Centenario de la muerte de V.I Lenin

Hoy se cumple el centenario de la muerte de Lenin (Vladimir Ilyich Ulyanov). Junto con León Trotsky y el partido bolchevique, Lenin (1870-1924) encabezó la revolución socialista de octubre de 1917 que “sacudió al mundo” y cambió el curso de la historia mundial. Por primera vez, la clase trabajadora logró tomar el poder y comenzó la tarea de reorganizar la sociedad según líneas socialistas democráticas. Por ello, Lenin sigue ganándose el odio y la hostilidad de las clases dominantes capitalistas, que intentan mancillar su nombre bajo una montaña de calumnias y mentiras. Pero para muchas personas de clase trabajadora con conciencia de clase, Lenin sigue siendo una figura revolucionaria heroica. Cada vez más, los jóvenes de hoy miran la vida y las ideas de Lenin y las del “comunismo” para ayudar a encontrar una solución a un mundo de guerras, opresión, austeridad y catástrofe ambiental.

Para conmemorar el centenario de la muerte de Lenin, socialistworld.net publicará una serie de artículos durante las próximas semanas analizando aspectos de las ideas y luchas revolucionarias de Lenin. Comenzamos con un ensayo de Trotsky sobre Lenin que se imprimió en la decimotercera edición (1926) de la Encyclopædia Britannica. En este artículo, Trotsky resume la vida y las ideas políticas de Lenin. A esto le sigue una reseña del libro «Lenin», de Lars T Lih, escrita por Peter Taaffe (y publicada por primera vez en 2014). Peter defiende a Lenin de los ataques de la derecha y de los reaccionarios, y también de los intentos de tergiversar sus ideas por parte de la izquierda reformista.

Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov (1870-1924)

[Lenin, el] fundador y espíritu rector de las Repúblicas Soviéticas y de la Internacional Comunista, el discípulo de Marx tanto en la teoría como en la práctica, el líder del partido bolchevique y el organizador de la revolución de Octubre en Rusia, nació en abril. 22 (9) 1870 en la ciudad de Simbirsk, ahora Ulyanovsk. Su padre, Iliá Nicolaevitch, era maestro de escuela. Su madre, María Alexandrovna, cuyo apellido de soltera era Berg, era hija de un médico. Su hermano mayor (n. 1866) se unió al “Narodovoltze” (movimiento por la Libertad del Pueblo) y participó en el fallido atentado contra la vida de Alejandro III. Por ello fue ejecutado a los 22 años. Lenin, el tercero de una familia de seis personas, completó sus estudios en el gimnasio de Simbirsk en 1887 y ganó la medalla de oro. La ejecución de su hermano, grabada de forma indeleble en su conciencia, contribuyó a determinar su vida posterior.

En el verano de 1887, Lenin ingresó a la Universidad de Kazán para estudiar derecho, pero en diciembre del mismo año fue expulsado por participar en una reunión de estudiantes y desterrado al campo. Sus repetidas peticiones en 1888-1889 de permiso para volver a ingresar a la Universidad de Kazán o que se le permitiera ir al extranjero para continuar sus estudios fueron rechazadas. Sin embargo, en otoño se le permitió regresar a Kazán, donde comenzó el estudio sistemático de Marx y entabló relaciones por primera vez con los miembros del círculo marxista local. En 1891, Lenin aprobó los exámenes de derecho de la Universidad de San Petersburgo y en 1892 comenzó a ejercer como abogado en Samara. Durante este año y el siguiente compareció como defensor en varios juicios. Su vida, sin embargo, estuvo principalmente ocupada por el estudio del marxismo y su aplicación a la investigación del curso del desarrollo económico y político de Rusia y posteriormente del mundo entero.

En 1894 se trasladó a San Petersburgo, donde entró en contacto con los trabajadores y comenzó su labor propagandística. A este período pertenecen los primeros escritos polémicos de Lenin dirigidos contra el partido populista, que enseñaba que Rusia no conocería ni el capitalismo ni el proletariado. Estos fueron pasados de mano en mano en forma manuscrita. Poco después, Lenin inició una lucha teórica contra los falsificadores de Marx, en la prensa jurídica. En abril de 1895, Lenin viajó por primera vez al extranjero con la intención de entablar relaciones con el grupo marxista en el extranjero conocido como “Osvobozhdenie Truda”, “Liberación del Trabajo” (Plejánov, Zasulich, Axelrod). A su regreso a San Petersburgo, organizó la ilegal “Unión para la lucha por la liberación de la clase obrera”, que rápidamente se convirtió en una organización importante, que llevaba a cabo propaganda y agitación entre los trabajadores y entraba en contacto con las provincias. En diciembre de 1895, Lenin y sus colaboradores más cercanos fueron arrestados. Pasó el año 1896 en prisión, donde estudió las líneas del desarrollo económico de Rusia. En febrero de 1897 fue enviado al exilio durante tres años a la provincia de Yenisei, en el este de Siberia. En ese momento, 1898, se casó con N. K. Krupskaya, su camarada en el trabajo de la Unión de San Petersburgo y su fiel compañera durante los restantes 26 años de su vida y lucha revolucionaria. Durante su exilio terminó su obra económica más importante, El desarrollo del capitalismo en Rusia, basada en un estudio exhaustivo y sistemático de una enorme masa de material estadístico (1899). En 1900, Lenin viajó a Suiza con la intención de organizar, con el grupo «Liberación del Trabajo», la publicación de un periódico revolucionario destinado a Rusia. A finales de año apareció en Munich el primer número del periódico Iskra (La chispa), con el lema “¡De la chispa a la llama!” El objetivo del artículo era dar una interpretación marxista de los problemas que enfrenta la revolución, dar las consignas políticas de la lucha y organizar sobre esta base un partido revolucionario centralizado «clandestino» de socialdemócratas que, a la cabeza del proletariado, debería iniciar la lucha contra el zarismo, levantando a las masas oprimidas y, sobre todo, a los muchos millones de campesinos…

En octubre de 1905 comenzó la huelga de toda Rusia. El 17 del mismo mes, el zar publicó su manifiesto sobre la «Constitución». A principios de noviembre, Lenin regresó de Ginebra a Rusia y ya en su primer artículo hacía un llamamiento a los bolcheviques, en vista de la nueva situación, para que aumentaran el alcance de su organización e incorporaran al partido círculos más amplios de trabajadores. , sino para preservar su aparato ilegal en previsión de los golpes contrarrevolucionarios que eran inevitables. En diciembre, el zarismo comenzó a contraatacar. El levantamiento en Moscú a finales de diciembre, al carecer del apoyo del ejército, sin levantamientos simultáneos en otras ciudades y sin respuesta suficiente en los distritos rurales, fue rápidamente reprimido.

