador por la Constitución y que dicen relación con el debido proceso y la presunción de inocencia. Ya llevan más de un año y tres meses en prisión preventiva, bajo el abuso racista de la fáctica Ley antiterrorista donde el gobierno es querellante bajo esta connotación y que fue presentada por el ex intendente Andrés Jouannet en junio del 2016 bajo la disposición del Ministerio del Interior y el beneplácito de la propia presidencia.

4.- Reafirmamos la inocencia que han señalado en reiteradas ocasiones los cuatro imputados, denunciando ser objeto de un ensañamiento considerando el compromiso de ellos a las causas del Pueblo Mapuche que exige reparación de derechos colectivos, solicitando con esta huelga el pronto inicio de un juicio justo y un debido proceso, la no aplicación de la Ley antiterrorista, el no uso de testigos secretos y la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva. Es importante destacar que la indolencia del gobierno no tiene precedentes, en periodos anteriores se han atendido y resuelto situaciones de aberraciones penales por Ley antiterrorista, incluso el conservador gobierno de Sebastián Piñera retiró la invocación de la ley antiterrorista de las querellas presentadas en contra de 38 comuneros mapuche que mantenían huelga de hambre hasta octubre del 2010, priorizándose la vida y la integridad física y psíquica de las personas.

5.- Alertamos por el crítico estado de los presos mapuche quienes mantienen esta dura medida ante la irresponsabilidad de autoridades y funcionarios públicos. Alertamos asimismo sobre los preocupantes anuncios realizados por vocera de gobierno de querer transgredir este legítimo mecanismo de protesta y así pretender vulnerar la Declaración de Malta, la que debe ser respetada en todo momento por razones éticas y normativas por parte del personal médico, por ello, hacemos el llamado a las organizaciones de derechos humanos y al propio Colegio Médico de Chile a redoblar observaciones y gestiones para que se respeten los derechos de los huelguistas y sus autonomías.

6.- Además de la inminente responsabilidad de personeros de gobierno, vemos con alarma las reiteradas prácticas efectuadas por el ente persecutor, el que habiendo trascurrido un año tres meses desde audiencia de formalización, no ha dado inicio a audiencia de preparación de juicio oral en su contra, vulnerando directamente las normas del debido proceso. Esta dilatación infundada de los periodos de prisión preventiva amparada en la norma de excepción, ha causado un enorme daño a los cuatro imputados mapuches por ello señalamos que ante las secuelas irreversibles de que ya son objeto los huelguistas o más aún, en caso de pérdida de vida de algunos de ellos, debe iniciarse una investigación que permita determinar y sancionar en su caso, el incumplimiento de los deberes y obligaciones que pesan sobre dicho organismo y sus funcionarios.

7.- Interpelamos directamente a las instituciones competentes del Estado Chileno a pronunciarse expresamente respecto de las solicitudes de los comuneros imputados permitiendo así, una salida a un conflicto generado única y exclusivamente por la errónea aplicación de una ley de excepción, retirando las querellas interpuestas a la luz de la Ley Antiterrorista, garantizando así el pleno derecho a la vida, integridad física y psíquica de los imputados, así como también, dando muestras claras del respeto de las normas de derechos humanos garantizadas por la Carta Constitucional y los tratados Internaciones suscritos y ratificados por Chile.

Ante este momento crítico que se enfrenta, hacemos un ferviente llamado a nivel nacional e internacional, a toda instancia democrática y respetuosa de los derechos humanos a atender y expresarse con acciones urgentes ante la situación que enfrentan los prisioneros mapuche como consecuencia de una criminalización que tiene como único propósito destruir procesos colectivos y atentar contra la dignidad de las personas.

Por la vida y libertad de los presos políticos Mapuche

A 108 días huelga de hambre “caso iglesias”

Temuco, 22 de septiembre de 2017

