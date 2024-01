Argentina – PARAMOS Y MARCHAMOS EL MIERCOLES 24 CONTRA LAS POLÍTICAS DE MILEI

Borrador Definitivo, Argentina

“La casta” éramos los sectores populares y los trabajadores

Quienes firmamos estas líneas NUNCA HEMOS SIDO NEUTRALES. Combatimos a los gobiernos anteriores, tanto de la derecha macrista como de la derecha peronista, disfrazada de progresismo. Y es por eso que hoy nos ubicamos en la vereda de enfrente del gobierno de Milei, que pretende consolidar y profundizar globalmente la ofensiva burguesa contra una amplia gama de aspectos de la vida de las mayorías. Estas medidas, de poder aplicarse, significan la pérdida de todo derecho laboral conquistado y defendido por décadas, privatizaciones, entregas de tierras y recursos naturales y el vale todo para los grandes empresarios; además de la destrucción del arte y la cultura, y el ataque en toda regla a las más básicas libertades democráticas mediante la imposición de un estado represivo, y un largo etcétera.

La motosierra que Milei blandía contra “la casta”, devino en un ataque brutal contra las condiciones de vida de millones. Mientras que detrás de cada una de sus medidas (y ocupando no pocos cargos del gobierno) están los verdaderos beneficiarios del plan: los grandes capitalistas como Rocca de Techint, Eurnekian o Elsztain (quien casualmente lo alojó en el Hotel Libertador) entre otros, y tantas empresas multinacionales.

¿Qué movilización y en manos de quién?

Hoy la CGT se vio obligada a convocar un paro de 12 horas, con movilización, para mañana miércoles 24 de enero.

No está de más aclarar que no depositamos, como entendemos que tampoco lo hace la mayoría de trabajadores, ninguna confianza en las burocracias sindicales de cualquier pelaje. Es más, la paupérrima situación actual de la clase obrera, con sueldos que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas y casi el 50 % de trabajadores y trabajadoras en la informalidad, es en gran parte responsabilidad de las dirigencias sindicales, que han entregado conquista tras conquista, en su negociación con empresarios y gobiernos de turno.

De ahí que compartamos con muchos compañeros y compañeras nuestro rechazo a las burocracias corruptas. Pero sí estamos convencidos de que es posible utilizar este paro y esta movilización para impulsar desde abajo el debate y la organización que necesariamente habrá que construir. Para que las decisiones dejen de ser tomadas por jerarcas y estén en manos de la propia base en cada lugar de trabajo y de reunión. No habrá otra forma de defendernos de las ofensivas particulares en donde estemos; si no es coordinando con otros sectores, partiendo de reconocer que éste es un plan global.

