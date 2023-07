Cecilia Pantoja Levi, Cecilia la incomparable nos ha dejado

Mireya Cecilia Ramona Pantoja Levi (Tomé, 21 de octubre de 1943-Santiago, 24 de julio de 2023), a los 79 años nos ha dejado.

Cecilia grabó esta magnifica version de «Plegaria Para Un Labrador» de Victor Jara, por esta grabación y por haber grabado «Gracias a la Vida» de Violeta Parra la detuvieron en dictadura y la torturaron, rompiéndole sus dientes, la mandibula y luego fue relegada, … esto es un tesoro musical… Una canción del gran Víctor Jara, cantada por Cecilia «La Incomparable» y con arreglos del gran músico y pianista, Valentín Trujillo, nuestro Tío Valentín… puro corazón, puro amor.

En 2022, en una conversación con el matinal Buenos Días a Todos, la propia Cecilia apoyó esa tesis: no hubo ninguna razón clara para tener ese desenlace. “Ese es el único golpe bajo que me dieron en mi trayectoria, porque estuve al cuete, es decir, sin hacer nada”, calificó, para luego seguir: “Estuve presa 28 días por haber grabado el tema Gracias a la vida (de Violeta Parra). Creyeron que era comunista y yo no soy de ningún partido político, te diré… era activista del partido MIR”.

Ahora esta gran artista nos ha dejado,

Hasta la Victoria Siempre Cecilia!!

Z»L

​​

