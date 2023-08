Chile 1970 -1973: LA REACCIÓN PREPARA LAS CONDICIONES PARA DAR UN GOLPE VIOLENTO

LA REACCIÓN PREPARA LAS CONDICIONES PARA DAR UN GOLPE VIOLENTO

por Jano

La reacción de la burguesía apoyada por EEUU comenzó antes de que Salvador Allende asumiera el poder.

En Agosto de 1970 un informe solicitado por Nixon concluye «derrocar a Allende”.

Allende triunfa el 4 de septiembre de 1970, situación que gatilló que el 15 de Septiembre Nixon ordene organizar el golpe de Estado en Chile, las instrucciones fueron claras. «Hay que hacer gritar la economía en Chile”, la creación de un clima golpista a través de la guerra económica, política y psicológica.

Comienza un periodo de desestabilización con financiamientos millonarios a grupos terroristas de derecha, medios de comunicación como el Mercurio,

En septiembre y octubre de 1970, se desarrollaron atentados explosivos por grupos de ultraderecha, el general Rene Schneider es asesinado con el objetivo de impedir la proclamación de Allende como presidente.

Allende es ratificado por el congreso el 24 de Octubre y el 4 de noviembre de 1970 toma el mando. La reacción de la derecha fue cerrar los créditos de bancos a Chile. Un boicot de repuestos para la industria, provocando la paralización de la economía.

EEUU financió la primera huelga de camioneros en octubre de 1972.

Las elecciones parlamentarias del 4 de Marzo 1973 la UP aumenta su apoyo al 43.4%. EEUU concluye no solo dar un golpe de estado, sino que además era necesario la instauración de una brutal y larga dictadura.

Se agudiza el complot reaccionario, aumentó el acaparamiento de mercaderías, el desmantelamiento de fábricas, un boicot descarado de la producción en la industria y en el campo.

Así llegamos al 29 de junio de 1973 con el Tanquetazo, intento golpista, finalmente sofocado.

Los militares comienzan a aplicar la ley de control de armas, que solo se aplicó en poblaciones y organizaciones populares. Los dirigentes de la UP desconfiaban de la iniciativa revolucionaria de las masas y estaban atemorizados por la idea de provocar a la reacción.

El pacto de garantías constitucionales entre la UP y la DC, significó un compromiso de no armar a la clase trabajadora y de no tocar las FFAA, dejando con este acuerdo totalmente indefenso el movimiento obrero.

Por otro lado estaba la gente en la calle en pie de lucha para defender el gobierno popular recién electo. No hubo ninguna acción reaccionaria por parte de la burguesía que no haya tenido respuesta por parte del pueblo trabajador.

Frente a los atentados la gente salía a las calles, se organizaron comités de autodefensa.

Frente a la huelga de los camioneros, la gente se organizó para defender el gobierno popular.

Frente al desmantelamiento de fábricas, la respuesta fue tomarse las fábricas haciéndolas funcionar.

Frente al acaparamiento en las poblaciones la creación de las JAP.

Frente a la falta de repuestos, la respuesta fue la fabricación de estos en las maestranzas.

¡¡La respuesta de la clase trabajadora fue una vanguardia en la lucha de clases!!

Mientras el gobierno negociaba con la DC, frenaba la iniciativa de las y los trabajadores.

La consecuencia fue la aniquilación del movimiento obrero, no solo físico, sino que además psicológico, dado que hasta el día de hoy las organizaciones de trabajadores no levantan cabeza.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...