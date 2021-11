Chile, un país conservador del modelo empresarial

Rómulo Pardo Silva

la tierra seguirá dando cicuta y opio si no se pone otra semilla

El aparato político chileno se está enfrentando sobre la forma de administrar en un país de empresarios.

En la elección de noviembre la ciudadanía se limitó a pronunciarse sobre reforma o retroceso. La socialización sustentable del territorio y el gobierno público no existen como alternativa a considerar. En diciembre habrá un balotaje para elegir presidente, un candidato es fascista y el otro reformista.

“Se está cayendo un modelo, pero no el modelo neoliberal…”. Robert Funk, La Tercera

En 1973 el empresariado y sus aliados militares destruyeron un proceso al socialismo.

Desde 1990 el modelo único es un gobierno fáctico de los capitalistas. La propuesta de salida del poder de los grandes empresarios se hizo desaparecer calculadamente.

Dentro de ese marco en la actualidad la sociedad chilena se mueve en direcciones contradictorias.

En octubre de 2019 estalló una violencia social que la represión pese a miles de víctimas no pudo contener. Asustadas las cúpulas políticas abrieron como vía de distensión la posibilidad de redactar una nueva constitución. En un plebiscito se impuso con casi el 80% de los votos eliminar la dejada por la dictadura.

Desde los grupos más activos en la lucha callejera se presentó una lista de candidatos a convencionales que logró 27 escaños.

A poco andar hubo diferencias entre ellos y se disolvieron como unidad ciudadana.

En la elección parlamentaria de noviembre la derecha tradicional logró el control de la mitad del senado y cerca de la mitad de la cámara de diputados.

Ese respaldo a los conservadores debilita la posición de los convencionales como representantes de una voluntad nacional de cambio.

La gran pregunta es si los éxitos conseguidos por la poderosa contraofensiva de la derecha reflejan un cambio de tendencia en el ciclo de actividad política popular. Si lo ocurrido demuestra que tras un período de gran agitación el restablecimiento del orden ha pasado a primer plano. O si lo sucedido se sustenta en un reflujo momentáneo. Manuel Riesco, Clarín de Chile

Las contradicciones de orientación también tocaron al Partido Comunista.

Los comunistas se unieron con una fuerza joven, el Frente Amplio, y otras agrupaciones menores alrededor de un programa de reformas opuestas al neoliberalismo. En la primaria para decidir el candidato Gabriel Boric de inclinación centrista derrotó al comunista Daniel Jadue.

La primera vuelta presidencial el 21 de noviembre dio un mal resultado para Boric porque el primer lugar fue para el candidato fascista José Antonio Kast.

Si bien el porcentaje de votos alcanzado por Kast no es muy alto (27, 91%), el problema mayor es lo poco que sacó Boric (25, 83) porque refleja que su candidatura convocó muy por debajo de lo que se esperaba. Andrés Kogan Valderrama, El Clarín de Chile

Sin fuerza suficiente para ganar la presidencia Boric se pudo distanciar de los comunistas para dirigirse al centrismo dominante en los últimos 30 años.

En octubre el presidente del Partido Comunista dijo «El programa se tiene que cumplir y no en la medida de lo posible». Boric después de la primera vuelta: «por supuesto que habrá modificaciones» al programa. El Mostrador

El Partido Comunista sin poder de decisión en una candidatura que no habla del neoliberalismo ni del fascismo ha tenido choques con Boric. Su problema es que durante ciertos desacuerdos se produjeron divisiones públicas internas que podrían tener relación sobre el tipo de modelo a alcanzar.

El Partido Comunista firmó una declaración donde respaldó la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua pero la diputada Vallejo del partido aseguró que no fue «discutida ni resuelta por la dirección colectiva del partido”. Boric se sumó diciendo: “Lo he conversado con varios militantes del PC y la verdad, están bastante sorprendidos porque ésta no fue una declaración que se haya conversado al interior del partido. Y no me cabe ninguna duda que la mayoría de los compañeros y compañeras del PC no están de acuerdo con lo que se emitió ahí”. La Tercera

Consultado por el rol que tendría el comunista Daniel Jadue en su eventual gobierno Boric expresó: «En el Gobierno necesitamos gente transversal. Tenemos que salir a hablarle a todo el mundo y ahí yo no tengo ninguna duda que Daniel va a colaborar en esa línea desde la Municipalidad de Recoleta».

«Daniel está bien en el municipio, y se va a quedar en el municipio. En el Gobierno necesitamos gente que sea transversal», dijo Boric. El Mostrador

En respuesta el Partido Comunista publicó: «Merece una explicación a nuestro partido» y Jadue tuiteó a Boric: «Con mucha fraternidad: En estos minutos es imprescindible la humildad y la unidad verdadera. La transversalidad incluye al PC y todos sus militantes, que han aportado con fuerza y real compromiso a esta importante votación».

Radio Bío Bío informó que la diputada comunista Cariola aseguró sobre “la interpretación de la ‘transversalidad’ que estaría dejando fuera al PC: “a mí me parece muy antojadiza”.

Siempre ha habido abstención para votar en las competencias al interior del sistema empresarial pero ahora sería no definirse ante una violencia al desnudo.

En un video Kast dice sobre los presos violadores a los DD.HH. de la dictadura: soy partidario de dictar una ‘Ley de punto final’, si eso no es posible, procedería con indultos presidenciales en situaciones de procesos basados en ficciones jurídicas”. El Debate

Kast: «Conozco a Miguel Krassnoff y viéndolo no creo todas las cosas que se dicen de él». El ex brigadier del Ejército y jefe de la agrupación Halcón, acumula cerca de 700 años de cárcel por delitos de torturas, secuestro y homicidio. El general Augusto Pinochet «si estuviera vivo, votaría por mí». El Mostrador

Kast, un nazi de tomo y lomo, oriundo de la localidad de Paine, donde su familia estuvo involucrada en crímenes y desapariciones tras el golpe. Manuel Riesco, Clarín de Chile

La escritora chilena Diamela Eltit hizo un llamado «a evitar» que la extrema derecha representada por Kast gobierne el país.

Se puede votar contra Kast.

Por una civilización sostenible decrecida solidaria

Mientras no haya partidos y movimientos civilizatorios todos ellos como sus seguidores son conservadores.

Contacto romulo.pardo@gmail.com

Fuente: http://malpublicados.blogspot.com/

