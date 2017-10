CARLOS MARÍA RAMA: Uruguay, Chile, España e Italia

Aunque actualmente parece bastante olvidado, Carlos María Rama (Montevideo, Uruguay, 1922-Roma, 1982), fue en aquellos tiempos un sociólogo e historiador uruguayo, próximo a las ideas libertarias, profesor de Sociología e Historia de América de la Universidad Autónoma de Barcelona Hijo de padres gallegos emigrados, hermano del reputado escritor y ensayista Ángel Rama, Carlos fue además jurista, periodista, así como fue profesor en diez universidades, sobre todo de su país y de Chile, así como de otros países suramericanos. Comentaba con ironía: “Muchos reyes de España no han tenido profesores tan buenos como los tuve yo. Aprendí historia con Claudio Sánchez Albornoz, literatura con José Bergamín, Derechos español con Jiménez de Asúa y Derecho internacional con Roque Barcía”.

A raíz del golpe de Estado de Pinochet-CIA de 1973, que le obligó a abandonar Chile, Rama se trasladó a España, donde desarrolló su labor de investigador y divulgador hasta su muerte. En su labor pedagógica y en sus publicaciones, destaca el análisis del diálogo cultural entre España y Latinoamérica, la batalla del idioma, la independencia de las repúblicas latinoamericanas y el fenómeno de los escritores trasplantados. Era autor de 35 libros, fundamentalmente estudios históricos y sociológicos sobre España y América Latina por los que había ganado un renombre en los ambientes universitarios y obreristas. Cuando murió, estaba estableciendo contactos sobre temas del Instituto de Estudios Latinoamericanos, que había fundado con otros profesores hispanoamericanos y que tenía su sede en la Universidad Autónoma de Barcelona donde ejercía la docencia en sociología e historia de América.

Entre sus obras más celebradas se encuentra “Revolución social en el siglo veinte” (Editorial Palestra, colección Nuestro Tiempo, Montevideo, 1962, páginas 170-184), y en el que el autor resume materiales de los libros del autor: La crisis española del siglo XX, editado en 1960 en México por Fondo de Cultura Económica, que constituyó en su momento, junto con los libros de José Peirats, Frank Borkenau y Pierre Broué-EmileTémine, unas primeras aproximaciones sobre la existencia de una profunda revolución social en la España republica, hecho que apenas si hay ocupado atención en los historiadores como Gabriel Jackson y Hugo Thomas, que enfocaban la historia desde un enfoque en la que la guerra española es, ante y sobre todo, el preludio de una II Guerra Mundial librada entre el eje Nazi-Fascista y los Aliados, representados en España por los partidos que anteponían la autoridad del gobierno del Frente Popular a una revolución considerada como inoportuna…Este libro, como otros del mismo autor, nos llegó aquí a través del doble fondo de las librerías llamadas “progres” como Documenta de Barcelona, y cuya labor en este sentido merecería un reconocimiento que no han tenido.

La crisis española del siglo XX puede considerarse como una aportación decisiva en la crítica de la historiografía «oficial» republicana que ocultaba o minimizaba la existencia de una revolución social. Rama ofrecía una especial importancia al movimiento obrero, con un particular sesgo libertario así como a las experiencias colectivistas, algo que entonces permanecía como algo inoportuno en la lucha antifascista. A este importante estudio le seguirán Ideologías, regiones y clases sociales en la España contemporánea, Sociología de América Latina, pero sobre todo títulos de análisis político social como la ya señala Revolución social y fascismo en el siglo XX …También cabe mencionar Historia del movimiento obrero y social latinoamericano contemporáneo (Laia, Barcelona, 1976) Las ideas socialistas en el siglo XIX (Id., 1977), La ideología fascista (Júcar, Madrid, 1979), Fascismo y anarquismo (Bruguera, Barcelona, 1979), donde incluye, entre otros, varios trabajos sobre el anarquista italiano asesinado en Barcelona en las postrimerías de mayo del 37, Camilo Berneri, y un largo etcétera. Cuando murió estaba a punto de presentar su libro Historia de las relaciones culturales entre España y América Latina en el siglo XIX…Me parece que desde entonces, su obra no se ha vuelto a editar, víctima de la decadencia del libro político-militante que siguió el tiempo de su muerte.

