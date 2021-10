“Ayúdenme, me están matando, me están ahorcando” madre entrega audio de hijo asesinado en comisaría

“Ayúdenme, me están matando, me están ahorcando” madre entrega audio de hijo...

La Fiscalía se encuentra investigando el asesinato de Juan Antonio González Echeverría 37 años detenido al interior de un calabozo de una comisaría de San Fernando, región de O’Higgins. El asesino es el cabo primero de Carabineros Marcos Bastías Velásquez (35 años).

La madre de la víctima logró grabar el audio telefónico, en el que se escucha los gritos de auxilio poco antes de la muerte de su hijo. “Mi hijo pedía auxilio, mi hijo lloraba, mi hijo decía ‘ayúdenme, me están matando, me están ahorcando. Socorro, auxilio, me estoy muriendo’. Y se murió detenido, no hicieron nada“, en el audio se escucha “¡Ayuda!… ¡Eres lo peor! … ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo!“.

El fiscal de San Fernando, Nicolás Núñez, detalló que: “El imputado realiza una maniobra con su mano izquierda, que aprieta el cuerpo de González Echeverría, quien se encontraba esposado y en contra de la pared del calabozo de la unidad. Esta maniobra dura aproximadamente 40 segundos, hasta que González Echeverría cae al suelo, desvaneciéndose”.

