Argentina – 1º de octubre, a dos meses de su desaparición a la Plaza de Mayo por Santiago Maldonado

La familia de Santiago Maldonado, desaparecido el 1º de agosto durante la represión de Gendarmería a la Pu Lof de Cushamen, en Chubut, convocó para el domingo 1º de octubre a las 15 a movilizarse en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país “para exigir su aparición con vida”. “No es cuestión de política partidaria porque están en juego los derechos más elementales”, destacó ayer Sergio Maldonado, hermano de la víctima, quien volvió a exigir la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Al Gobierno no le interesa Santiago. Si no le dieran mal las encuestas, ni lo nombrarían”, advirtió, y manifestó tener “todas las esperanzas” tras el apartamiento del juez federal Guido Otranto y su reemplazo por Guillermo Lleral.

“Quiero convocarlos el 1º de octubre a Plaza de Mayo, a las 15, cuando se cumplen dos meses de su desaparición a manos de Gendarmería Nacional”, dice en el mensaje grabado por Sergio que circula por redes sociales. En otro pasaje destaca que el reclamo “nos involucra a todos”. “Todos nos debemos unir para exigir su aparición con vida. Como sociedad debemos saber la verdad y por eso exigimos justicia. Te pedimos que nos acompañes en este pedido urgente”, concluye.

“Tengo todas las esperanzas con el nuevo magistrado. Sigo creyendo en la Justicia, es una herramienta para defendernos”, se esperanzó Maldonado durante una entrevista en Radio 10 a propósito de la designación de Lleral, luego de que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia apartara a Otranto.

Si bien la familia de Maldonado fue la primera en recusar al juez, sus mayores cuestionamientos apuntan al Gobierno de Mauricio Macri y en particular a Bullrich. “Se perdió tiempo por un mal accionar desde la ministra de Seguridad para abajo, todos en cadena”, enfatizó, y admitió sentir “mucha bronca”. “Está demostrado que Bullrich es la mentirosa y la que no colaboró fue ella. Hay que investigarla por su accionar”, reclamó Sergio, quien dijo no estar sorprendido por los audios de los gendarmes que salieron a la luz en los últimos días ni por las revelaciones sobre el modo en que el Gobierno incidió sobre la causa. “Es parte de lo que se hizo desde el principio”, expresó, y agregó que “el Gobierno encubrió 100 por ciento a la Gendarmería”. “Al Gobierno no le interesa Santiago, Si no le dieran mal las encuestas, ni lo nombrarían”, reflexionó.

Al Gobierno “no les interesa nada que tenga que ver con el tema de derechos humanos”, dijo. “No es que porque sea mi hermano tenga (que tener) un trato especial, sino que en todos los aspectos (los funcionarios) tienen que ponerse a disposición e investigar qué pasa”, afirmó, y cuestionó que “la ministra los sobreprotege” (a los gendarmes). Bullrich “no ha hecho nada, sólo se dedicó a decir disparates”, lamentó. “No sé con qué cara va a enfrentar todo después de todo lo que dijo. ¿Cómo se retracta?”, añadió. Maldonado se mostró “confiado en la justicia”. “Quizás tarda pero en algún punto después se hace justicia. Para mí lo más importante es saber la verdad y que aparezca Santiago”, concluyó.