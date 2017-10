Argentina – La familia Maldonado aclaró que no llama a movilizarse

La familia de Santiago Maldonado aclaró que no participa de la convocatoria a movilizarse esta tarde a las 18 a Plaza de Mayo. La aclaración de los familiares del joven desaparecido se suma a la posición que habían fijado Abuelas de Plaza de Mayo y dirigentes de distintos organismos de derechos humanos de que no era momento de marchar sino de acompañar a la familia. La convocatoria a movilizarse la hizo en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

“En línea con lo que los organismos de derechos humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, queremos avisar a todxs que no estamos convocando a ninguna marcha”, precisó la familia Maldonado en el segundo comunicado que difunde en lo que va de la jornada. El anterior había sido para precisar que el cuerpo encontrado ayer en el Río Chubut aún no había sido identificado y que no se podrá determinar a quién pertenece ni cómo murió hasta tanto no se realicen las pericias pertinentes.

Antes de la difusión del comunicado de la familia, Abuelas de Plaza de Mayo sacó otro en el que consignó que no convoca a movilizar esta tarde y, además de reiterar su acompañamiento a los familiares del joven y reclamar el esclarecimiento de las circunstancias en que el cuerpo llegó al lugar donde fue hallado y qué pasó. Como los Maldonado, desde la entidad conducida por Estela de Carlotto remarcaron que el lugar donde fue encontrado “ya había sido rastrillada en tres oportunidades”.

En declaraciones radiales, Carlotto apuntó contra las autoridades del Gobierno que “en estos 78 días han hecho una gran farsa” y se refirió particularmente a la actitud del presidente Mauricio Macri. “Hasta ahora no dijo nada, ni va a decir nada, ni siquiera un apretón de manos a los papás, al contrario fue haciendo campaña él que tiene que gobernar”, condenó la presidenta de Abuelas, quien lamentó además que “ensucien la memoria” de sus hijos.

Carlotto también criticó duramente a Elisa Carrió, quien anoche trazó un paralelismo con Walt Disney al hablar de las condiciones de conservación del cuerpo que apareció ayer. “Habría que revisar qué tiene en su cabeza y en su alma”, manifestó la titular de Abuelas, tras recordar que, durante el debate de los candidatos porteños, la líder de la Coalición Cívica había afirmado que existía “un 20 por ciento de posibilidades” de que Santiago Maldonado se encontrara “en Chile”.

“¿A quién pertenece ella? ¿A la CIA, al Mosad?, ¿De qué está hablando esta señora, que no dice nada y dice todo?”, inquirió.

El planteo de Abuelas de Plaza de Mayo de no marchar esta tarde se suma al de Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que temprano había dicho que no adhiere a la convocatoria para esta tarde. En el mismo sentido Nora Cortiñas consideró que “habría que esperar” antes de organizar una movilización “para ver en qué condiciones está en ese momento la familia”. A su vez alertó que el Gobierno “está militarizando el país”, con policías y gendarmes “por todos lados”.

“Si este cuerpo es el de Santiago me da mucha pena y vergüenza que en Argentina tengamos que vivir esta situación”, manifestó Cortiñas y resaltó que la investigación que está haciendo “va a sacar a la luz toda la verdad”.