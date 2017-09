Chile – Pescadores artesanales de Lebu protestan en Concepción exigiendo declarar a la reineta como altamente migratoria

[resumen.cl] Los pescadores artesanales llevan tres días protestando en las calles de Lebu buscando la declaración de la reineta como especie migratoria. Ellos argumentan que especie se ha desplazado hacia aguas más australes, siendo impedidos de ir en su búsqueda por restricciones propias de la Ley de Pesca, además de las presiones políticas de la pesca industrial.



En la marcha desarrollada el día de hoy en el centro de Concepción también contaron con el apoyo de pescadores de Lota y Coronel, quienes también se han visto afectados por la Ley de Pesca y la degradación del estado de distintos recursos pelágicos, depredados históricamente por las flotas industriales y empujados por la demanda de harina de pescado para la nociva industria salmonera y la agroindustria.

Uno de los principales objetivos de los manifestantes es poder reunirse con el Ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, para que dé cumplimiento a las promesas que el gobierno tiene con los pescadores, como el proyecto que tiene la Comisión de Pesca en carpeta sin avances desde octubre de 2016. “Hemos dado todas las pautas posibles, respetado todos los aplazamientos que nos pidió el gobierno, de no presentarse el ministro, de aquí en adelante vamos a comenzar a endurecer nuestras posturas”, declaró Paulo Jofré, presidente de la Agrupación de Boteros de Lebu.

En el mismo tenor, Rosendo Arroyo, presidente de Fedepes y del Sindicato Sipeaburcor de Coronel, declaró que “si el ministro no nos responde y no viene a darnos las explicaciones y no viene a trabajar con nosotros, que se espere a ver lo que viene porque ya se nos agotó la paciencia”.

“Es irrisorio que el gobierno escuche las demandas emanadas desde la décima primera región, cuando están defendiendo un recurso únicamente para las grandes empresas, están deprimiendo un recurso que ellos no pescan, nos molesta que el gobierno no decida en ese aspecto, cuando la flota reinetera ha sido históricamente la flota de Lebu y de la Octava región” señaló el dirigente de Coronel.

Según los manifestantes, el conflicto ya se está expandiendo, teniendo ya conversaciones con sus homólogos de la décima región quienes también sufren las consecuencias de la Ley de Pesca, la cual “hay que derogar porque comprende a todos estos problemas que tenemos los artesanales”, señaló Rosendo.

En cuanto a la situación que vive el pueblo mapuche, el dirigente de Lebu declaró que “es una vergüenza nacional e internacional que, además que nos tengan ahogados a nosotros los pescadores que somos un sector tradicional de este país, que tengan en esa misma situación al pueblo mapuche. Usted puede ver banderas de ellos en todas partes, en las gobernaciones, intendencias hasta en la misma Moneda, pero lo que hacen en definitiva las Fuerzas Especiales por mandato del Estado de Chile es reprimir, tanto a hombres como a mujeres embarazadas, ancianos y niños, es vergonzoso”.

Son alrededor de 1.600 personas que trabajan directamente este recurso, quienes han visto afectada su economía por la influencia de la empresa de pesca industrial Friosur, principal financista de la Democracia Cristiana en la región de los Ríos, especialmente a Patricio Walker y el diputado Iván Fuentes. Y que desde el año 2011, extrae reineta en la zona austral por medio de una resolución que indica que ellos pueden extraer el recurso como fauna acompañante, a través de la destructiva técnica de la pesca de arrastre.