Chile – Expertos y académicos entregan respaldo a plebiscito convocado por No más AFP

Abogados laborales, constitucionalistas y académicos suscribieron una declaración pública donde manifestaron su apoyo a la convocatoria para el plebiscito nacional llamado por la coordinadora No más AFP.

A través de una declaración pública los juristas, María Ester Feres, ex directora nacional del trabajo, Eduardo Caamaño, Roberto Ávila, José Luis Ugarte, Cesar Toledo, entre otros, respaldaron legalmente el proceso consultivo que se realizará los días 29, 30 de septiembre y uno de octubre.

El abogado laboralista, Luis Parra Véliz, precisó que la participación ciudadana en la actividad está garantizada por la Constitución y se ajusta plenamente a derecho, por lo que no puede ser coartada por persona ni autoridad su correcto desarrollo.

“Los abogados que suscribimos indicamos que este plebiscito es la expresión máxima de soberanía popular reconocida por el artículo quinto de la Constitución, bajo la sola condición de mantener el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”, argumentó.

En esta misma línea, el abogado laboralista José Luis Ugarte, indicó que la libertad de expresión está garantizada, además de la forma de democracia directa y participativa, como una nueva modalidad de interlocución con el poder político del Estado.

“Eso incluso está consagrado en la Constitución del 80, todas garantías básicas, por no tanto no veo reparo a que se realice, y que sea incentivada e impulsada para que los chilenos se reúnan en los diferentes puntos estipulados para votar y que ejerzan su poder de decisión, afirmar que no están de acuerdo con el actual sistema de capitalización individual”

En tanto, el vocero de la coordinadora No más AFP Luis Mesina, agregó que se espera convocar a unas 600 mil personas en la votación, la que se puede efectuar vía online o presencial.

Mesina precisó que se trabajará con el mismo padrón electoral manejado por el Servel, para evitar eventuales fraudes en el proceso de opinión sobre el actual sistema previsional.

“Tenemos como punto de referencia que en las últimas elecciones primarias, que fue organizada con recursos públicos, participó cerca de 1 millón 700 mil personas, por tanto, esperamos a lo menos arribar a un porcentaje similar al 50%, nos sentiríamos altamente satisfechos si más de 600 o 700 mil personas participen en la actividad autoconvocada, autofinanciada, porque de paso, no está demás decirlo, durante los 250 años de República nunca se organizó algo igual, no es pretencioso exponer eso, es cosa de escuchar a historiadores como están planteando hoy día el debate”, subrayó.

Los integrantes de la Coordinadora No más AFP, informaron que además se está terminando con la organización para que chilenos residentes en el extranjero también puedan participar.

Hasta el momento son nacionales residentes en Suecia, Noruega, Canadá, Australia y Argentina, mientras se está a la espera de concretar con otros países donde vive una gran cantidad de chilenos.