Argentna – El 11A: un inesperado plebiscito que pone fin a la era Macri

Carlos García, 13/8/19

periódico Laburantes, Argentina

Con guarismos cercanos al 48 % de los votos, frente a los escasos 32% del gobierno, estas primarias se convirtieron sorpresivamente en un verdadero referéndum sobre la gestión del macrismo.

La fórmula de los Fernández literalmente aplastó cualquier intención de estirar hasta la primera vuelta, para hipotéticamente reelegirse en una segunda vuelta, las intenciones del macrismo.

Cuando analizábamos las paso de Mendoza, decíamos que: “El resultado electoral de las Paso, estuvo marcado por un claro posicionamiento del kirchnerismo como principal fuerza opositora frente a un oficialismo que sostiene un importante caudal de votos. Está claro que la crisis económica golpea muy fuerte en los sectores más vulnerables y que en estos barrios ancló el núcleo de la avalancha de votos hacia Fernandez Sagasti.”

“La avalancha de votos” ahora fue a nivel nacional y el derrotado sin atenuantes fue el gobierno macrista en unas Paso que se convirtieron en un repudio generalizado de una población trabajadora y de clase media que rechazó sus políticas de ajuste.

Por eso es que consideramos a estas elecciones como un auténtico plebiscito con un resultado catastrófico para liquidar, literalmente, al macrismo.

Este resultado electoral pone de manifiesto la gravedad de la crisis política y económica en la que estamos. Estos guarismos representan una ruptura política de una envergadura colosal.

Si tenemos en cuenta que el principal sostén de este régimen político han sido el Presidente norteamericano Donald Trump y el mismísimo FMI, nos podemos acercar a tener, en alguna medida, el significado político nacional e internacional del resultado de las Paso en la Argentina.

Las recientes declaraciones de Bolsonaro, que no quiere recibir a la inmigración de argentinos por sus fronteras, nos da una perspectiva del cuadro político internacional en el que nos encontramos.

Los triunfadores de estas elecciones no tienen ningún programa político ni económico que pueda en lo mas mínimo enfrentar la crisis. Los Fernandez ya han juramentado su voluntad de pago irrestricto a los acreedores privados y al FMI. No han dicho una sola palabra sobre cómo van a enfrentar el déficit fiscal, los vencimientos de la deuda, la inflación, la recesión, los bajos salarios en el Estado ni en la actividad privada. Ninguna mención sobre los jubilados, solo que quieren “ponerle plata en el bolsillo a la gente”, pero no han dicho como lo harán. Cristina Fernandez se jactaba, durante su presidencia, de ser “una pagadora serial” de las deudas con los organismos internacionales. Alfonsín, que se tuvo que ir antes de cumplir su mandato, había prometido subir las persianas de las fábricas y los comercios. Quién se había postulado como el paladín de la democracia debió irse antes, luego de capitular ante los“carapintadas”, entregó su gobierno en medio de una hiperinflación descontrolada y con el cierre definitivo de las pocas persianas que había logrado subir. Menem nos prometió una revolución productiva y un salariazo y nos llevó, de la mano de De La Rua, a un 2001 que liquidó la paridad cambiaria. Duhalde provocó una histórica devaluación, masacre de Puente Pueyrredón mediante y a partir de ese ajuste, los Kirchner aprovecharon precios muy beneficiosos de la soja.

El estancamiento de la economía fue la principal causante del cierre del ciclo del kirchnerismo en 2015 dándole paso al fallido ciclo neoliberal concluido en las Paso del 11 A. Consolidando la certeza de que la burguesía en su conjunto no halla la forma de salir de una crisis de décadas, con ciclos de interminables devaluaciones, recesiones, caída del salario y endeudamientos.

¿Qué es lo que se viene?

“La economía argentina afronta dos posibilidades: una gran crisis antes o después de octubre. El único interrogante es el momento de esa convulsión. Por eso la tasa de riesgo-país sigue por las nubes y el único plan del gobierno es aguantar hasta las elecciones.”

Y finaliza con un: “Todas las tensiones derivan de la evidente imposibilidad de pagar la deuda. Los medios internacionales subrayan todos los días esa incapacidad. El temor no proviene de un eventual triunfo opositor, sino del simple estallido de la bomba financiera que ha montado el oficialismo.” Claudio Katz en “Argentina, mas grave que Grecia y lejos de Portugal” el 16/4/19.

Estos pronósticos tan certeros, visto el momento por el que atravesamos, nos ponen a los trabajadores en la necesidad de hacernos presentes y alzar nuestra voz.

El 11 A puso en evidencia la debilidad de todo el andamiaje político y económico del régimen en su conjunto. No es solo Macri, es toda la política burguesa que no tiene respuestas.

Por eso nos debemos poner en movimiento para reclamar por: basta de devaluaciones, congelamiento de todos los precios y aumento de salarios igual a la canasta familiar, reapertura de las paritarias ya mismo. No al pago de la deuda, no ala sangría de las Leliq y las tasas por las nubes. Que la crisis la paguen los capitalistas y especuladores.

Impulsemos asambleas en los lugares de trabajo para discutir una salida de los trabajadores a la crisis, exijamos a los delegados y sindicatos plenarios, movilicémosnos ya mismo haciéndonos presentes en la crisis.

Llamemos ala CGT y a las Ctas, a las organizaciones sociales, vecinales, de jubilados, feministas, ambientalistas a ganar las calles, tras un programa de reivindicaciones obreras y no detrás de los Fernandez.

Fuera Macri ya, elecciones anticipadas para una Asamblea que debata el conjunto de los problemas y busque una salida con amplia participación de los trabajadores y sus organizaciones.

Congreso de bases de todos los sindicatos, propongamos al movimiento obrero en asamblea permanente.

