Amitav Ghosh, Autor indio bengalí de ficción en inglés

Amitav Ghosh

(11 de julio de 1956, Calcuta, India)

Autor indio bengalí conocido sobre todo por sus obras de ficción en inglés. Ocupa lugar eminente en la ficción inglesa de la India, así como en el escenario de la literatura inglesa. Es un escritor creativo de renovación e innovación en la literatura inglesa de la India que se dirige a la literatura mundial en inglés. El trabajo de Ghosh es leído por una amplia audiencia y es bien considerado por lectores generales, críticos y académicos de todo el mundo. Su trabajo abarca géneros desde el realismo contemporáneo hasta la ficción histórica y la ciencia ficción, pero siempre ha tratado las dislocaciones, la violencia y las reuniones de pueblos y culturas engendradas por el colonialismo. Ghosh escribe con un control impecable y con una imaginación vívida ya veces sorprendente. Sus novelas atraen, tanto al lector común que busca entretenimiento, como al lector intelectual que aprecia las interpretaciones inteligentes impregnadas en ellas.

Repleta de detalles históricos y poblada de personajes vívidamente imaginados, la narrativa de Ghosh baila entre perspectivas y cargas. Sus novelas evocan los problemas del hogar y la familia y subrayan la necesidad de la libertad de un individuo; asimismo, lo colocan como un artesano talentoso, ya que ellas no siguen las formas tradicionales de escritura de ficción en inglés, sino que pueden estar iniciando una nueva tradición de arte ficcional; describen la subversión de la historia con la narración de los personajes; muestran el estudio comparativo de las vidas humanas de los tiempos modernos y de los tiempos pasados y recientes; se desvían así, de la forma tradicional de las novelas inglesas indias del pasado y del presente.

La ironía es fundamental para la visión de Ghosh. Su preocupación temática se centra en el exceso de religión del fundamentalismo, el concepto de libertad, los disturbios y la violencia, el nacionalismo y el significado de las fronteras nacionales desde el punto de vista del individuo, así como la identidad nacional del ser humano desarraigado y excluido de su propia patria. El arrebato de Ghosh por los males de la violencia en la sociedad se refleja y se extiende en las páginas de sus novelas. La preocupación de Ghosh es por los individuos que han sufrido tal violencia como él la ha sufrido.

Las novelas de Amitav Ghosh son polifónicas porque hace a sus personajes independientes y se abstiene de imponerles un control ideológico. Los diferentes personajes que actúan como narradores realizan sus papeles en la novela en sus registros lingüísticos únicos, lo que da lugar a la aparición de la hetroglosia en la novela. El lector puede notar cambios en su dialecto de acuerdo a su estatus social, cultural y económico. Así pues, la variedad y la diversidad existen cuando todos y cada uno de los personajes establecen su individualidad por su forma especial de narración en las novelas. Ghosh a través de sus obras desafía la jerarquía y el cierre regular y elige finales abiertos e incompletos que son las características de las novelas polifónicas. Al pedir a los lectores que interpreten el final a su manera, deja sus tensiones ideológicas sin resolver. Así pues, en este método se da un espacio importante a los lectores para que interroguen e interpreten el texto. Así pues, vemos que Amitav Ghosh a través de su técnica polifónica ha presentado una nueva perspectiva de la escritura que es muy singular y por lo tanto estamos en deuda con él ya que no tenemos que depender de la vieja y ordinaria técnica de contar historias adoptada por los otros autores. .

Amitav Ghosh nació en Calcuta el 11 de julio de 1956 en el seno de una familia hindú bengalí, siendo su padre el teniente coronel Shailendra Chandra Ghosh, un oficial retirado del ejército anglo-indio anterior a la independencia. Ghosh fue educado en una escuela sólo para chicos, The Doon School donde editó The Doon School Weekly. Entre sus contemporáneos en la Doon estuvieron los autores Vikram Seth y Ram Guha. Después de la Doon, se graduó en el St. Stephen’s College, de la universidad de Delhi y la Delhi School of Economics. Entonces ganó la beca Inlaks Foundation para completar un Ph. D. en antropología social en el Saint Edmund Hall, bajo la supervisión de Peter Lienhardt. Su primer trabajo fue en el periódico Indian Express de Nueva Delhi.

