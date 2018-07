Chile – Hasta marzo, 30 personas han muerto en centros colaboradores del Sename

El Ministerio de Justicia envió un oficio al Congreso relacionado con el Servicio Nacional de Menores. En ese texto se informa que durante el primer trimestre de este año 30 personas han fallecido en organismos colaboradores del Sename.

Entre los casos informados al Ministerio Público, se cuentan 14 menores de edad.

El diputado independiente integrante de la comisión, René Saffirio, reveló este oficio reservado. En entrevista con CNN Chile, el parlamentario lamentó la pérdida de vidas y las razones.

“Porque se tratan todas de causas violentas, asfixia por sumersión, traumatismo por bala, ahorcamiento, perforación del tubo digestivo, traumatismo craneoencefálico por herida de bala, lesiones corto punzantes. Estamos hablando de niños, que estando bajo la tutela del Estado siguen padeciendo la misma suerte que aquellos que informamos hace ya mucho tiempo”.

“Nada ha cambiado ni cambiará mientras no se cambie el estímulo de pagarle a las instituciones colaboradas” advirtió Saffirio. En estos casos, informó que se trata de entidades principalmente privadas de Caldera, Melipilla, La Pintana, Lebu, Temuco, Santiago e Independencia.

“Estamos recibiendo un informe trimestral de parte del Ministerio de Justicia en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados y del Senado. Estos fallecimientos ocurrieron bajo el mandato del gobierno anterior -estamos hablando de enero febrero y marzo- en consecuencia, no es responsabilidad de este gobierno, pero no se ha adoptado ninguna medida ni administrativa ni legislativa orientada a disminuir estos fallecimientos”.

René Saffirio aseguró que el sistema “no admite más parches”.

“Aquí no hay informes sobre abusos sexuales, sobre golpizas, sobre el hecho de que las maniobras de contención, entre comillas, que dieron muerte a Lissette Villa, se continúen practicando al interior del Sename. No hemos hablado todavía de que sigue la desescolarización, que no reciben atención especializada siquiátrica. El 70 por ciento de los niños que están en Sename requieren atención siquiátrica, no una consulta”.

Con estos antecedentes, parlamentarios de la comisión de Familia de la Cámara Baja evaluarán una citación para el ministro de Justicia, Hernán Larraín. El objetivo sería que explique en detalle los alcances de este informe.