2020 – Un punto de inflexión: Una década explosiva e incierta ha comenzado

Tony Saunois.

Secretario del Comité por una Internacional de los Trabajadores (CIT).

A medida que el año 2020 ha llegado a su fin, la agitación y las convulsiones que han sacudido el capitalismo mundial continúan. El año ha sido un punto de inflexión en la historia, que afecta a todos los aspectos de la sociedad. Los comentaristas e historiadores harán referencia en adelante a lo que fue “pre-Covid” y lo que fue “post-Covid”. Una situación explosiva e incierta se abre ahora a nivel internacional. La pandemia de COVID 19, que ha traído una miseria y un sufrimiento incalculables a millones de personas en todo el mundo, ha puesto de manifiesto la naturaleza distópica del capitalismo en la década de 2020. La pandemia actuó como el gran acelerador de todas las tendencias económicas, políticas y sociales que estaban presentes antes de la aparición de la enfermedad.

Ante la perspectiva de una implosión de las economías mundiales al producirse la pandemia, las clases capitalistas intervinieron para apuntalar su sistema y evitar un colapso total. En marzo, en un abrir y cerrar de ojos, las clases dominantes abandonaron su ortodoxia previamente aceptada de políticas neoliberales, de libre mercado e intervencionistas no estatales e introdujeron paquetes de estímulo masivo en todas las principales economías capitalistas. Como resultado, la deuda mundial ha alcanzado la cifra récord de 277 billones de dólares (US$ 277 x1012). En los mercados desarrollados, la deuda global ha aumentado hasta el 432% del PIB en el tercer trimestre y es probable que haya aumentado aún más. La explosión de la deuda no se ha debido únicamente a la pandemia de COVID. La crisis subyacente del capitalismo dio lugar a que la deuda mundial total aumentara en más de 52 billones de dólares (US$ 52 x1012) desde 2016.

Sin embargo, a pesar de los masivos paquetes de estímulo que se han introducido, el capitalismo se ha limitado a colocar puntales bajo su edificio para evitar un colapso económico total. Si bien es probable una recuperación efímera y poco profunda, en algún momento seguirá a la peor recesión económica desde el decenio de 1930, devastando la vida de millones de personas.

La recesión y la depresión están golpeando a la mayoría de los países, con un tsunami de desempleo que golpea en las costas de un país tras otro. La perspectiva de pasar tambaleándose de una crisis a la siguiente, intercalada con breves y débiles repuntes económicos, es una perspectiva probable en el decenio de 2020. En Asia, África, América Latina y Oriente Medio, existe una pesadilla de horror sin fin. En la India, en 2019, 100.000 agricultores pobres se suicidaron debido a la desesperada situación económica existente. Es probable que en 2020 se produzcan tragedias aún peores. La pobreza y la privación, en una escala no experimentada durante generaciones, también está desgarrando a los países capitalistas industrializados. Hasta 50 millones de ciudadanos estadounidenses tienen dificultades para obtener alimentos suficientes. Hasta 30 millones de personas se enfrentan a la perspectiva de ser desalojados de sus hogares. En países como Gran Bretaña, la indigencia y el hambre están arruinando las vidas de millones de personas. El dramático reportaje de Burnley, en el norte de Inglaterra, que mostraba a los sacerdotes rompiendo en lágrimas mientras distribuían alimentos a los hambrientos, reveló de manera impactante el trauma que sienten millones de personas a medida que esta crisis del capitalismo global se agudiza cada vez más.

Los súper ricos ganan y el resto sufren

Sin embargo, mientras millones de personas sufren las consecuencias de la pandemia y la crisis económica, los oligarcas súper ricos del capitalismo moderno han amasado fortunas cada vez mayores, en particular los del sector de la tecnología altamente rentable. El oligarca más rico del mundo, Jeff Bezos, fundador de Amazon, tiene ahora un asombroso patrimonio neto de 186.000 millones de dólares. Se calcula que acuña 149.353 dólares por minuto. Su imperio global, que tiene mayores activos que muchas naciones-estado, es la personificación del capitalismo del siglo XXI. Como un pulpo gigante, los tentáculos de Amazon están envueltos alrededor del planeta, invadiendo la mayoría de los aspectos de la vida, basándose en gran medida en las condiciones de trabajo de los esclavos para su fuerza de trabajo. Bezos no está solo. El segundo oligarca más rico del mundo, Elon Musk, el jefe de Tesla, ha visto cómo su riqueza se disparaba en 100.000 millones de dólares en 2020 hasta alcanzar los 128.000 millones de dólares…