Ghosh vive en Nueva York con su esposa, Deborah Baker, autora de la biografía de Laura Riding In Extremis: The Life of Laura Riding (1993) y una editora sénior en Little, Brown and Company. Tienen dos hijos, Lila y Nayan. Ha sido un Fellow en el Centro para el estudio de las ciencias sociales (Calcuta) y el Centro para los estudios de desarrollo en Trivandrum. En 1999, Ghosh se unió a la facultad del Queens College, universidad de la ciudad de Nueva York, como Profesor Distinguido en literatura comparada. También ha sido un profesor invitado en el departamento de inglés de la universidad de Harvard desde 2005. Ghosh posteriormente regresó a la India y empezó a trabajar en la trilogía Ibis que comprende Mar de amapolas, Ríos de humo y Flood of Fire (Diluvio de fuego, 2015).

Recibió el Padma Shri del gobierno de la India en 2007. En 2009, fue elegido miembro de la Royal Society of Literature. En 2015 Ghosh fue elegido miembro Art of Change de la Fundación Ford. Ghosh es el autor de El círculo de la razón (su primera novela, de 1986), Líneas de sombre (1988), El cromosoma Calcuta (1995), El palacio de cristal (2000), La marea hambrienta (2004), y Mar de amapolas (2008), el primer volumen de su trilogía “El Ibis”, ambientada en los años 1830, justo antes de la guerra del opio, que contiene la historia colonial de Oriente. La última obra de ficción de Ghosh es Ríos de humo (2011), el segundo volumen de la trilogía “El Ibis”. El tercer volumen, Flood of Fire, que completa la trilogía, se ha publicado el 28 de mayo de 2015 con críticas positivas. La mayor parte de sus obras contienen una ambientación histórica, especialmente en el contexto del mundo del océano Índico. En una entrevista con Mahmood Kooria, dijo:

“No fue algo intencional, pero a veces las cosas son intencionales sin ser intencionales. Aunque nunca fuera parte de una empresa planeada y no empezó como un proyecto consciente, reflexionando sobre ello me di cuenta de que esto es realmente lo que siempre me interesó más: la bahía de Bengala, el mar Arábigo, el océano Índico, y las conexiones y las interconexiones entre estas regiones.”

Sus escritos aparecen en periódicos y revistas de la India y en el extranjero. El círculo de la razón ganó el Premio Médicis, uno de los máximos premios literarios de Francia. Líneas de sombra ganó el premio Sahitya Akademi y el Ananda Puraskar. El cromosoma Calcuta ganó el Premio Arthur C. Clarke de 1997. Mar de amapolas fue candidata al Man Booker Prize de 2008. Fue ganador ex aequo del Premio Literario Vodafone Crossword en 2009, y lo mismo con el Premio Dan David de 2010. Ríos de humo fue candidata al Premio Literario Man Asian de 2011. El gobierno de la India le otorgó el honor cívico de Padma Shri en 2007.

Es famoso que Ghosh retiró su novela El palacio de cristal como candidata al premio de escritores de la Commonwealth, cuando había sido considerada la Mejor Novela en la sección Euroasiática, citando sus objeciones al término “Commonwealth” y las injustas exigencias del idioma inglés especificadas en las normas. Posteriormente, suscitó controversia al aceptar el premio literario israelí, el premio Dan David, dotado de un millón de dólares.