En los acontecimientos de 1905, Lenin distinguió tres características principales: (1) la toma temporal por parte del pueblo de una libertad política real, real en el sentido de no estar limitada por sus enemigos de clase, aparte y a pesar de todas las leyes e instituciones existentes; (2) la creación de nuevos y hasta ahora únicos órganos potenciales de poder revolucionario en forma de soviets de diputados obreros, soldados y campesinos; (3) el uso de la fuerza por parte del pueblo contra quienes la habían empleado contra ellos. Esas conclusiones, extraídas de los acontecimientos de 1905, se convirtieron en los principios rectores de la política de Lenin en 1917 y condujeron a la dictadura del proletariado en la forma del Estado soviético.

La represión del levantamiento de diciembre en Moscú dejó a las masas en un segundo plano. La burguesía liberal pasó al frente. Comenzó la época de las dos primeras Dumas. En ese momento, Lenin formuló los principios de la explotación revolucionaria de los métodos parlamentarios en relación inmediata con la lucha de las masas y como medio de preparación para un nuevo ataque.

En diciembre de 1907, Lenin abandonó Rusia y no regresó hasta 1917. Ahora (en 1907) comenzó la época de contrarrevolución victoriosa, procesamientos, exilio, ejecuciones y emigración. Lenin dirigió la lucha contra todas las tendencias decadentes entre los revolucionarios; contra los mencheviques, los defensores de la liquidación del partido “clandestino” –de ahí los llamados “liquidadores”– y de la transformación de sus métodos de trabajo en métodos puramente legales en el marco del régimen pseudoconstitucional; contra los «conciliadores» que no lograron comprender el antagonismo total entre bolchevismo y menchevismo y trataron de adoptar una posición intermedia; contra la política aventurera de los socialrevolucionarios que intentaron compensar la inercia de las masas mediante el terrorismo personal; finalmente, contra el estrecho partidismo de una parte de los bolcheviques, los llamados “callers-off”, que exigían la destitución de los diputados socialdemócratas de la Duma en nombre de una actividad revolucionaria inmediata, aunque las condiciones en ese momento no ofrecían nada. oportunidad para esto. En esta época oscura, Lenin mostró muy vívidamente una combinación de sus dos cualidades fundamentales: la de ser un revolucionario implacable en el fondo, sin dejar de ser un realista que no cometía errores en la elección de métodos y medios.

Al mismo tiempo, Lenin llevó a cabo una extensa campaña contra el intento de revisar las bases teóricas del marxismo en las que se basaba toda su política. En 1908 escribió un importante tratado sobre las cuestiones fundamentales del conocimiento y dirigido contra la filosofía esencialmente idealista de Mach, Avenarius y sus seguidores rusos, que intentaron unir la crítica empírica con el marxismo. Sobre la base de un estudio profundo y completo de la ciencia, Lenin demostró que los métodos del materialismo dialéctico formulados por Marx y Engels fueron enteramente confirmados por el desarrollo del pensamiento científico en general y de las ciencias naturales en particular. Así, la constante lucha revolucionaria de Lenin, en la que nunca perdió de vista los más pequeños detalles prácticos, fue de la mano de sus igualmente constantes controversias teóricas, en las que alcanzó las mayores alturas de generalizaciones integrales…

Lenin estaba preparado para su lucha a escala internacional no sólo por su profundo conocimiento del marxismo y su experiencia de la lucha revolucionaria y la organización del partido en Rusia, sino también por su íntimo conocimiento del movimiento obrero en todo el mundo. Durante muchos años siguió de cerca los asuntos internos de los Estados capitalistas más importantes. Dominaba perfectamente los idiomas inglés, alemán y francés, y sabía leer italiano, sueco y polaco. Su imaginación realista y su intuición política le permitieron a menudo reconstruir un cuadro completo a partir de fenómenos aislados. Lenin siempre se opuso firmemente a la aplicación mecánica de los métodos de un país a otro, e investigó y decidió cuestiones relativas a los movimientos revolucionarios, no sólo en sus interacciones internacionales, sino también en su forma nacional concreta.

La revolución de febrero de 1917 encontró a Lenin en Suiza. Sus intentos de llegar a Rusia encontraron la decidida oposición del gobierno británico. En consecuencia, decidió aprovechar el antagonismo de los países beligerantes y llegar a Rusia a través de Alemania. El éxito de este plan dio ocasión a los enemigos de Lenin para una feroz campaña de difamación, que, sin embargo, fue incapaz de impedirle asumir la dirección de su partido y poco después de la revolución.

La noche del 4 de abril, al bajar del tren, Lenin pronunció un discurso en la estación Finlyandsky de Petrogrado. Repitió y desarrolló las ideas principales que contenía en los días siguientes. El derrocamiento del zarismo, dijo, fue sólo la primera etapa de la revolución. La revolución burguesa ya no podía satisfacer a las masas. La tarea del proletariado era armar, fortalecer el poder de los soviets, despertar a las regiones rurales y preparar la conquista del poder supremo en nombre de la reconstrucción de la sociedad sobre una base socialista.

