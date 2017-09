Chile – Pamela Jiles, Alberto Mayol y Doris González, clausuran Punta Peuco

LA NACION. CL

PUNTA PEUCO: CON CIERRE SIMBÓLICO DEL PENAL BANCADA AMPLIA EXHORTA A BACHELET A CUMPLIR SU PALABRA

Tras clausurar simbólicamente la cárcel para militares emplazada en Tiltil, Pamela Jiles, Alberto Mayol y Doris González, exigieron a la Mandataria demostrar su voluntad de terminar con ella mediante la firma de un decreto y dejar de pactar con la derecha para terminar bien su gobierno.

“La Bancada Amplia exhorta, exige a Michelle Bachelet que cumpla su promesa de cerrar Punta Peuco, promesa de la que intenta correrse. Estamos aquí para recordarle que el cierre de este hotel cinco estrellas depende de la firma de un decreto presidencial”, sentenció este miércoles la candidata a diputada del Frente Amplio, Pamela Jiles.

La aspirante al parlamento por el distrito 12 (La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo), junto a sus compañeros por el distrito 10, Alberto Mayol(Santiago Providencia, Ñuñoa, San Joaquín y La Granja) y por el distrito 8, Doris González (Quilicura, Lampa, Colina, Tiltil, Pudahuel, Maipú, Estación Central y Cerrillos), llegaron hasta el recinto penitenciario emplazado en Tiltil, donde junto a algunos adherentes desplegaron un lienzo alusivo a la petición y en el portón de acceso pusieron una cinta indicativa de peligro.

Jiles sostuvo La Nación que la Jefa de Estado no tiene voluntad política para cerrarlo “y no lo va a hacer si no la presionamos las fuerzas sociales reales de este país a que lo haga”.

“Lo que ha hecho durante su último período de gobierno para subir a un 40% de aprobación, es pactar con la derecha, volver aplicar la ley antiterrorista y salvar a estos individuos que son la peor basura que existe en este país. Este penal está lleno de torturadores, de violadores de mujeres, de torturadores de niños, de personas que han hecho los peores crímenes imaginables, que han degollado y quemado persona.

PAÍS DECENTE

A su turno, Mayol criticó que en se debata acerca de que se necesita convertir a Chile en un país decente, pero que mantener una cárcel exclusiva para militares y agentes de la dictadura contraviene ese propósito.

“En estos días se ha hablado mucho de un país decente y hoy con la Bancada Amplia decimos una cosa muy simple. No es decente que un país, precisamente por haber existido la dictadura, existan privilegios y beneficios para quienes participaron en ella a casi tres décadas de haberla terminado. Aquí tenemos presidiarios de lujo con comodidades”.

En esa línea González expresó a este medio que “lo queremos hacer cuando seamos parlamentarios y seamos gobierno es clausurarlo absolutamente, acabar con los privilegios que tienen estos señores, estos violadores de los derechos humanos de nuestro país”.

“No es posible que después de 27 años un gobierno supuestamente democrático, estos señores sigan manteniendo esos privilegios como pensiones de 3 millones de pesos cuando la mayoría de los chilenos estamos bajo la lógica de las AFP con pensiones de miseria”, concluyó.

