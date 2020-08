Carta de despedida al padre obispo Pedro Casaldáliga de la Izquierda Cristiana de Chile.



Valparaíso, 8 de agosto de 2020.



Querido padre Obispo Pedro Casaldáliga, le hablamos desde la emoción profunda que nos embarga, al enterarnos esta mañana de su partida.



Desde nuestra tierra, conocimos y visualizamos su compromiso inalterable junto a los pobres, marginados y perseguidos, el cual no ceso aún después de las enfermedades que lo aquejaron.



Su visita a nuestra América latina fue un regalo de Dios, Él se paseó con usted dando un aliento profético a los/as más oprimidos/as, en una sociedad que ha querido institucionalizar el pecado social como un modo aceptable de vida.



Sabemos que por su acción pastoral, en favor de los pobres e indígenas sufrió diversos atentados y amenazas de muerte y algunos de sus colaboradores fueron asesinados. Sin embargo, nunca cerró la puerta de su casa con llave, nunca dejo de denunciar la injusticia y de anunciar el tiempo de la paz. Fue tildado de comunista, y los gobiernos militares de Brasil intentaron expulsarle del país en cinco ocasiones.



Fue amonestado por el Vaticano cuando en 1985 viajó a Nicaragua para solidarizar con la huelga de hambre que mantenía el religioso Miguel D’Escoto. En 2003, inmediatamente cumplidos los 75 años, Juan Pablo II ordenó su relevo como obispo de São Félix y exigió su salida de la ciudad. Enfermo de Parkinson, diabetes e hipertensión, usted se rebeló contra la decisión del Vaticano, con su humildad y su bravura desde su diócesis fue un profeta de nuestro tiempo.



Le confesamos que lloramos su partida pero también compartimos la fiesta de su resurrección.



Padre Obispo Pedro, nos hará falta su palabra profética y su serenidad frente a la opresión, no podemos dejar de decirle que faltan en la jerarquía eclesial muchos que tengan su valor y su preclaridad; tenemos la convicción, y hacemos el propósito, que seguiremos su huella; ya que nuestro compromiso cristiano y socialista nos muestra que sólo el camino de la igualdad y la dignidad para todos/as, es una efectiva senda de superación del pecado social.



Queremos que sepa que no está solo, que somos muchos/as las mujeres y los hombres que desde la cotidianeidad de nuestras vidas intentamos construir espacios de solidaridad y justicia, algunos tomando como base al mensaje de Jesús de Nazareth y otros/as, que también son muchos/as, desde sus visiones particulares del mundo y de lo trascendente, buscando el mismo fin, vivir y construir una comunidad en justicia social y producto de ello en verdadera paz.



Su vida, su ejemplo, su compromiso, ha dado sentido a los sueños de muchos/as.



Lo despedimos padre, con la convicción que los hombres justos no mueren, resucitan a la vida eterna.









IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE

DIRECCIÓN NACIONAL

FERNANDO ASTUDILLO BECERRA (PRESIDENTE) HÉCTOR SOTO, HUMBERTO GONZÁLEZ, JOCELYN SOTO, KAMILA MORGADO