Este programa de largo alcance no sólo no fue bien recibido por quienes se dedicaban a propagar el socialismo patriótico, sino que incluso despertó oposición entre los propios bolcheviques. Plejánov calificó el programa de Lenin de “loco”. Lenin, sin embargo, construyó su política no sobre las inclinaciones y puntos de vista de los líderes temporales de la revolución, sino sobre las interrelaciones de las clases y la lógica de los movimientos de masas. Preveía que la desconfianza hacia la burguesía y hacia el gobierno provisional se fortalecería cada día, que el partido bolchevique obtendría la mayoría en los soviets y que el poder supremo pasaría a sus manos. El pequeño diario Pravda se convirtió inmediatamente en sus manos en un poderoso instrumento para derrocar la sociedad burguesa.

La política de coalición con la burguesía seguida por los socialistas patrióticos y el ataque desesperado que los aliados obligaron al ejército ruso a asumir en el frente, agitaron a las masas y condujeron a manifestaciones armadas en Petrogrado en los primeros días de julio. La lucha contra el bolchevismo se volvió más intensa. El 5 de julio, el servicio secreto contrarrevolucionario publicó “documentos” flagrantemente falsificados. Éstos pretendían demostrar que Lenin actuaba bajo las órdenes del Estado Mayor alemán. Por la tarde, destacamentos «fiables» convocados desde el frente por oficiales de Kerensky y kadetes de los distritos circundantes a Petrogrado ocuparon la ciudad. El movimiento popular fue aplastado. El acoso a Lenin alcanzó su punto máximo. Entonces empezó a trabajar “en la clandestinidad”, escondiéndose primero en Petrogrado con la familia de un trabajador y luego en Finlandia; Sin embargo, logró mantenerse en contacto con los líderes del partido.

Los días de julio y las represalias que siguieron despertaron un estallido de energía en las masas: el pronóstico de Lenin resultó correcto en todos los detalles. Los bolcheviques obtuvieron la mayoría en los soviets de Petrogrado y Moscú. Lenin exigió una acción decisiva para hacerse con el poder supremo y, por su parte, inició una lucha incansable contra las vacilaciones de los dirigentes del partido. Escribió artículos, folletos y cartas, tanto oficiales como privadas, examinando la cuestión de la toma del poder supremo desde todos los ángulos, refutando objeciones y disipando dudas. Trazó un cuadro de la conversión de Rusia en una colonia extranjera si la política de Miliukov y Kerensky continuaba, y predijo que conscientemente entregarían Petrogrado a los alemanes para destruir al proletariado. «¡Ahora o nunca!» repitió en apasionados artículos, cartas y entrevistas.

El levantamiento contra el Gobierno Provisional coincidió con la apertura del segundo Congreso de los Sóviets el 25 de octubre. Ese día, Lenin, después de permanecer escondido durante tres meses y medio, se presentó en el Smolny y desde allí dirigió personalmente la lucha. . En la sesión nocturna del 27 de octubre propuso, en la sesión del Congreso de los Sóviets, un proyecto de decreto sobre la paz, que fue aprobado por unanimidad, y otro sobre la tierra, que fue aprobado con un disidente y ocho abstenciones. La mayoría bolchevique, apoyada por el ala izquierda de los socialistas revolucionarios, declaró que el poder supremo estaba ahora en manos de los soviets. Se nombró el Sóviet de Comisarios del Pueblo, con Lenin a la cabeza. Así, Lenin pasó directamente de la cabaña de troncos donde se había estado escondiendo de la persecución al lugar de máxima autoridad.

La revolución proletaria se extendió rápidamente. Habiendo obtenido las tierras de los terratenientes, los campesinos abandonaron a los socialistas revolucionarios y apoyaron a los bolcheviques. Los soviéticos se hicieron dueños de la situación tanto en las ciudades como en los distritos rurales. En tales circunstancias, la asamblea constituyente elegida en noviembre y reunida el 5 de enero parecía un anacronismo patente. El conflicto entre las dos etapas de la revolución estaba ahora al alcance de la mano. Lenin no dudó ni un instante. En la noche del 7 de enero, el Comité Ejecutivo Central Panruso, a propuesta de Lenin, aprobó un decreto disolviendo la asamblea constituyente. La dictadura del proletariado, decía Lenin, significaba el mayor grado posible de democracia real y no meramente formal para la mayoría trabajadora del pueblo. Porque les garantizaba la posibilidad real de utilizar sus capacidades, poniendo en manos del trabajo todos aquellos bienes materiales (edificios para reuniones, imprentas, etc.) de los cuales la “libertad” sigue siendo una palabra vacía y una ilusión. La dictadura del proletariado, en opinión de Lenin, es una etapa necesaria en la abolición de las divisiones de clases en la sociedad…

Últimos años y legado

El agotamiento provocado por el trabajo excesivo y duro durante varios años arruinó la salud de Lenin. La esclerosis atacó sus arterias cerebrales. A principios de 1922 sus médicos le prohibieron el trabajo diario. De junio a agosto la enfermedad progresó rápidamente y por primera vez empezó a perder, aunque transitoriamente, la capacidad de hablar. A principios de octubre su salud había mejorado tanto que volvió a trabajar, pero no por mucho tiempo. Su última declaración pública termina con la expresión de su convicción de que “desde Rusia bajo la N.E.P. Vendrá la Rusia socialista”.

El 16 de diciembre quedó paralizado del brazo y la pierna derechos. Sin embargo, durante enero y febrero todavía dictó una serie de artículos de gran importancia para la política del partido sobre la lucha contra la burocracia en la organización soviética y del partido; sobre la importancia de la cooperación para incorporar gradualmente a los campesinos a la organización socialista; sobre la lucha contra el analfabetismo; y finalmente sobre la política respecto de las nacionalidades oprimidas bajo el zarismo.

La enfermedad progresó y perdió completamente la capacidad de hablar. Su trabajo en el partido llegó a su fin y muy pronto también su vida. Lenin murió el 21 de enero de 1924, a las 6:30 p.m., en Gorky, cerca de Moscú. Su funeral fue ocasión de una manifestación sin igual de amor y dolor por parte de millones de personas.

