Amplio rechazo en la Unión Africana causa inclusión de Israel como observador. La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) señala que viola los principios y los acuerdos de la UA que rechaza la ocupación ilegal y colonialista israelí del territorio Palestino.





La República Árabe Saharaui Democrática, país fundador e integrante de la Unión Africana, se pronunció en declaración objetando la decisión del presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA) quién acreditó unilateralmente a Israel como nuevo estado observador ante la Unión Africana.

La decisión que ha sido rechazada por los principales países integrantes de la Unión Africana, vulnera su Acta constitutiva y los principios que fundaron la UA y los procedimientos establecidos para la incorporación de estados observadores.

Ello reviste una especial gravedad para el pueblo y el gobierno saharaui pues la política de usurpación y dominación colonialista por parte de Israel del territorio palestino es similar a la política de usurpación y control colonialista por parte de Marruecos del territorio que pertenece al pueblo saharaui.

La monarquía marroquí viene de ‘»normalizar» sus relaciones con Israel producto de un contubernio con la administración imperialista norteamericana de Trump quién de manera unilateral e ilegal desde el punto de vista del derecho internacional reconoció una inexistente soberanía de Marruecos en el Sáhara Occidental perteneciente al pueblo saharaui y donde hoy se libra nuevamente una guerra de liberación e independencia entre el Frente Polisario y el ejército marroquí ocupante ilegal producto del rompimiento unilateral del cese al fuego por parte de Marruecos y el no cumplimiento de los acuerdos de Paz y de la no realización del Referéndum de Autodeterminación para el pueblo saharaui.

Israel aliado y socio principal de Estados Unidos en la región es hoy un estrecho aliado de la monarquía de Marruecos en África al servicio de sus pretensiones colonialistas y la mantención de su ocupación ilegal del Sáhara Occidental. Y en correspondencia la monarquía de Marruecos apoya en la práctica y por debajo activa la ocupación colonialista de Israel del territorio palestino.

Un botón de muestra reciente de la estrecha colaboración conjunta entre los servicios e instituciones de Marruecos e Israel quedó al descubierto con el impacto y escándalo internacional desatado por la investigación y denuncia sobre el espionaje a gran escala, perpetrada por los servicios de inteligencia y de espionaje de Marruecos con la cooperación y tecnología israelí (PEGASUS) a las comunicaciones y teléfonos de altos personeros de gobiernos, organismos internacionales,dirigentes políticos y activistas de derechos humanos y otros de la RASD y de Argelia, lo que incluyó también a altos dirigentes y líderes del gobierno y del parlamento francés, entre otros.

En ese contexto político la medida de incorporar a Israel como Estado observador de la Unión Africana es completamente contraria al espíritu y resoluciones de la UA en rechazo a la ocupación colonialista del territorio palestino como bien lo señala el Ministerio de Relaciones Exteriores de la RASD en su comunicado sobre el tema señalando que la; «conducta agresiva del Estado en cuestión (Israel) y su continua ocupación ilegal de los territorios palestino y árabe, el desplazamiento y la expropiación del pueblo palestino de su tierra, así como sus documentadas violaciones de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados no están de acuerdo con el espíritu, los objetivos y los principios del Acta Constitutiva de la Unión Africana»



6 de agosto de 2021.



Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Árabe Saharaui Democrática:



Declaración sobre la decisión del Presidente de la Comisión de la Unión Africana de acreditar a un nuevo Estado Observador ante la Unión Africana.



La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) tomó nota de la reciente decisión del presidente de la Comisión de la Unión Africana de acreditar un nuevo estado observador ante la Unión Africana.



La República Saharaui (RASD) recuerda la decisión EX.CL/195 (VII) sobre “Criterios para otorgar la condición de observador y para un sistema de acreditación en la UA”, que fue adoptada por la 7ª Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y aprobada por la 5ª. Sesión ordinaria de la Asamblea de la Unión Africana (UA), celebrada en Sirte, Libia, los días 1 y 2 y 4 de julio de 2005, respectivamente.



La RASD recuerda en particular las disposiciones de la decisión EX.CL/195 (VII) sobre “Criterios para la acreditación de los Estados no africanos y la integración regional y las organizaciones internacionales” que estipulan que “Los objetivos y fines de los Estados u organizaciones no africanas que deseen ser acreditados ante la UA se ajustará al espíritu, objetivos y principios del Acto Constitutivo de la Unión Africana ”(Sección I, párr. 1).



La RASD también observa que, de conformidad con la decisión EX.CL/195 (VII), “el Presidente [de la Comisión de la UA] considerará ”las solicitudes de un Estado u Organización No Africana que desee acreditarse ante la UA, “sobre la base de los principios y objetivos del Acta Constitutiva, las decisiones pertinentes de los órganos de la UA y estos Criterios” y “teniendo en cuenta el interés supremo de la Unión y las opiniones y preocupaciones conocidas de los Estados miembros “(Parte II, Sección II, párrs: 1-3).



Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la República Saharaui (RASD) considera que la decisión tomada por el Presidente de la Comisión de la UA de acreditar un nuevo Estado Observador a la Unión Africana se tomó sin tener en cuenta el interés supremo de la Unión y el conocimiento de las opiniones y preocupaciones de sus estados miembros. Por lo tanto, varios Estados miembros de la Unión Africana expresaron su objeción a la decisión, teniendo en cuenta que la solicitud del Estado en cuestión fue considerada y rechazada por la Unión Africana en 2013, 2015 y 2016.



Huelga decir que la conducta agresiva del Estado en cuestión y su continua ocupación ilegal de los territorios palestino y árabe, el desplazamiento y la expropiación del pueblo palestino de su tierra, así como sus documentadas violaciones de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados no están de acuerdo con el espíritu, los objetivos y los principios del Acta Constitutiva de la Unión Africana.



La decisión también es contraria a la letra y el espíritu de las decisiones adoptadas por la Unión Africana sobre Palestina, incluida la Asamblea / AU / Decl.1 (XXXIV), adoptada por la Asamblea de la UA en su sesión virtual celebrada del 6 al 7 de febrero de 2021, quien expresó el apoyo inquebrantable de la UA al derecho inalienable, permanente e irrestricto del pueblo palestino a la autodeterminación, incluido su derecho a vivir en libertad, justicia y dignidad y el derecho a su Estado independiente de Palestina, con Jerusalén Este como su capital.



La República Saharaui (RASD) suma su voz a todos los Estados miembros de la UA al señalar su objeción a la decisión del Presidente de la Comisión de la UA de acreditar un nuevo Estado Observador a la Unión Africana y solicita que la cuestión se incluya en la agenda del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana y ser tratado como un tema prioritario, dadas sus implicaciones legales y políticas de gran alcance para la Unión y sus políticas y posiciones en asuntos regionales e internacionales.



El texto de la declaración se comunicará a la Comisión de la Unión Africana y otros órganos políticos pertinentes de la UA.



