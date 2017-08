por Marcelo Pizarro

Continúa la Tragicomedia en el Frente Amplio

La historia se repite primero como tragedia luego como farsa escribió Carlos Marx en su obra El 18 Brumario, parece que eso es lo que nos esta sirviendo el plato caliente del grupo controlador del Frente Amplio. En medio de un escándalo con rechazo masivo en las redes de esos métodos de la vieja izquierda heredera del periodo estalinista, lo que de paso nos recuerda que no basta ser joven para renovar la política con nuevos métodos.

El proceso sumario contra Alberto Mayol mostró lo peor de las cúpulas hegemónicas del Frente Amplio. Cargos sin que el acusado los conociera previamente y sin derecho a defensa. Así una comisión mandatada “unanimente” por la mesa electoral del rente Amplio decidio que el ex precandidato presidencial no reunía los requisitos para ser candidato en el distrito 10 ni en ninguna otra parte del país. El reo juzgado y condenado por grabaciones que supuestamente mostraban agresión verbal contra una mujer que según la candidata presidencial Beatriz Sánchez marcaron el cruce de una línea ética “más allá del limite de lo aceptable” que después resultaron simplemente irónicas y menos agresivas que las pataletas de nuestras niñas o niños, fueron luego cambiando a acusaciones de ausencia de trabajo colectivo con la dirección del Frete Amplio, querer ir en el subpacto de Revolución Democrática en el distrito 10, o sacar trascendidos por la prensa. Todas estas últimas acusaciones más bien de carácter político o procedimental, intentaban ocultar que en realidad lo que estos aprendices malos de políticos autoritarios procuraban bloquear es la emergencia de un liderazgo de izquierda que compitiera con su hegemonía.

Además mintieron repetidamente sobre la unanimidad.

Ahora resulta que está claro que en el acuerdo para impedir que Alberto Mayol compitiera con Giorgio Jackson y Francisco Figueroa en el distrito 10, nunca fue aprobada por el Partido Ecologista Verde ni el Partido Pirata. Los verdes incluso se desmarcaron inmediatamente con una larga declaración pública. La declaración en la que por haber traspasado una supuesta linea ética contra Alberto Mayol, mintò descaradamente cuando habló de “unanimidad” en la decisión, también faltó a la verdad la candidata Beatriz Sanchez cuando volvió a subrayar la unanimidad de la postura de exclusión en su conferencia de prensa.

Mintieron también cuando hablaron de amenazas y amedrentamiento a Natalia Castillo, mintió ella cuando declaró en La Segunda que Alberto Mayol la quería bajar. Ahora resulta que algunos de los “dirigentes” con alta ética y nueva forma de hacer política reconocen que ni siquiera habían escuchado los audios.

El Frente Amplio había abierto una gran esperanza de implementar “nuevas formas de hacer política” pero todo ha quedado en poco o nada ¿Donde estan las decisiones democráticas de las bases ¿Donde los territorios soberanos? ¿Donde el programa diseñado colectivamente, cuya elaboración por las bases servía de justificación a Beatriz Sanchez para no tomar posición mientras no se aprobara el tal programa?

Tu quoque, Brute, fili mi

En el drama “Julio César”, de Shakespeare, el líder militar encumbrado al poder dirige su mirada y sus últimas palabras tras ser apuñalado a Bruto: Tu quoque, Brute, fili mi (Tú también, Bruto, hijo mío), su protegido que participó de la conjura y asesinato. Esta frase se ha convertido en símbolo de la traición. En nuestra comedia el papel de Bruto fue representado por Ivàn Carrasco e Isabel Palominos. Les correspondió un papel protagonico en esta farsa.

Rodrigo Echecopar de RD, una dama nn del Partido Poder de cuyo nombre no me acuerdo, Iván Carrasco de Igualdad y Isabel Palominos de Nueva Democracia, fueron los cuatro miembros que llegaron a las 12 de la noche a la casa de Alberto Mayol, para comunicarle que estaba declarado inaceptable como candidato.

Iván Carrasco e Isabel Palominos hasta una semana antes aparecían al lado de Mayol, incluso estuvieron presentes en la reunión en que Mayol, lanzó la plataforma del Polo de Izquierda del FA, ambos apoyaron la pre candidatura presidencial de Mayol…

En este año conmemoramos la revolución de Octubre de 1917, Carrasco y Palominos se han retratado a si mismos como personajes de otra obra, la de aquellos “camaradas” dispuestos a juzgar y eliminar con las calumnias más increíbles a los cuadros que dirigieron la revolución rusa en las purgas de los años 30, en favor de la dictadura de Stalín y los privilegios que les aseguraba.

