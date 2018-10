Chile / Marruecos – Estrategia marroquí para denigrar a quienes apoyan a la República Saharaui

prensa Werken Rojo

:

La nueva estrategia marroquí en Chile es contratar mercenarios y ex agentes de la CNI de Pinochet o a ex izquierdistas renegados para atacar a los saharauis y denigrar a quienes les apoyamos. A continuación les compartimos este delirante extracto de un artículo titulado La Campaña del Polisario publicado por el www.centrochilenodelmagreb. cl organismo de fachada financiado por Marruecos en Chile dirigido por Juan Carlos Moraga, ex informante y agente encubierto de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) el siniestro organismo represivo creado por el dictador Pinochet, y quien apareció a la cabeza de un supuesto Partido Socialista Chileno para llamar a votar por el SI en el plebiscito que perdió el dictador