El cromosoma de Calcuta: En la ciudad de Nueva York, en un futuro próximo, Antar, un egipico que trabaja como ingeniero informático, recupera por casualidad la ficha de Murugan, un viejo colega que se marchó a Calcuta, donde se le perdió la pista. Murugan seguía el rastro del científico, escritor y premio Nobel del siglo x1x Ronald Ross, que llevó a cabo importantes investigaciones sobre la malaria en la India. Pero el trabajo de Ross no se limitaba a esta enfermedad, ya que alguien lo manipulaba desde la sombra para que profundizase en la relación entre la malaria inducida y la curación de la sífilis y con algo cuyo alcance él jamás llegará a comprender: el denominado cromosoma Calcuta, a partir del cual… tal vez se pueda conseguir la inmortalidad. Amitav Ghosh nos introduce en una India misteriosa, poblada por turbios personajes y enigmáticas presencias fantasmales, un universo en el que conviven y se confrontan culturas diferentes, distintas maneras de concebir el mundo. Alternando dos tiempos históricos -el pasado y el futuro- en los que dos personajes luchan denodadamente por acceder al conocimiento, esta espléndida novela combina un trepidante ritmo de thriller con profundas reflexiones sobre la identidad, la manipulación de los científicos y la búsqueda de la sabiduría y la inmortalidad.

El palacio de cristal: Rajkumar tiene doce años, es huérfano y se busca la vida en el mercado a las puertas del palacio real de Mandalay cuando Inglaterra envía a sus ejércitos a Birmania. La víspera de la partida de la familia real al exilio, cuando comienzan los saqueos, Rajkumar ve por un instante a Dolly, la doncella esclava de la reina, una niña de diez años. Nunca la olvidará y, ya adulto y rico, la buscará en su exilio. Una espléndida y caudalosa novela sobre la obsesión y el deseo, con un riquísimo trasfondo histórico.

La marea hambrienta: En la desembocadura del Ganges, entre la India y Bangla Desh, se extienden las Sundarbans, un vasto archipiélago formado por miles de islas. Un lugar fascinante y exótico, redibujado cada día por mareas hambrientas, plagado de marismas de bosques en los que todavía habitan tigres de Bengala. En una estación de tren, dos desconocidos comparten un breve trayecto. Piya es una bióloga estadounidense de padres hindúes que ha llegado a las Sundarbans en busca de una rara especie de delfín de agua dulce. Kanai es un traductor y empresario de Nueva Delhi y viaja a las islas a petición de su tía, quien ha encontrado un diario que su difunto esposo le dejó a Kanai. El contenido del diario revela un misterio que Kanai debe resolver y que le llevará a entrelazar su destino con el de Piya y el de Fokir, un personaje tan sorprendente como el propio paisaje que los rodea y que cambiará sus vidas para siempre. Los destinos de los tres protagonistas de esta exuberante novela no podían parecer más distintos. Sin embargo, Piya, Kanai y Fokir compartirán un viaje a través de unas remotas islas en el delta del Ganges y vivirán una aventura que cambiará su existencia para siempre. Una historia fascinante, de un exotismo y una riqueza sin igual, que dejará en el lector una impresión inolvidable.

Ríos de humo: Un fascinante viaje a la India y a la China del siglo XIX, un interesante retrato sobre el comercio del opio y el papel que los británicos jugaron en él, una gran novela de aventuras con la calidad literaria característica de Ghosh. Amitav Ghosh es un autor de fama mundial que obtuvo un gran reconocimiento con la primera entrega de esta saga épica, Mar de amapolas, que fue finalista del Man Booker Prize de 2008. Ríos de humo es la segunda parte de la trilogía Ibis. Un abanico de seres de diversas razas y condición racial acaba, por diversos motivos, embarcándose en el Ibis, una gran nave que viaja de la India a Mauricio. Sometidos a las estrictas normas que rigen el barco, tratan de sobrevivir a un viaje difícil y mantener su dignidad. En septiembre de 1838 el Ibis se ve atrapado en una terrible tormenta. Cuando vuelve la calma la tripulación descubre que han desaparecido cinco hombres. ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Qué destino les espera?

«¿Cómo se pierde una palabra? Desaparece en la memoria como un viejo juguete en un armario, y se cubre de polvo y de telarañas en el olvido, esperando el momento en que alguien la deseche definitivamente o la recupere del olvido.» – Amitav Ghosh