La principal labor de la vida de Lenin fue la organización de un partido capaz de llevar a cabo la revolución de Octubre y dirigir la construcción del socialismo. La teoría de la revolución proletaria –los métodos y tácticas a seguir– constituye el contenido fundamental del leninismo que, como sistema internacional, constituye el punto culminante del marxismo. El único objetivo de Lenin llenó su vida desde sus días escolares en adelante. Nunca conoció la vacilación en la lucha contra aquellos a quienes consideraba enemigos de la clase trabajadora. En su apasionada lucha nunca hubo ningún elemento personal. Cumplió lo que consideraba las exigencias de un proceso histórico inevitable. Lenin combinó la capacidad de utilizar la dialéctica materialista como método de orientación científica en el desarrollo social con la profunda intuición del verdadero líder.

La apariencia exterior de Lenin se distinguía por la sencillez y la fuerza. Era de estatura media, o más bien inferior a la media, con los rasgos plebeyos del tipo de rostro eslavo, iluminados, sin embargo, por unos ojos penetrantes; y su frente poderosa y su cabeza aún más poderosa le daban una marcada distinción. Fue incansable en el trabajo a un nivel incomparable. Sus pensamientos estaban igualmente concentrados ya fuera en su exilio siberiano, en el Museo Británico o en una sesión de los Comisarios del Pueblo. Puso la misma escrupulosidad ejemplar en las conferencias que dio en un pequeño club de trabajadores en Zurich y en la organización del primer Estado socialista del mundo. Apreciaba y amaba plenamente la ciencia, el arte y la cultura, pero nunca olvidó que todavía estas cosas son propiedad de una pequeña minoría. La sencillez de su estilo literario y oratorio expresaba la extrema concentración de sus fuerzas espirituales encaminadas a un solo objetivo. En las relaciones personales, Lenin era ecuánime, cortés y atento, especialmente con los débiles, los oprimidos y los niños. Su forma de vida en el Kremlin no difería mucho de su vida como emigrante en el extranjero. La sencillez de sus hábitos cotidianos, su ascetismo respecto a la comida, la bebida, el vestido y las “cosas buenas” de la vida en general en su caso no brotaban de los llamados principios morales, sino que se debían al trabajo intelectual y a la lucha intensa no sólo absorbió sus intereses y pasiones, pero también le proporcionó una satisfacción tan intensa que no dejó lugar para disfrutes subsidiarios. Su pensamiento nunca dejó de trabajar en la tarea de liberar a los trabajadores hasta el momento de su extinción definitiva.

El legado revolucionario de Lenin

Una reseña de “Lenin”, de Lars T. Lih

En un intento de responder a la descripción de Lenin que hacen los historiadores capitalistas como un dictador brutal, algunos en la izquierda recurren a Lars T. Lih. Ha tratado de reinventar al líder de la revolución rusa como una especie de liberal confuso. Al hacerlo, escribe Peter Taaffe en la edición de febrero de 2014 de Socialism Today, la comprensión de cómo construir un movimiento capaz de transformar la sociedad corre el peligro de perderse.

En la reciente “revolución” en Ucrania –dirigida contra los intentos de Vladimir Putin de chantajear al gobierno ucraniano para mantenerse dentro de la esfera de influencia de Rusia– una multitud demolió la última estatua de Lenin que quedaba en la capital, Kiev. Estatuas como ésta fueron erigidas en el pasado en la antigua “Unión Soviética” por las élites burocráticas estalinistas privilegiadas, que deseaban protegerse de la ira de las masas regodeándose en la autoridad política de Lenin. En realidad, estaban separados por un abismo colosal de las verdaderas ideas de Lenin sobre el socialismo y la democracia obrera.



En el Occidente capitalista había pocas estatuas de Lenin, si es que había alguna, que derribar. Así que los historiadores y académicos capitalistas, particularmente después del colapso del estalinismo –y con esto, desafortunadamente, las economías planificadas en Rusia y Europa del Este– hicieron lo siguiente mejor. Vilipendiaron a Lenin y a su colíder de la revolución rusa, León Trotsky, en un intento de desacreditar sistemáticamente las ideas del socialismo y del marxismo genuino.

En una serie de voluminosos tomos, un pequeño ejército de «historiadores» modernos, como Richard Pipes, Orlando Figes y sin olvidar al inimitable Robert Service, emprendieron una colosal reescritura de la historia. ¡Figes fue expuesto públicamente por criticar las obras de otros historiadores mientras escribía en secreto reseñas elogiosas de sus propios libros! La “biografía” de Trotsky escrita por Service, a la que respondimos tan pronto como se publicó, ahora ha sido desacreditada incluso por historiadores no marxistas por carecer de objetividad.

Hoy, sin embargo, se requiere un enfoque nuevo y más “sutil” dada la prolongada crisis del capitalismo, que ha visto un renovado interés en el socialismo y el marxismo. Ya existe una revuelta en el mundo académico contra la concentración previa en la enseñanza económica capitalista y promercado. Hay demandas cada vez mayores por parte de estudiantes y profesores de que se familiaricen con las ideas de Karl Marx, así como con las más “radicales” de los economistas keynesianos capitalistas. En esto se puede percibir un elemento de la reaparición de la década de 1960 dentro de las sagradas instituciones de enseñanza. La enorme radicalización de estudiantes y académicos que se desarrolló entonces fue un reflejo y, hasta cierto punto, un precursor de los movimientos de masas de trabajadores de los años sesenta y setenta.

Este libro de Lars T. Lih, publicado por primera vez en la serie “Vidas críticas” en 2011, es una respuesta a esta nueva situación. En él, y en sus otros escritos, simpatiza más con Lenin que los historiadores mencionados anteriormente. Pero la afirmación en la sobrecubierta de que el libro “presenta una nueva y sorprendente interpretación de la perspectiva política de Lenin” es exagerada, por decir lo menos. El propio Lars admite: “Mi visión de Lenin no es particularmente original y concuerda estrechamente con la mayoría de los observadores de Lenin y su época”. Desafortunadamente, “la mayoría de los observadores” todavía no “simpatizan” con las opiniones de Lenin. Este es particularmente el caso cuando se trata del carácter del tipo de partido que la clase trabajadora necesitará para una lucha exitosa contra el capitalismo y por el socialismo.