Tirar la piedra y esconder la mano, el Juicio Sumario con un jurado irresponsable

El Movimiento Autonomista de Gabriel Boric pidió disculpas a sus enfurecidos militantes por haber apoyado la decisión “sin haber escuchado los audios”, así de insólito como pueda parecer tomaron una decisión sin conocer las pruebas inculpatorias. Personas como nosotros, algo ingenuos, pensabamos que sin duda los dirigentes irresponsables que hicieron tan flaco servicio a su movimiento y al Frente Amplio, han renunciado o han sido removidos aceptando su responsabilidad política, siquiera sea por el daño tremendo que han provocado a su coalición. Pero hay no! parece que basta las frasecitas “pedimos disculpas” o “asumimos nuestra responsabilidad política” y la fiesta puede seguir en paz.

Un medio resumió así la declaración de los autonomistas: “El referente ofreció disculpas a sus militantes por haber resuelto apoyar la decisión sin escuchar los audios el lunes pasado. En este contexto, abogaron porque Alberto Mayol haga una autocrítica sobre sus “actitudes poco fraternas” y que el Frente Amplio revalúe la bajada de su candidatura.” Insólito, ellos son los inmorales que condenan sin conocer las pruebas y exigen disculpas del afrentado. Esa es la linea en que se refugian todos ahora, tratando de poner en el mismo nivel una condena moral sumaria y lapidaria con actitudes que no les gustan.

Tiempo de velorio

Lo más triste en esta farsa es que los dirigentes del Frente Amplio ni siquiera supieron blindar del daño esperable como consecuencia del veto a Alberto Mayol, a su candidata Beatriz Sánchez, y la hicieron aparecer en el papel de comparsa de la farsa, un papel menor por cierto. La vimos nerviosa y precipitadamente al día siguiente en conferencia de prensa respaldando el veto y los cargos a Alberto Mayol, agregando además una utilización deleznable del feminismo y el género, y además para justificar la arbitrariedad a candidata insistió en la mentira de la unanimidad cuando a esa altura era público que el Partido Ecologista Verde y el Partido Pirata no habían apoyado el veto a Mayol. La tragedia de Marcel Claude se repite como la comedia de Beatriz Sánchez, que se arrojó con todos y zapatos a la pileta llena de miasma

Cierto que ya habíamos sido testigos de su falta de profundidad y de programa, su desconocimiento de temas claves como previsión social o economía, su falta de liderazgo en la coalición, incluso fuimos testigos de su ignorancia de la historia y de las ciencias políticas cuando dijo que el gobierno de Salvador Allende había sido totalitario en una entrevista de la revista Paula, confundiendo el concepto de totalitario aplicable a los regímenes de Mussolini – el primero que se lo autoimpuso -, Hitler o Stalín, con el concepto muy distinto de régimen autoritario. Por supuesto también es históricamente falso en el caso del gobierno democrático de Allende calificarlo de autoritario, pero al menos esa fue una línea de argumentación de sus partidarios cuando al día siguiente de difundirse la entrevista se vio obligada a salir a disculparse públicamente. De esa manera la dejaban como ignorante, pero al menos no parecía que se hacía eco de uno de los argumentos centrales que uso la dictadura cívico militar para justificar su régimen de terrorismo de estado. Creo que la ayudaban harto poco pero parece que pensaban que era mejor ofrecer una futura presidenta ignorante que una reaccionaria.

Bea atravesó una línea.

Ahora la que ha atravesado una línea ética mínima es Beatriz Sánchez al prestarse al juego sucio de Giorgio Jackson contra Alberto Mayol, y salir mal al rescate de sus amigos políticos complicados. Para los que sí creemos que es posible reconstruir una izquierda socialista y transformadora, que represente los intereses del pueblo trabajador, y deje atrás los vicios y la corrupción moral de la vieja política, es imposible votar por Beatriz Sanchez, Giorgio Jackson, Francisco Figueroa, u Octavio Gonzalez.

Sin duda en las listas del Frente Amplio en estas elecciones irán candidatos que vale la pena apoyar, especialmente gente honesta salida de los movimientos sociales de trabajadores y vecinos, son pocos es cierto pero los hay. Sin embargo en este caso la excepción confirma la regla general, con tristeza hay que reconocer que el Frente Amplio ha muerto como alternativa de gobierno de cambio social para Chile, de momento seguiremos en el velorio, solo falta saber la fecha del funeral que se ha pospuesto hasta después de las elecciones.

El libreto oculto de la obra

Giorgio nunca compitió, fue designado diputado de facto por la Nueva Mayoría, que no presentó candidato para asegurar su elección. Francisco Figueroa no hizo gran papel en las elecciones municipales. La verdad buscan no tener competencia y ganar por secretaría, sólo que el tiro les salió por la culata. En eso se resume el libreto de la maquinación de nuestra farsa.

