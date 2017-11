Catalunya – Huelga General

¡Nuestra fuerza está en la calle!

El pueblo de Catalunya sigue en pie de guerra. Así lo ha vuelto a demostrar en la jornada de huelga general convocada para hoy como respuesta al encarcelamiento y persecución de los miembros del Govern acusados de los delitos de sedición y rebelión. La campaña de los grandes empresarios, sus medios de comunicación y sus partidos no ha cesado en estos días, en los que se han esmerado a fondo en criminalizar la protesta de hoy, en trasladar la imagen de que hoy no ha habido paro y que la convocatoria de huelga ha pasado sin pena ni gloria. Pero nada de esto ha evitado que desde la mañana la multitud de acciones de protesta convocadas por ANC, Omnium, Ustec, CSC, Sindicat d Estudiants, CDRs etc , englobadas en esta semana de lucha contra la represión, hayan vuelto a llenar con gran fuerza y combatividad las principales plazas y calles de Barcelona y del resto de ciudades de toda Catalunya.

Desde el Sindicat d´Estudiants hemos llamado a todos los estudiantes a vaciar institutos y facultades contra los ataques sin precedentes desde la dictadura que el pueblo de Catalunya vive ahora mismo. Igual que hicimos para defender el derecho a decidir el 28 de Septiembre, contra la represión y el encarcelamiento de los dirigentes de ANC y Omnium el 25 y 26 de Octubre, hoy los estudiantes hemos vuelto a paralizar la educación contra este atentado contra nuestros derechos democráticos más básicos y llamado a llenar las calles de nuevo.

Así es como respondemos a los herederos directos de la dictadura franquista, que se dicen demócratas. A estos reaccionarios defensores de la España – una, grande y libre –, de los intereses de los banqueros y los grandes empresarios, que no defienden la democracia ni del estado de derecho, que nos chantajean y que ahora quieren humillar a todo un pueblo para dar una lección ejemplar a todos los que se levantan a luchar contra sus leyes injustas, contra monarcas que nadie ha elegido y en defensa de los derechos democráticos que son absolutamente legítimos, que son nuestros y que tenemos que defender.

Hoy son los consellers del Govern, los dirigentes de ANC y Omnium los que son castigados con la cárcel por organizar protestas pacíficas, por organizar un referéndum. Pero esto no es un ataque sólo al pueblo de Catalunya ¡Mañana serán los dirigentes de una huelga! ¡Los que paren un desahucio! ¡Los estudiantes que paren las clases contra las reformas franquistas del PP y contra los recortes! ¡Todo vale! ¡Eso es lo que ha demostrado el gobierno con la aplicación del 155! Como decía el compañero Dante Fachín, mañana pueden ser Pablo Iglesias o Ada Colau… pero es mucho más: mañana pueden ilegalizar partidos políticos, huelgas generales u organizaciones sociales que se rebelen y que desafíen las medidas del gobierno. ¡Esto apesta a franquismo! Este es un ataque a todos los jóvenes y trabajadores y por eso resulta tan criminal la posición de los dirigentes de CCOO y UGT que, ante un ataque de estas dimensiones tan monstruosas, han abandonado a los trabajadores, negándose a convocar esta huelga y oponiéndose a ella en la práctica, alimentando así la campaña repugnante de los medios de comunicación de derechas.

Pero ni siquiera esta actitud criminal ha conseguido para la voz y la fuerza de todos los que el 1 de octubre defendimos las urnas con nuestro cuerpo, los que el 3 de octubre reventamos las calles de Catalunya gritando ¡Els carrers serán sempre nostres! Hoy hemos vuelto a demostrar que nuestra verdadera fuerza está en la calle, organizados y luchando. Así lo hemos visto en las imágenes impresionantes de las estaciones de Sants y Girona donde miles de personas han cortado las vías y las paralizado el AVE. ¡No sólo podemos paralizar el transporte! ¡Podemos paralizarlo todo! ¡No hay chantaje, ni empresario, ni juez, ni tribunal, ni campaña mediática que pueda con eso! Como ya hemos hecho y hoy hemos vuelto a hacer.

Desde el Sindicat d Estudiants e Izquierda Revolucionaria llamamos a todos los trabajadores y a la juventud a continuar este camino, donde nuestros derechos los conseguimos nosotros, con nuestra acción y nuestra decisión, con nuestras propias manos ¡Eso es lo más democrático del mundo, la acción directa de la mayoría! Por eso llamamos a participar en todas las movilizaciones que habrá en los próximos días y muy especialmente a la gran manifestación que este próximo sábado tendrá lugar en las calles de Barcelona.

¡Ni un paso atrás! ¡Nuestra fuerza está en la calle!

¡Libertad para los presos políticos!

¡Todos a las calles de Barcelona el sábado 11!

¡Visca Catalunya lliure, socialista i republicana!

