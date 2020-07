Carta del Presidente Lula al Foro de São Paulo ante su 30 aniversario.

Carta del presidente Lula ante el 30 aniversario del Foro de São Paulo



Queridas compañeras y queridos compañeros.



Treinta años atrás, América Latina daba los últimos pasos para salir de las dictaduras militares que oprimieron a nuestros países durante décadas, al mismo tiempo que asistíamos a una gran transformación del sistema mundial. Por un lado, el fin del socialismo real en la Unión Soviética y en el Este Europeo y, por el otro, el ascenso de una nueva doctrina económica de acumulación de capital, el neoliberalismo.



Veníamos también de algunos reveses políticos, como en las elecciones presidenciales en Nicaragua y en Brasil. En este último, a pesar del buen resultado alcanzado por el Partido de los Trabajadores, el victorioso fue un defensor del neoliberalismo.



En una charla que tuve con Fidel en aquella época, coincidimos que sería importante analizar esa nueva coyuntura y sus impactos para América Latina y el Caribe y decidimos que el PT podría convocar un encuentro de partidos y de movimientos políticos de nuestra región para discutir el tema y las iniciativas que deberíamos adoptar. Para nosotros, fue muy oportuno, pues el PT acababa de salir de su 7º Encuentro Nacional, en el que formuló su posición sobre el modelo de socialismo que defenderíamos, que sería radicalmente democrático, pues de lo contrario no sería socialista.



Sin embargo, no nos imaginábamos inicialmente que ese encuentro de partidos y movimientos llegaría donde ha llegado, convirtiéndose en un foro permanente e incluso una referencia para partidos de izquierda y progresistas de todo el mundo, a lo que se suma su contribución para promover cambios de gobierno y de políticas en el continente a partir de 1998.



El éxito del Foro de São Paulo se debe a la dedicación de muchas compañeras y compañeros, pero quisiera rendir un homenaje especial al compañero Marco Aurélio Garcia, que ya no está entre nosotros. MAG fue un importante formulador político de la izquierda latinoamericana, además de haber ocupado los puestos de secretario de relaciones internacionales del PT y secretario ejecutivo del Foro, función que condujo con mucha competencia y dinamismo.



Tras treinta años de existencia, el Foro enfrenta nuevos desafíos ante el crecimiento de la extrema derecha en el continente, la pandemia del coronavirus y el abandono en que se encuentra nuestro pueblo debido a la radicalización de los ajustes neoliberales de la economía y las políticas sociales. Más que nunca es hora de que defendamos y recuperemos la democracia en nuestros países, reivindicando a la vez el papel del Estado en defensa de las personas y no del mercado como está ocurriendo. Se trata de un debate estratégico que cabe al Foro de São Paulo implementar con mucho empeño.



Compañeras y compañeros, felicitaciones por el treinta aniversario y ¡viva el Foro de São Paulo y sus miembros!



Fuente: www.forodesaopaulo.org



