Declaración de Chile Digno.



NO TE DEJES ENGAÑAR, ELLXS SON EL PROBLEMA, NO LA SOLUCIÓN

¡NO PASARÁN!



Ante el avance de los apoyos a las candidaturas de José Antonio Kast y otras del Partido Republicano, en sectores del pueblo, expresamos nuestra profunda preocupación.

La fuerza que está tomando la ultra derecha pinochetista, se yergue como un peligro para las luchas y los avances populares de los últimos años. Detrás de un discurso anti-migrantes, anti-delincuencia y de venir a “ordenar la casa”, se esconde el proyecto de aplastar las luchas sociales y terminar con derechos conquistados por el pueblo trabajador, además de un programa criminal lleno de políticas de odio.

Kast es parte de lxs responsables del problema y la profunda crisis que vivimos. Es parte de la casta de lxs poderosxs que han privatizado el país en beneficio de un puñado de grupos económicos, bancos y multimillonarixs. Y siempre ha sido militante de los partidos de ultra derecha, responsables del modelo económico y social de exclusión, de los abusos contra el pueblo trabajador y del saqueo de bienes naturales, así como de la depradación de la naturaleza. Modelo en el cual reina la injusticia, la desigualdad, el trabajo precarizado, los sueldos y pensiones miserables, la humillación para la mayoría de la población y los privilegios y riquezas para una ínfima minoría de poderosxs: la oligarquía de Chile.

El candidato no terminará con el impacto de las migraciones, simplemente porque esa es una realidad y una problemática social de carácter internacional. Y porque le es conveniente a los grandes sectores empresariales que contratan mano de obra barata. Tampoco terminará con la delincuencia, ya que no ha propuesto ninguna medida realmente eficaz para terminar con las causas estructurales que la generan.

Tras un discurso populista de derecha, se esconde su verdadero rostro: el de ser un defensor de los intereses de los grandes grupos económicos, que concentran la propiedad y los excedentes en manos de unxs pocxs, que se han coludido para abusar del pueblo, que han robado nuestros recursos económicos, que explotan a las y los trabajadores a diario. Aquellxs que no respetan que nuestro pueblo tenga o conquiste derechos sociales y económicos que estarán garantizados en la nueva Constitución, aquellxs que quieren que el proceso constituyente de los pueblos de Chile fracase.

Kast engaña a sectores del pueblo evangélico, ya que no es propio de cristianxs, proponer construir una zanja para que seres humanos migrantes corran el riesgo de caer en ella e incluso de morir. Engaña al pueblo en las poblaciones, prometiendo falsa seguridad, cuando todxs sabemos que la delincuencia sólo puede terminar con procesos de transformación social y cultural profundos. Engaña al pueblo que quiere ‘orden y seguridad’, porque con sus propuestas de gobierno no resuelven ni las injusticias ni la humillación que sufren los pueblos de Chile.

El peligro del surgimiento de un populismo de ultra derecha es real y traerá más violencia en contra del pueblo trabajador. La única forma de enfrentarlo es con más trabajo en y desde los territorios, explicando en cada población, a cada vecina y vecino, en cada villa, en cada barrio, que la única forma de resolver nuestros problemas, como pueblos, es terminar de una vez con este modelo neoliberal, en donde lxs ricxs y poderosxs se llevan todas las riquezas y a nosotrxs nos dejan las migajas, la contaminación y las calamidades sociales que esto genera.

Sólo un nuevo Chile digno, verde, soberano, un Chile justo y libre, con más democracia, con mayor participación y poder popular, con igualdad de derechos para todxs; resolverá las profundas carencias en temas de seguridad, igualdad y justicia, a las que los malos gobiernos nos han condenado.



¡No te dejes engañar por Kast y lxs candidatxs de la derecha y la ultraderecha. Ellxs son el problema, no la solución!





MESA POLÍTICA DE CHILE DIGNO





8 de noviembre de 2021



Me gusta esto: Me gusta Cargando...