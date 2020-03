Atentado con bombas molotov contra Daniel Jadue y asistentes de Comando Apruebo en Osorno

Por360 Noticia. s28 febrero 2020

En una actividad por el “Apruebo” a la nueva constitución que se realizaba en los salones de la Iglesia Luterana en Francke Osorno, dos sujetos lanzaron una bomba molotov al medio del salón.

Los individuos luego se dieron a la fuga en un vehículo, inmediatamente fueron seguidos por algunos asistentes y alcanzados en calle Argomedo, en el sector oriente de la ciudad, Carabineros que llegaron al lugar los trasladaron hasta las dependencias de la Primera Comisaría.

Una de la asistente a la actividad indico que “desde una ventana de la iglesia lanzan un artefacto incendiario, que afortunadamente no estaba encendido, pero que si tenía combustible, la cual quedó al medio de los asistente”.

En tanto Daniel Jadue afirmo respecto al atentado “Claramente intentaron incendiar una actividad donde había gente pero entendemos que hay sectores a los que habitualmente les molesta ver comunistas caminando vivos por la calle y están acostumbrados a esto”.

El medio Soydeosorno que cubrió losa hechos al consultar a Jadue sobre si haría algún llamado al Gobierno sobre este atentado, indico que “no le haría ningún llamado porque no confió en ellos. No hay confianza y el Gobierno no le da garantías a nadie. El llamado a la comunidad es aprender a vivir en democracia, los comunistas hemos aprendido a vivir desde la minoría y sabemos coexistir con la diferencia pero aquellos que están acostumbrados a ser pensamiento hegemónico, a ser mayoría arrasadora y construir unidad matando al que piensa distinto…”.

Fuente: Soydeosorno

