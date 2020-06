Brutal y cobarde asesinato de comunero mapuche en Collipulli

Racismo y homicidio en Chile.

por Celso Calfullan

Justo cuando en todo el mundo estamos viendo una oleada de protestas por el asesinato racista de George Floyd en Estados Unidos, en Chile estamos frente a un nuevo asesinato de un comunero mapuche, el peñi Alberto Alejandro Treuquil Treuquil, de apenas 37 años, además otros tres jóvenes comuneros mapuche resultaron gravemente heridos por disparos, en la noche de este jueves 4 de junio.

De acuerdo a las declaraciones entregadas por su comunidad, ellos fueron emboscados por un grupo de personas vestidas de civil que andaban fuertemente armadas que les empezaron a disparar sin previo aviso, con la aparente intención de asesinarlos a todos.

Tanto la comunidad We Newen de Collipulli, como especialmente el werken Alberto Treuquil, vienen denunciando desde mediados de mayo un permanente hostigamiento por parte de carabineros, de hecho un carabinero ya le había pegado con un disparo de balín en la cabeza al peñi Treuquil, como denuncio en una entrevista que el hicieron en la Radio Universidad de Chile el 19 de mayo de 2020.

Como ellos dijeron desde el 13 de mayo que tienen cercada a su comunidad, carabineros estableció una especie de estado de sitio alrededor de esta comunidad, siendo víctimas de persecución y todo tipo de atropellos por parte de la policía uniformada.

Permanentemente han sido asediados y amenazados, además de someterlos a insultos racistas, por altoparlantes los policías los han injuriado con frases como “indios culiaos ya van a caer uno por uno” y “Los vamos a matar hijos de la perra”, el racismo y la brutalidad policial es algo tan “normal” entre las fuerzas represivas chilenas, que siempre quedan en la impunidad.

Como siempre ocurre cuando se trata de asesinatos de mapuche, no hay evidencias de quienes fueron y la policía de investigaciones (PDI) quedo a cargo de la investigación de este crimen, investigación que probablemente no llegara a ninguna conclusión, la verdad es que no podemos tener la menor confianza en los resultados. Para empezar es difícil entender como en un sector donde hay un gran despliegue de policías pueda pasar algo como esto, sin que ellos se enteren.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, junto con condenar este brutal asesinato a pedido a las autoridades chilenas “investigar de manera seria, pronta, exhaustiva, independiente e imparcial y juzgar a los responsables intelectuales y materiales.”, parece que no somos los únicos que tenemos pocas esperanzas en las policías y los tribunales de justicia del estado chileno.

Por supuesto tanto el movimiento mapuche, como el movimiento popular y social chileno debe condenar rotundamente el asesinato de un nuevo comunero mapuche y denunciar como esto es fruto de las políticas represivas implementadas por el gobierno de Piñera y los empresarios, esos mismos que son dueños de las forestales y grandes extensiones de terrenos en la Araucanía y que incentivan estos crímenes y como plantea la CIDH debemos apuntar a los autores “intelectuales y materiales” de este brutal y cobarde asesinato.

Basta de racismo, montajes, represión y asesinatos contra el pueblo mapuche, debemos decir basta a tanta brutalidad del estado chileno contra los mapuche y exigir que estos crímenes no queden impunes.

