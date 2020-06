DECLARACIÓN PÚBLICA

Apoyo Internacional por Discriminar a Periodistas Independientes en Chile

16 junio, 2020

En declaración pública la “Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) reclama, junto a los colegas periodistas y comunicadores sociales de Chile, que no se excluya del otorgamiento —en igualdad de condiciones— de salvoconducto durante la pandemia del Covid-19 a aquellos profesionales que no pertenecen a las grandes corporaciones periodísticas.



La FELAP considera que este proceder de las autoridades chilenas, tal como se ha planteado, margina aún más a los medios más pequeños, que no cuentan con la estructura económica de las grandes empresas favorecidas.



El trato debe ser igual para todos los profesionales activos, incluidos aquellos que no forman parte de la plantilla de un medio poderoso, por lo que realizan su labor en circunstancias de desventaja al carecer del aval económico corporativo.



Forzar a los periodistas y comunicadores sociales a validar día a día un salvoconducto para trabajar durante la pandemia del Covid-19 tiene el propósito evidente por parte del gobierno chileno de reprimir a un sector importante de los medios de este país, que dio una cobertura extraordinaria al levantamiento popular contra la abusiva política neoliberal que estrangula a los sectores mayoritarios del pueblo mediante gravámenes y alzas en los productos de primera necesidad, incluidas la transportación y la salud.



A nombre de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), que preside el compañero Juan Carlos Camaño, reclamamos un trato justo para los periodistas y comunicadores chilenos tan vapuleados por las fuerzas represivas del régimen chileno.



NELSON DEL CASTILLO

Secretario General

Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP)

San Juan, Puerto Rico, 16 de junio de 2020