Trabajadores y campesinos

Trotsky, que apenas se menciona en este libro, ofrece un relato mucho más rico de la historia real del bolchevismo en su fase inicial en su biografía inacabada de Stalin, aunque de manera incompleta. También describe claramente las opiniones de Lenin sobre las cuestiones cruciales del carácter del partido revolucionario necesario y sobre las estructuras y prácticas de dicho partido, incluido el centralismo democrático y sus orígenes.

Lars, por su parte, escribe de forma engañosa, confusa y abstrusa: “Lenin tenía una visión romántica del liderazgo dentro de la clase. Trató de inspirar a los activistas de base… con una idea exaltada de lo que su propio liderazgo podría lograr”. En la misma línea, el libro está irritantemente salpicado de frases como el “escenario heroico” de Lenin. Luego están las crudas afirmaciones sobre las relaciones entre la clase obrera y el campesinado en Rusia: “Su insistencia en el campesino como seguidor no excluía una visión exaltada, incluso romántica, de los campesinos en la revolución. Los líderes heroicos requerían seguidores heroicos”.

Por supuesto, Lenin, como la mayoría de los marxistas, podría mostrarse entusiasta. A su vez, podrían entusiasmarse con el espectáculo de los trabajadores en lucha, especialmente cuando ésta alcanzó un punto culminante de la revolución. El marxismo está saturado del espíritu de optimismo. Al mismo tiempo, Lenin es tremendamente realista acerca de las perspectivas de la lucha de clases en general y de todas las cuestiones relacionadas con el destino de la clase trabajadora. Su visión del liderazgo, al igual que de la necesidad del partido, no era “exaltada” sino práctica y surgía de lo que era necesario.

Por otra parte, ¿qué debemos hacer con las conclusiones de Lars al final del libro cuando escribe: “El viejo bolchevismo se definía por su apuesta por las cualidades revolucionarias del campesinado? Sin embargo, menos de una década después de su muerte, el régimen fundado por Lenin estaba librando la guerra a los campesinos e imponiendo una revolución desde arriba durante la campaña de colectivización, contribuyendo a una hambruna devastadora”. (p202)

En primer lugar, el bolchevismo nunca “apostó” al campesinado, pero reconoció que nunca podría desempeñar un papel independiente. Por lo tanto, la cuestión era quién los lideraría en la revolución –quién satisfacería su demanda de tierra– ¿la clase trabajadora o la burguesía? La historia atestigua el hecho de que la clase obrera satisfizo al campesinado en acción, después de que la burguesía y sus partidos demostraron que nunca darían la tierra, así como la paz y el pan, a las masas, incluidas las masas campesinas. En segundo lugar, es ridículo identificar “el régimen fundado por Lenin”, como lo hace Lars, con el presidido por Stalin, uno ya, diez años después de la muerte de Lenin, dominado por una elite burocrática privilegiada. De hecho, la viuda de Lenin, Nadezhda Krupskaya, afirmó en 1926 que si Lenin hubiera vivido, habría sido encarcelado bajo el régimen estalinista.

El partido revolucionario

Hay muchas declaraciones engañosas y, en consecuencia, erróneas como ésta en el libro y, por lo tanto, no puede aceptarse plenamente como una explicación correcta del papel de Lenin en la historia. Pero algunos de la izquierda lo han retomado, incluso en ciertos círculos cuasi marxistas. Esto se debe a que la presentación de Lars, particularmente en relación con el centralismo democrático, concuerda con una capa que rechaza esta idea, el Lenin “duro”, en favor de una supuestamente “más abierta”. No es la primera vez que nos enfrentamos a este fenómeno. En las décadas de 1960 y 1970, revistas como New Left Review “descubrían” “nuevos teóricos innovadores” vagos que luego invariablemente desaparecían casi tan rápido como habían aparecido.

Las ideas de Lars se han convertido en la moda actual para quienes huyen del marxismo genuino y de las verdaderas tradiciones de Lenin y Trotsky. Vital a este respecto es la necesidad de un partido revolucionario basado en las tradiciones del centralismo democrático. Esto de ninguna manera contradice la tarea más amplia de organizar un partido obrero de masas en esta etapa. Por necesidad, esto será necesario para organizarse sobre una base mucho más flexible, implicando una forma de federación y, en Gran Bretaña, por supuesto, arraigada en los sindicatos. El mantenimiento de un núcleo marxista claro dentro de formaciones tan amplias es absolutamente necesario. Sin esto, no habrá logros duraderos para la clase trabajadora.

La historia, incluida la historia reciente, refuerza este punto. Por ejemplo, las principales fuerzas detrás de la formación del Partido Socialista Escocés (SSP) en 1998 provinieron de nuestro partido. La dirección del Militante apoyó la formación de un partido tan amplio; de hecho, fuimos los primeros en proponer esta idea. Pero los dirigentes del Partido Laborista Escocés (SML) propusieron y llevaron a cabo, al mismo tiempo que formaban el SSP, la disolución efectiva del SML en este partido. Esto, a su vez, llevó a su separación del Comité por una Internacional de los Trabajadores (CIT) en Escocia y a nivel internacional. No fueron expulsados sino que se apartaron voluntariamente de nuestras filas.

Advertimos en ese momento que esto no sólo significaría el trágico debilitamiento de una organización y tradición revolucionarias distintivas en Escocia sino, en cierto momento, también la desintegración completa del SSP. Lamentablemente, esto se confirmó. Un proceso similar ocurrió en Italia, donde diferentes organizaciones marxistas se unieron a Rifondazione Comunista (RC) cuando se formó en 1991, pero fueron incapaces con el tiempo de ganar en las filas de este partido una posición marxista clara. La RC ahora se ha desintegrado efectivamente.

Compárese esto con los logros del Militant, tanto cuando estaba en el Partido Laborista (en 1964, no teníamos más de 40 partidarios) como durante nuestra expulsión a finales de los años 1980. La conclusión que se puede sacar de esto es que, tanto en el caso de Escocia como de Italia, no había un núcleo marxista suficientemente organizado y políticamente capacitado capaz de ganar una mayoría en el partido o al menos obtener números más significativos que luego pudieran formar la base. de una nueva organización o partido.

