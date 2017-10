Argentina – Aparece Cadáver

El hallazgo de un cuerpo en la misma zona donde desapareció hace 79 días Santiago Maldonado podría cerrar el interrogante sobre su paradero pero deja abiertas todas las demás incógnitas. La fiscalía federal de Esquel a cargo de Silvina Ávila informó que ayer al mediodía “se halló un cuerpo sin vida en el río Chubut, aproximadamente a 300 metros río arriba desde el epicentro del conflicto que se desarrolló el día 1 de agosto de 2017”, cuando Gendarmería avanzó a reprimir en territorio mapuche luego de haber desalojado la ruta 40 donde miembros de esa comunidad junto a Santiago reclamaban por la libertad del lonco Facundo Jones Huala. Fue encontrado en un sector de esa Pu Lof en Resistencia, ubicada en el departamento chubutense de Cushamen, que ya había sido escenario de sucesivos operativos con centenares de efectivos de las fuerzas de seguridad, perros y drones, pero que, según la fiscalía, no había sido rastrillado de manera exhaustiva y con los métodos de peritaje más eficaces. Fuentes judiciales y oficiales dijeron a Página12 que se trataría del joven tatuador desaparecido pero no emitieron una confirmación oficial hasta tanto no lo hicieran sus familiares. El grito desesperado de Sergio, Germán, Stella, Enrique, Andrea y Carolina en cada marcha, acto y manifestación pública pidiendo por Ardilla, de sus compañeros reclamando la aparición con vida del Brujo, podría quedar ahogado en llanto ante la peor de las noticias.

La Procuración contra la Violencia Institucional, que interviene desde el inicio del caso, había pedido decenas de medidas de prueba que Ávila fue concediendo a cuentagotas, y la mayoría de la cuales fueron negadas por el anterior juez que llevaba la causa, Guido Otranto. A sugerencia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Procuvin solicitó que en la tercera búsqueda en el río Chubut fueran utilizados esta vez canes adiestrados para detectar restos cadavéricos bajo el agua, y con probada eficacia en la búsqueda de cuerpos durante las inundaciones.

Así, y luego de limar presuntos reparos que según la fiscalía puso la comunidad mapuche, el operativo pedido en el expediente que investiga la desaparición forzada fue finalmente ejecutado ayer en el que tramita el juez federal Gustavo Lleral, por los habeas corpus presentados en agosto por Maldonado, a instancias del Cels, la familia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Intervinieron doce buzos de la Prefectura con dos gomones, y los perros de la División Cinotecnia que marcaron el lugar donde fue hallado el cuerpo, en el mismo sitio donde sucedió la represión de 1 de agosto. El comunicado oficial de la fiscalía indicó, a última hora de la tarde, que “aún no se tiene conocimiento cierto de la identidad de los restos encontrados, a la espera del EAAF levante todos los rastros, en procura de la preservación de todos los elementos de prueba”. Páginal12 supo de una fuente que participó del procedimiento que en una de las embarcaciones iba el testigo mapuche Matías Santana, y tuvo un vuelco que los tiró al agua. Cuando volvían río arriba les avisaron que el otro grupo había encontrado el cuerpo.

“El hallazgo fue posible por el trabajo realizado en la zona por personal de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía Federal Argentina. Al sector accedieron los familiares de Santiago Maldonado, integrantes de la APDH, además de personal del juzgado federal”, reza el comunicado de la fiscalía.

Este diario confirmó que estuvieron presentes Julio Saquero y Mabel Sánchez (APDH), junto a Sergio Maldonado y su compañera Andrea Antico. Durante la tarde llegó el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y otros funcionarios pero no pudieron acceder al predio (ver aparte). A las 21.30, cuando fue trasladado el cuerpo en una ambulancia hacia Esquel, donde se confirmaría su identificación, la Policía Federal hostigó a un grupo de mapuches y le quitó la cámara al reportero Gustavo Zaninelli. “La comunidad esta desolada, mucha tristeza e impotencia se vivió, el cuerpo estaba ahí lo pudimos ver luego de que avisaron que lo habían encontrado, todos pensamos lo mismo, imposible que lo trajera el río, habíamos estado ahí varias veces durante y después de los distintos rastrillajes”, dijo la fuente. “Fue plantado y ahora se lo van a cargar a los mapuches”, dijo Sánchez al finalizar el operativo.

La fiscal Ávila declaró que “es un cuerpo masculino, por la ropa podría ser la que fue descripta, celeste o azulado, de la que hablaron algunos testigos”. Se refirió al testimonio clave que dio Santana, cuando relató que reconoció a Santiago cuando los gendarmes lo golpeaban y lo metían adentro de una camioneta porque tenía puesta la ropa que él le había prestado la noche anterior. El intercambio lo habían decidido durante la acción de repudio al encarcelamiento de Jones Huala, del que ese día se cumplía un mes, y luego del corte de ruta. Habían acordado hacerlo porque siempre los filman, los identifican y les abren causas penales.

Además de un forense de la Procuvin, intervendrán en la autopsia Maco Somigliana y Luis Bosio, del EAFF, y el perito Alejandro Incháustegui, a pedido de la abogada de la familia, Verónica Heredia.

En tanto, la comunidad mapuche se manejó con cautela y a última hora de ayer algunos se habían reunido frente al juzgado de Esquel. “Esperamos la voz de la gente de la comunidad ante la información que circula, además por respeto a la familia, y porque del gobierno no esperamos nada, hemos perdido toda confianza”, dijo a este diario Daniel Loncón, oriundo de Cushamen. Por su parte, Sergio Nahuelquir, vocero mapuche, afirmó que el sitio donde fue encontrado el cadáver “es un lugar por donde los jóvenes “peñi” (hermanos) pasan todo el tiempo”.

La fiscalía informó que el peritaje había sido previsto antes, pero que se levantó porque el nuevo magistrado del caso decidió tomar declaraciones en el territorio. Tal como publicó Página12, el juez Lleral estuvo hace dos semanas en la comunidad y recogió el testimonio de Ailinco Pilquiman y un joven mapuche, ambos fundamentales en la hipótesis de la Gendarmería como responsable de la hasta ahora desaparición de Maldonado.