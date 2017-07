Brasil – La Reforma Laboral “nos hará retroceder dos siglos”

13/07/2017

Sergio Arnoud: “Esta reforma nos va a hacer retroceder dos siglos”

En diálogo con CLATE, el presidente de la Federación de Servidores Públicos de Rio Grande do Sul (FESSERGS) y director de Relaciones Internacionales de la Confederación de Servidores Públicos de Brasil (CSPB), Sergio Arnoud, explicó cuáles serán las consecuencias de la reforma laboral aprobada este martes por el Senado brasileño. El dirigente, quien además es secretario general adjunto de CLATE, señaló cuál será la estrategia de la CSPB ante esta situación.





Prensa CLATE*

¿Qué significa para los trabajadores brasileños la aprobación de esta reforma?

Significa que vamos a retroceder a la realidad del siglo XIX, anterior a la creación de los sindicatos, es decir, a la época en que el trabajador tenía que hablar directamente con el patrón, cumplir órdenes, sin horario definido para descanso, sin jornada de trabajo definida, en que las mujeres embarazadas tenían que trabajar en todas las actividades, incluyendo las insalubres. Vamos a retroceder dos siglos. Esa es la llamada “modernización” laboral.

Los trabajadores rurales no van a tener dónde comer ni hacer sus necesidades. Los trabajadores urbanos podrán trabajar hasta 12 horas diarias, cobrando por hora trabajada. Lo que se viene es la precarización del empleo, la sustitución del empleo por la informalidad.

Lo más preocupante es que esto, tarde o temprano, llegará al servicio público, ya que también se aprobó la tercerización ilimitada, que va a permitir la llamada Participación Público-Privada. Los servidores van a ser reemplazados por empleados tercerizados, que no tendrán ningún derecho y serán sustituidos todo el tiempo. Por lo tanto, no podrán mantener un patrón de calidad de los servicios públicos y serán siempre transitorios, no serán funcionarios efectivos como lo son hoy los servidores públicos.

¿Cuál es el desafío de la CSPB y las organizaciones del sector público ante esto?

Nuestro desafío es crear mecanismos para enfrentar esta situación y vamos a recorrer todos los caminos posibles. En primer lugar, en lo político, vamos a seguir actuando, denunciando y ejerciendo presión para tratar de derrocar esta nueva legislación.

En segundo lugar, vamos a recurrir a todos los medios jurídicos posibles. Hasta el Ministerio Público del Trabajo y los jueces laborales reconocen que hay numerosas inconstitucionalidades en esta ley, porque hiere artículos que garantizan los derechos de los trabajadores y viola varios Convenios de la OIT, como los que definen la negociación colectiva. Más de cien artículos de la Consolidación de Leyes Laborales fueron modificados y empeorados por esta reforma.

¿Qué rol cumplen organizaciones internacionales como la CLATE en este contexto?

Nosotros vamos a trabajar junto a la CLATE, no sólo para revertir esta situación en Brasil, sino para que esto no llegue a otros países de América Latina, en particular en el caso de Argentina y de otros países que ya están amenazados por esta ola de retrocesos y eliminación de derechos laborales.

* CLATE: Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado.