La clase, el partido y la dirección

Estos errores surgen de una comprensión incorrecta por parte de algunas fuerzas marxistas de la relación entre la clase, un partido y su dirección. El “centralismo democrático” –el término en sí– no fue una invención de Lenin, sino que fue utilizado por primera vez en el movimiento obrero ruso por los mencheviques dentro del Partido Laborista Socialdemócrata Ruso (POSDR). Sin embargo, la concepción de un partido, sus métodos de organización y cómo deben llevarse a cabo las discusiones y los debates internos tienen una larga tradición, comenzando con los propios Marx y Engels.

Esto se muestra, por ejemplo, en los estatutos de la Liga Comunista de 1847, de la que Marx y Engels eran miembros. Incluso antes de que se utilizara el término “centralismo democrático”, el concepto fue adoptado dentro de este, el primer partido internacional distinto de la clase trabajadora.

En sus estatutos, la Liga Comunista establece las condiciones de membresía: “Subordinación a las decisiones de la Liga… La autoridad del círculo [que comprende una serie de ‘ramas’ como lo entenderíamos hoy] es el órgano ejecutivo de todas las comunidades del círculo. … Los diversos círculos de un país o provincia están subordinados a un círculo dirigente… La Autoridad Central es el órgano ejecutivo de toda la Liga y como tal es responsable ante el Congreso… El Congreso es la autoridad legislativa de toda la Liga. Todas las propuestas de cambios en las reglas son enviadas a la Autoridad Central a través de los círculos dirigentes y presentadas por ellos al Congreso… Quien viola las condiciones de membresía… es, según las circunstancias, retirado de la Liga y expulsado”.

Lenin tomó estos y otros ejemplos de la experiencia histórica del movimiento obrero, incluida la socialdemocracia alemana, e intentó aplicarlos a las condiciones específicas de Rusia. El famoso libro de Lenin, ¿Qué hacer?, escrito en 1901, estaba dedicado a la necesidad de un partido centralizado en Rusia. Lars aborda, no muy adecuadamente, algunas partes de la historia. Se refiere a los desacuerdos sobre las fórmulas de Lenin en respuesta a la «escuela economista», que creía en concentrarse en las luchas puramente cotidianas. Lenin “inclinó demasiado el palo”, en sus propias palabras, al describir cómo surge la conciencia socialista en el movimiento de la clase trabajadora.

La afirmación de Lenin de que la conciencia socialista sólo podía ser llevada a la clase trabajadora desde fuera por la intelectualidad revolucionaria era errónea. Lo tomó prestado también del líder socialdemócrata alemán y marxista de la época, Karl Kautsky. Aunque Lenin corrigió esto más tarde, se ha utilizado para justificar el enfoque altivo de “líderes” autoproclamados, generalmente por organizaciones pequeñas, que proclaman ser “la” dirección de la clase trabajadora.

Trotsky rindió homenaje al trabajo tenaz y minucioso de Lenin al sentar las bases a través de la lucha de los bolcheviques por un enfoque de partido de masas. Sin embargo, enfatizó que es el “vapor”, la clase trabajadora, la fuerza impulsora de la revolución. El partido, si actúa correctamente, desempeña el mismo papel que una “caja de pistones” a la hora de aprovechar esto para una revolución.

Lenin enfatizó el mismo punto en oposición a los «comités» que se formaron en la clandestinidad. Sospechaban de las iniciativas de los trabajadores. Trotsky había advertido sobre los peligros del surgimiento de tales figuras en su folleto de 1904, Problemas políticos. Señaló que este tipo de miembros de comités “han renunciado a la necesidad de depender de los trabajadores, ya que encontraron apoyo en los principios del ‘centralismo’”. Lenin reconoció los peligros de una interpretación unilateral de lo que estaba tratando de construir cuando escribió: “No pude contenerme cuando oí decir que no había trabajadores aptos para ser miembros del comité”. Trotsky comenta: “Lenin entendió mejor que nadie la necesidad de una organización centralizada; pero vio en ello, sobre todo, una palanca para mejorar la actividad del trabajador avanzado. La idea de hacer de la maquinaria política un fetiche no sólo era ajena sino repugnante a su naturaleza”. (Stalin, p103, edición Panther)

Centralismo democrático

Lars T hace comentarios radicales e incorrectos sobre el centralismo democrático. Escribe que no hubo “una exposición del significado del término; Lenin lo usó de pasada para señalar puntos particulares”. También afirma: “Los argumentos de Lenin habrían sido: ‘El centralismo democrático no es posible en condiciones clandestinas’. La democracia interpartidista genuina es obligatoria cuando es posible y prescindible cuando no”.

Pero está completamente equivocado al afirmar, sin base alguna en la práctica real del bolchevismo, que el centralismo democrático se practicó en una etapa y luego se retiró de manera completamente arbitraria en otra. Los bolcheviques, como todas las organizaciones genuinamente revolucionarias, se basaron en todo momento en los principios generales del centralismo democrático: máxima discusión hasta que se llega a una decisión y luego un esfuerzo conjunto de todo el partido, grupo u organización para implementar la decisión. Incluso entonces, es totalmente falso dar a entender que toda discusión y debate terminaron después de que se tomó la decisión. La historia del movimiento obrero genuino mostró que las discusiones vitales sobre cuestiones no resueltas continuaron en forma de boletines internos, debates, etc., fuera del marco del congreso nacional del partido.

Los diferentes aspectos de esta cuestión pueden ser difíciles de comprender para los intelectuales aislados, pero es una idea que la clase trabajadora comprende fácilmente, en particular sus capas rectoras más avanzadas. Surge de la posición misma de la clase trabajadora bajo el capitalismo.

