Aucan Huilcaman fundamenta resolución de Policía Comunitaria Mapuche en el derecho a la libre autodeterminación del pueblo mapuche.

JUAN FRANCISCO GALLI

Subsecretario del Ministerio del Interior de la República de Chile



JAIME BELLOLIO

Ministro de la Presidencia de la República de Chile

Mediante la presente, me dirijo a ustedes, señor Subsecretario Juan Galli y señor Ministro Jaime Bellolio, a raíz de vuestras respectivas declaraciones sobre la instauración de una “Policía Comunitaria Mapuche”, resolución adoptada en el Lef Trawun de Temucuicui o “reunión de emergencia”, realizado en días pasados. Por las características de sus declaraciones, en donde se han puesto de manifiesto la omisión de los derechos del Pueblo Mapuche adquiridos por parte del derecho internacional contemporáneo, sumado a vuestro desconocimiento de la historia de la Araucanía, es decir, la invasión militar, así como el desconocimiento de la practica internacional alrededor de la figura de las “policías comunitarias de los Pueblos Indígenas”, por lo mismo, cuyas declaraciones no son compatibles con el alto cargo de gobierno que ostentan respectivamente, lo que vuestras declaraciones resultan más preocupantes y riesgosas que el propio anuncio de la instauración de la policía comunitaria Mapuche; y finalmente extenderle una invitación de mi parte.

Quisiera recordarles a ustedes, señor Ministro Bellollio y subsecretario Galli, que en el contexto de la denominada “Pacificación de la Araucanía”, en la ejecución de los actos coercitivos militares, se cometió el crimen o delito de genocidio. Esta afirmación tan categórica que hago, se funda en los propios informes militares en la ocupación de Angol, Huequen, Collipulli, Chihuaihue, Lumaco, Puren, Cañete, Tirua, Adencul, Traiguen, Lonquimay, Victoria entre otros; este delito de Lesa Humanidad, esta en completa impunidad y asimismo, el Estado Chileno tiene directa ineludible responsabilidad y constituye una de las causas de las tensiones y controversias en la actualidad y que se debe resolver, pero todos los gobiernos lo han omitido intencionalmente. En este mismo contexto se tomó, ocupó, confiscó, el territorio Mapuche y sus recursos y empobrecieron económicamente al Pueblo Mapuche y consecuentemente pos “Pacificación de la Araucanía”, en el proceso de Chilenización, domesticación y colonialismo interno, se ha dañado culturalmente al Pueblo Mapuche. Por tanto, el crimen de genocidio, el asunto del territorio y sus recursos y el daño cultural, constituyen las condiciones previas y elementales para instaurar una paz firme y duradera en el Wallmapuche-Territorio Mapuche.

A raíz de vuestras declaraciones en representación del gobierno del presidente Sebastian Piñera, le recuerdo a vuestro gobierno y a cada uno de ustedes, que el derecho internacional ha restablecido el derecho a la autodeterminación Mapuche, en dos normas de derechos humanos del cual fui su colegislador y lo hemos consensuado de la siguiente manera: “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico social y cultural” y consecuentemente se establece un reconocimiento tácito del derecho y ejercicio a la soberanía territorial, además del reconocimiento formal de los Parlamentos o Tratados Mapuche por parte del derecho internacional. Entonces, en este contexto se adopta la idea de una “Policía Comunitaria Mapuche”, sumado al hecho que las policías y militares del Estado Chileno han sido una amenaza permanente al derecho del Pueblo Mapuche de vivir en Paz en su territorio.

Subrayamos que a partir del “consenso internacional sobre el derecho a la autodeterminación”, las organizaciones Mapuche hemos comenzado un proceso constituyente al amparo del derecho internacional y el día 30 de noviembre 2016, y los días 11 y 12 de diciembre 2018 y 14 de octubre 2019, hemos comenzado la redacción de un “estatuto de autodeterminación Mapuche”, en los eventos mencionados, hemos invitado a vuestro gobierno y no han concurrido, a pesar de darle la espalda al Pueblo Mapuche, le copio la disposición sobre la creación de la “policía comunitaria Mapuche” con el objeto que ustedes conozcan oportunamente que este es un tema de interés global de los Mapuche, y la comunidad Mapuche de Temucuicui, solo ha adherido a un asunto de interés mayor. El artículo 26.- del Estatuto señala; “La policía Comunitaria Mapuche será para el cumplimiento de las resoluciones judiciales y las normas vinculantes, de las normas que adopta el parlamento y la institución dependerá del ejecutivo del autogobierno Mapuche”. Hago énfasis que el proceso constituyente Mapuche en la redacción de su estatuto hacia la conformación de un gobierno Mapuche, no está relacionado con el estallido social del Pueblo Chileno, sino, amparado en el derecho internacional y, por tanto, tiene su propio curso institucional.

Lamentablemente, durante las tres últimas décadas se han criminalizado los legítimos reclamos sobre los derechos del Pueblo Mapuche y se ha llegado a una perversidad gubernamental sin límite, como fue la operación Huracan y que debiera avergonzar a cualquier sistema de gobierno democrático y su relación con Pueblo Mapuche y así como el perdón sin efecto alguna de la ex presidenta de Chile.

Me permito afirmar que la “Policía Comunitaria Mapuche”, es la fórmula más apropiada para explorar una ruta de entendimiento institucional entre el Estado Chileno y el Pueblo Mapuche. Además, son innumerables las prácticas y ejercicio de la policía de los Pueblos Indígenas alrededor del mundo y a modo ejemplo Tribal Police en los Estados Unidos, Guardias Comunitarias en México, Policía Comunitaria en Guerrero, Policía en Inuit en Groenlandia, Guardia comunitaria Wichi en el Chaco Argentina, Guardia Indígenas de Colombia. Estas figuras institucionales se alejan completamente de los fines de una policía privada y de otra naturaleza.

Según el mandato de vuestro gobierno, todavía resta un tiempo para su término y sería muy oportuno desplegar algún esfuerzo mayor para que las regiones donde están asentadas las comunidades Mapuche y sus vecinos se encausen hacia un proceso de entendimiento y vuestro gobierno no se registre en la historia como quien, generó las condiciones para el estallido social del Pueblo Chileno y en la situación Mapuche nos deje encaminado hacia un contexto de confrontaciones raciales y que las consecuencias sin duda, son impredecibles.

A raíz de todo lo anterior señor Ministro Jaime Bellolio y subsecretario del Interior Galli, los invito a ambos a una comunidad Mapuche para dialogar sobre el derecho a la autodeterminación, soberanía territorial y policía comunitaria Mapuche; sino fuere posible de su parte, efectuemos un dialogo con el Comité Wallmapu que preside el Presidente Sebastian Piñera y varios de sus ministros; o hagamos una sesión de la Escuela Para el Autogobierno Mapuche; de lo contrario, le manifiesto mi disposición de llegar a la casa de gobierno, La Moneda en Santiago de Chile y así dialogar los asuntos fundamentales para buscar una ruta común para establecer una paz firme y duradera en el Wallmapuche.



Atentamente.

AUCAN HUILCAMAN

Encargado de las Relaciones Internacionales

Consejo de Todas Las Tierras.



Wallmapuche, 25 de enero 2021 Rimuguen Kuyen

