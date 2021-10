A 67 años de la declaración de la guerra por la independencia. Mensaje del ex embajador de Chile de la Unidad Popular en Argelia al embajador de Argelia en Chile.

EL DJEZAIR – (ARGELIA) 1 DE NOVIEMBRE 1954 – A 67 AÑOS DE LA DECLARACIÓN DE GUERRA POR LA INDEPENDENCIA.





Del Embajador de Chile en Argelia de la Unidad Popular al Embajador de Argelia en Chile, su Excelencia Mohamed Berrah





“La línea de demarcación de la revolución no pasa entre las comunidades religiosas que pueblan Argelia. Si no que entre, de una parte, los partidarios de la libertad, de la justicia y de la dignidad humana, y, de otra parte, los colonialistas y sus apoyos, cualquiera sean sus religiones o condición social».



Frente de Liberación Nacional, (FLN)





“Nosotros aspiramos, no a la igualdad, sino que a la dominación. el país de raza extranjera deberá ser un país de siervos, de jornaleros agrícolas o de trabajadores industriales. No se trata de suprimir las desigualdades entre los hombres, sino que de ampliarlas y de hacer de ella una ley.”



Ernest Renan, La reforma intelectual y moral.





El primero de noviembre de 1954, el pueblo argelino, con la dirección del FLN, lanza una ofensiva militar contra la asfixiante dominación colonial francesa, sorda a las aspiraciones libertarias e independentistas de todo el pueblo argelino.



Durante largos 8 años esta lucha constituirá un ejemplo mundial, junto a la del pueblo vietnamita, que derrotó al colonialismo francés y lo expulsó de su territorio.



En Francia surgen apoyos importantes, entre otros, por ejemplo intelectuales como JP.Sartre, Daniel Jeanson y muchos otros definen que Argelia no es Francia y que el colonialismo es «un sistema», y descubren un «sujeto más radical que el proletariado», los colonizados.



El colonialismo (y ahora el neocolonialismo) rechaza y niega los derechos humanos a humanos a los cuales ha sometido con la violencia y mantiene, con la fuerza en la miseria y la ignorancia, a los colonizados , como diría Marx, en un estado de sub-humanidad.



El colonialismo francés buscó deshumanizar al pueblo argelino, pero no logró debido al espesor cultural que mantuvo viva las tradiciones, las costumbres y su idioma.



En todo el mundo surgieron comités de apoyo a la causa libertaria de Argelia, que constituirán una toma de conciencia de la importancia histórica en vastos sectores sociales, intelectuales y políticos.



En Chile surge el Comité por la autodeterminación de Argelia y así cumple una labor encomiable de apoyo dando a conocer las vicisitudes de la lucha de liberación.



Formaban parte del Comité: Marco Antonio Salum, Luis Karque, Alejandro Misle, José Seda, Elías Salum, Eduardo Salum, Yemil Harcha, Roberto Readi, Omar Rumie,que fue un militante extraordinario, igualmente su primo Taufik Rumie y muchos otros en la comunidad de origen arabe de Chile y el Partido Socialista de Chile con Clodomiro Almeyda, Salomon Corbalan, Aniceto Rodriguez con la totalidad del comité central , sus regionales y seccionales, el Partido Comunista chileno, y el sindicato unificado C.U.T, además de algunas personalidades del Partido radical, dan un fuerte y consistente respaldo a la lucha argelina del FLN. Así como el periodista Fernando Murillo, a través del diario «la última hora» difundiendo noticias de los acontecimientos argelinos.



Casi toda la Universidad de Chile a través de la Federación de Estudiantes, se une a la gesta solidaria, creando un clima favorable a la noble y ejemplar causa.



Luego cuando se produce el golpe militar en Chile, Argelia, reconoce simbólicamente en la persona del Embajador de la Unidad Popular, (Eduardo Salum Yazigi) al pueblo de Chile como soberano de sus destinos, rechazando categóricamente a la dictadura, y autoriza en Argel, la creación e instalación del mítico «Bureau d’information de la resistance antifasciste chilienne», un gesto ejemplar de alta dignidad que honró y honora la amistad y la solidaridad entre Argelia y Chile.



ESTE PRIMERO DE 1* NOVIEMBRE 2021 SEA PARA MANTENER VIVA LA MEMORIA DE LOS CAÍDOS BAJO EL FUEGO COLONIAL FRANCÉS Y LOS PERSEGUIDOS POR LA DICTADURA CHILENA.





Eduardo Salum Yazigi,

Embajador de Chile en Argelia de la Unidad Popular.







Fuente: Bureau d’information

Alba Granada North Africa