Nunca en la historia el capitalismo ha estado más centralizado que hoy. Nunca los medios de coerción –testigo de las revelaciones de Wikileaks, la vigilancia masiva por parte de los gobiernos capitalistas de sus propias poblaciones, así como de otros gobiernos– han estado tan concentrados en manos del Estado capitalista. Por lo tanto, es inconcebible que una red flexible sea capaz de movilizarse para derrotar a este poder colosal. Sin un partido de masas centralizado capaz de unificar a los trabajadores y luego actuar de manera decisiva cuando el momento lo requiera, es imposible llevar a cabo la transformación socialista de la sociedad, el mayor cambio en la historia de la humanidad.

La clase trabajadora comprende instintivamente la necesidad de un partido centralizado y la disciplina que conlleva. Esto se muestra en cada lucha seria, particularmente en las huelgas, que involucra a la clase trabajadora. Cuando los delegados sindicales, por ejemplo, son llamados a discutir y debatir un tema, y a veces acaloradamente, generalmente se esforzarán por adoptar una sola voz al presentar el tema en una reunión masiva. Por supuesto, habrá ocasiones en las que una minoría de delegados y trabajadores no estará de acuerdo con una recomendación, y en esa situación los marxistas abogarían por que se lleve a cabo un debate completo.

Estos métodos, que involucran elementos del centralismo democrático, son comprendidos instintivamente por los trabajadores. Así lo demuestra la reciente declaración del Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica (Numsa). Cuando anunciaron una ruptura con el ANC y apoyaron la idea de un nuevo partido de trabajadores de masas, declararon: “El Numsa es un sindicato revolucionario y como tal desempeña un papel destacado en la derrota del capitalismo y la explotación asociada a él. Somos centralistas democráticos: creemos en un debate sólido, vigoroso y democrático que conduzca a una decisión y acción unidas”.

Discusión y decisión

Lo que se plantea entonces es el equilibrio entre la democracia, los debates y discusiones plenos y la defensa de los derechos de todos los miembros a participar en la formulación de políticas, y el centralismo, la necesidad de actuar de manera unificada, en cada etapa. Esto no puede decidirse a priori, mediante principios generales aplicables en todo momento, independientemente de las circunstancias concretas. La organización, incluso en el partido revolucionario de masas, no es un factor independiente para un marxista. Es una inferencia de la política. Son la política, las perspectivas y el programa, así como las circunstancias concretas, las que determinan qué formas de organización deben aplicarse en cada etapa. Pero no es cierto, como sugiere Lars T, que el centralismo democrático se aplique sólo en algunas circunstancias y no en otras. Para los marxistas, el centralismo democrático significa un “equilibrio móvil” entre democracia y centralismo, con énfasis en democracia o centralismo dependiendo de las circunstancias concretas.

En condiciones clandestinas, los métodos centralistas tienden a dominar la expresión plena del debate, los derechos y los principios democráticos. Pero esto no significa en modo alguno un centralismo total con poca democracia. Por el contrario, mientras luchaban contra el brutal régimen zarista y su policía, los revolucionarios rusos, incluidos los bolcheviques, debatieron y lucharon entre sí sobre programas y políticas. Este era un medio necesario para afilar las armas políticas y teóricas en preparación para la revolución. Incluso hubo congresos regulares, tanto en la clandestinidad como durante la guerra civil.

Hubo plena libertad de discusión y debate. Pero esto no significó para los bolcheviques, particularmente para Lenin y Trotsky, que el partido revolucionario debiera convertirse en un club de debate. Para aquellos que caracterizan este método como inherentemente “insalubre”, Trotsky tenía un consejo. Ante el desorden en las filas de sus seguidores en Francia en la década de 1930, comentó: “Una organización más pequeña pero unánime puede tener un éxito enorme con una política clara, mientras que una organización desgarrada por luchas internas está condenada a pudrirse”. Hay algunas organizaciones en Gran Bretaña e internacionalmente hoy para quienes las palabras de Trotsky son muy apropiadas.

Lars T. intenta presentar un Lenin más suave, más “abierto” y “democrático” que la figura “centralista”, si no autoritaria, que suelen invocar tanto los historiadores burgueses como la mayoría de los “marxistas”. Este «nuevo» Lenin es casi un «liberal» en su supuesta aceptación de un debate abierto, público y sin restricciones en un partido revolucionario.

Este nuevo enfoque hacia Lenin distorsiona sus puntos de vista reales. Hubo momentos en que Lenin y Trotsky propugnaron el tipo de discusión más abierta, incluso en foros públicos y en momentos difíciles, que en cierta medida tuvo lugar fuera del partido. Nikolai Bujarin y los llamados “comunistas de izquierda”, que lo apoyaron en su defensa de una “guerra revolucionaria” en el momento de la controversia de Brest-Litovsk de 1918, tenían un diario que argumentaba en contra de las ideas de Lenin y Trotsky.

Los partidos comunistas de masas de Francia e Italia argumentaron en sus diarios contra la idea del frente único. Pero después de dos años se vieron obligados a implementar la decisión de la Internacional Comunista.

Hay muchos otros ejemplos similares, incluido el apoyo inicial de Trotsky a la minoría dentro del SWP estadounidense en la década de 1930 para una discusión pública sobre el carácter de clase de la Unión Soviética. Sin embargo, retiró su propuesta cuando sus copensadores estadounidenses señalaron que esta minoría atraía principalmente al medio pequeño burgués fuera del partido que había dejado de apoyar a la Unión Soviética bajo la presión de la opinión pública «democrática». Esto no impidió una vigorosa discusión dentro de las filas del SWP sobre este tema.

Estado de ánimo antipartidista

Parte de la campaña de los capitalistas después del colapso del estalinismo fue alimentar el sentimiento popular, particularmente entre la nueva generación, contra los “partidos” y el modelo de partido supuestamente cerrado y autoritario de Lenin. Discutimos en contra de esto, pero también reconocimos que cualquier cosa que pareciera estar contaminada con la marca del estalinismo repelería a la nueva generación que buscaba una alternativa política.

Este estado de ánimo “antipolítica” y “antipartido” representaba, en realidad, una profunda hostilidad hacia todos los partidos “oficiales” y “tradicionales”; en otras palabras, los partidos capitalistas, incluidos los socialdemócratas e incluso el Partido Comunista, que se identificaban con el viejo orden.

Además, este estado de ánimo duró un período de tiempo considerable y sigue siendo un factor importante en la situación política de muchos países en la actualidad. Hemos tenido el fenómeno de los indignados en España, con tendencias similares en otros países. En España, reflejó el odio totalmente justificado hacia el llamado “Partido Socialista”, PSOE. En primer lugar, este fue un factor en la formación de los indignados. Pero esta hostilidad también se dirigió a menudo contra grupos marxistas, aunque los promotores más activos de esto dentro del movimiento indignato eran ellos mismos miembros de pequeñas organizaciones políticas. Eran, en efecto, “grupos antigrupo”.

Pero ¿cuál fue el resultado neto de esta abstención en política? En España, la desastrosa elección del actual gobierno derechista del PP, que ha presidido una crisis devastadora, con niveles de desempleo juvenil muy superiores al 50%. Por lo tanto, ha habido un replanteo por parte de esta nueva generación que vuelve una vez más a la idea de construir una alternativa política.

Un sentimiento similar estuvo presente en el movimiento Occupy, que se desarrolló a escala mundial a raíz de iniciativas en Estados Unidos. La experiencia posterior demostró que un movimiento amorfo, aunque impulsado por la energía y el idealismo juvenil pero que carecía de una dirección y organización claras, representaba poco peligro para las fuerzas altamente centralizadas y organizadas del capitalismo. Se buscó un nuevo camino y una capa significativa de trabajadores y jóvenes encontró este camino en las espectaculares campañas electorales en Seattle y Minneapolis.

La elección de un socialista al consejo de Seattle por primera vez en 100 años representa un verdadero salto adelante en la posibilidad de luchas políticas no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Alternativa Socialista tomó la iniciativa en este caso, pero movimientos políticos radicales similares se expresaron en otros lugares: en Nueva York con la elección de Bill de Blasio y su invocación de una «historia de dos ciudades», con el 73% de los votos, y la elección de 24 candidatos laboristas independientes en el condado de Lorain, Ohio.

Un proceso similar se ha desarrollado en Argentina, donde un frente electoral trotskista recibió 1,2 millones de votos en las recientes elecciones. Esto se debió a que la situación había cambiado completamente en comparación, por ejemplo, con la de 2001. Entonces, a pesar de una situación económica catastrófica, los partidos quedaron desacreditados; Los partidos marxistas, en particular, lograron pocos avances.

Estas elecciones indican que la situación ha cambiado completamente y los trabajadores más conscientes ahora son conscientes de la necesidad de organización y partidos. En consecuencia, una capa ha transferido sus esperanzas a este «frente de izquierda», que se encuentra en una situación particularmente favorable para crecer si emplea las tácticas correctas y se abre a las nuevas capas de la clase obrera que buscarán un partido de masas propio. en las batallas venideras. Es probable que esto implique el mantenimiento de un núcleo revolucionario –en una organización distinta y separada– que busque una base más amplia en una formación de masas más amplia. En el pasado hubo otras oportunidades que se perdieron porque no se adoptó este enfoque abierto.

Mira a Lenin en redondo

Millones de trabajadores buscan un nuevo camino a seguir. Esto se les puede conseguir mediante la construcción de nuevos partidos de masas de la clase trabajadora. Debido al período que hemos atravesado, es poco probable que en la mayoría de los países estos adopten inmediatamente un programa marxista revolucionario claro. Pero una organización marxista, que trabaje de manera honesta y abierta, será bienvenida en sus filas por los mejores trabajadores que busquen un camino a seguir.

Desafortunadamente, libros como este de Lars T –y particularmente aquellos que elogian acríticamente sus ideas– no podrán preparar a los trabajadores para el período tormentoso pero emocionante que se avecina. No presenta claramente las ideas de Lenin. Ignora escandalosamente la contribución de Trotsky, en particular.

Nuestras críticas no se limitan sólo al plano organizativo. El autor no explica adecuadamente las ideas de Lenin en relación con las perspectivas de la revolución rusa. La idea central de Lenin de la “dictadura democrática del proletariado y el campesinado” era diferente de las ideas de los mencheviques, que veían a Rusia desarrollándose en una dirección capitalista con el socialismo relegado a las nieblas del futuro. Lenin rechazó por completo la idea de que los débiles capitalistas rusos pudieran llevar a cabo las tareas de la revolución capitalista democrática: la reforma agraria, la solución de la cuestión nacional, la introducción de la democracia, etc. Sólo una alianza de los trabajadores y campesinos, la abrumadora mayoría de la población de Rusia, fue capaz de llevar a cabo estas tareas.

El punto débil del escenario de Lenin, que Lars T. de ninguna manera explora plenamente, es quién sería la fuerza dominante en la alianza entre el proletariado y el campesinado. Toda la historia atestigua el hecho de que el campesinado nunca ha desempeñado un papel político independiente debido a su heterogeneidad. Sus capas superiores tienden a fusionarse con los capitalistas, sus capas inferiores tienden a hundirse en las filas de la clase trabajadora.

Aquí es donde entra en juego la famosa teoría de la revolución permanente de Trotsky, que anticipó correctamente cómo se desarrollaría la revolución rusa. Aunque minoritaria, la clase obrera, debido a su posición social en la sociedad y a sus características especiales, dinámica y organizada en la gran industria, podría liderar a las masas campesinas en revolución para derrocar a la autocracia. Una vez llegado al poder, pasaría a las tareas de la revolución socialista en Rusia y el mundo. En las Cartas desde lejos, así como en sus Tesis de abril, Lenin coincide plenamente con estas ideas de Trotsky. Esto ni siquiera se menciona en este libro.

El libro de Lars T. Lih presenta sin duda un avance sobre las distorsiones maliciosas de las ideas de Lenin y Trotsky. Pero al mismo tiempo, a menos que se complete y corrija, introducirá mayor confusión sobre lo que realmente defendían Lenin y Trotsky.

Lenin, de Lars T. Lih, publicado por Reaktion Books

