Sahara Occidental: 47 años de lucha del pueblo saharaui por su independencia

10 de mayo, nacimiento del Frente POLISARIO.

por Emiliano Gómez/porunsaharalibre.org.PUSL.- El Frente POLISARIO es un movimiento de liberación nacional, no es un partido político y no es un gobierno. Es el representante legítimo del pueblo saharaui hasta que alcancen su independencia. Es necesario recordar este hecho debido a su importancia. El Frente POLISARIO tiene ahora 47 años. El desgaste de la lucha armada, pero aún más, el de una paz que no es paz para los saharauis, es una carga enorme que el Frente POLISARIO ha podido soportar y superar.Los diversos intentos de Marruecos de denigrar la imagen del Frente POLISARIO tienen un objetivo principal: dejar de tener un interlocutor legítimo en el ámbito internacional. Marruecos intenta cuestionar la legitimidad de la representación del Frente POLISARIO tanto internacionalmente como con interferencia interna y apoyo a los “disidentes” y “vendidos”. Una táctica antigua, más antigua que el imperio romano.La unión del pueblo saharaui, y el hecho de que el Frente POLISARIO con todos los problemas derivados de un conflicto de casi 50 años, continúan teniendo el apoyo de su pueblo es una piedra del tamaño de una montaña en los zapatos de Marruecos.

Frente Polisario – Antecedentes históricos y fundación del Frente POLISARIO

umdraiga.com.- Los cambios socioeconómicos que tuvieron lugar en el Sáhara Español durante la década del 60 del siglo pasado, propiciaron el surgimiento del nacionalismo saharaui moderno, basado en la conciencia nacional y no en el tribalismo; fundamentado en argumentos políticos y no en sentimientos religiosos.

En los primeros años de aquella década, los nacionalistas formaron diversas agrupaciones políticas pero ninguna de ellas llegó a tener influencia decisiva sobre la población. Recién en 1967, un intelectual, Mohamed Sidi Ibrahim “Bassiri”, fue capaz de aglutinar a su alrededor a un puñado de partidarios de la independencia y, al año siguiente, fundó el Movimiento de Liberación del Sáhara, (MLS).

En breve, esta organización clandestina ya tenía cientos de militantes y comenzaba a influir sobre la población saharaui.

El MLS liderado por Bassiri promovió la reivindicación pacífica de la independencia y consiguió el apoyo de diversos sectores de la sociedad: obreros, funcionarios de la administración colonial, estudiantes, suboficiales y soldados saharauis encuadrados en el ejército colonial, etc.

La actividad nacionalista comenzó a manifestarse mediante huelgas de trabajadores, movilizaciones estudiantiles por la enseñanza de la lengua árabe y mediante diversos actos de repudio a la administración española. Muy pronto el servicio de inteligencia colonial detectó la existencia del movimiento por lo que en 1969, el gobernador general del Sáhara decretó el toque de queda en todo el territorio. Se sucedieron entonces numerosas detenciones de militantes y simpatizantes del MLS, algunos de los cuales fueron expulsados a los países vecinos

España frente al problema de la descolonización

En noviembre de 1960, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 1514 referente al proceso de descolonización de los enclaves coloniales que aún subsistían en el mundo. El Comité Especial encargado de aplicar dicha resolución, elaboró una lista de territorios a ser descolonizados, entre los cuales estaba el Sáhara Español.

En 1966, el Comité Especial le solicitó a España la realización de un referéndum para que la población del Sáhara pudiera expresarse libremente sobre su futuro político. El gobierno franquista aceptó formalmente la solicitud, pero optó por darle largas al asunto para ganar tiempo y llevar adelante el proceso de transformación de la colonia en una “provincia” de España.

El Comité Especial advirtió la maniobra dilatoria del régimen franquista y renovó sus demandas a favor de la descolonización del Sáhara. Como consecuencia, España perdió credibilidad frente a la Asamblea General y esta coyuntura fue aprovechada por el rey de Marruecos, Hassan II para tomar cartas en el asunto, mostrarse públicamente preocupado con el futuro de la colonia española y legitimarse como parte interesada en la cuestión del Sáhara.

De este modo, el franquismo desechó una buena oportunidad de proporcionarle a los saharauis un tránsito decoroso hacia su emancipación política. Desgraciadamente, en aquel tiempo la política colonial de España dependía de la voluntad del almirante Carrero Blanco (1) cuyas ideas ultraconservadoras prevalecían sobre los criterios del ministerio de Asuntos Exteriores, más liberales, y proclives a la independencia del pueblo saharaui.

Como las presiones internacionales se hacían sentir sobre el gobierno de Madrid, y en particular sobre la propia colonia, el Gobierno General del Sáhara organizó una actividad política en El Aaiún (2) con fines propagandísticos, para mostrarle al mundo que la población saharaui estaba contenta de formar parte del Estado español. Con esa finalidad invitó a numerosos periodistas y observadores extranjeros para que fuesen testigos de la “fiesta” política. Pero también el Movimiento de Liberación del Sáhara convocó a sus militantes y simpatizantes a una manifestación paralela para hacer fracasar la maniobra colonialista.

El 17 de junio de 1970 fue el día señalado. Esa mañana, pequeños grupos de saharauis se concentraron frente a la sede de Gobernación, mientras que una multitud cubría una gran explanada, lejos de la reducida concentración oficial.

La multitud coreaba consignas independentistas y entonaba cantos patrióticos, inadmisibles para los representantes del régimen franquista. Al atardecer, una compañía de la Legión abrió fuego contra la muchedumbre causando decenas de víctimas entre muertos y heridos.

Esa misma noche se desató una cacería de dirigentes y militantes del MLS; cientos fueron arrestados; algunos desaparecieron, incluído el máximo líder nacionalista, Bassiri.

Los sucesos del 17 de junio hicieron que una gran parte de la población saharaui se inclinase por la opción independentista no pacífica.

La reorganización nacionalista

Por causa de la represión, la militancia nacionalista se dispersó y muchos de sus integrantes se refugiaron en los países vecinos, donde encontraron protección y apoyo de las comunidades saharauis allí establecidas.

En 1971 comenzaron a articularse algunos grupos independentistas en las ciudades marroquíes de Rabat y Tantán, y en la ciudad mauritana de Zuerat. Fue en Rabat donde surgió un núcleo muy activo de estudiantes universitarios entre los cuales se destacaba El Uali Mustafá Sayed. Este grupo, junto a otros exiliados, dio origen al “Movimiento Embrionario para la Liberación del Sáhara” que a lo largo de 1972 promovió encuentros clandestinos entre los diversos agrupamientos saharauis dispersos por Marruecos, Argelia y Mauritania.

A fines de abril de 1973 se inició una conferencia cuyas sesiones se realizaban en forma intermitente y en diversos parajes del desierto para despistar al servicio de inteligencia franquista. Esta conferencia decidió crear una organización político militar para luchar por la independencia. El 10 de mayo de 1973, la conferencia culminó sus actividades fundando el Frente Popular de Liberación de Saguia El Hamra y Río de Oro – Frente POLISARIO. El Uali Mustafá Sayed fue designado su Secretario General. (3)

El Frente POLISARIO: Concepción política y línea de acción

El Frente POLISARIO es un movimiento de liberación nacional, democrático y anticolonialista que abarca a los sectores y personalidades más progresistas de la sociedad saharaui en las zonas liberadas, los campamentos del exilio o bajo la ocupación marroquí. Sus objetivos principales son la independencia total del Sáhara Occidental y la construcción de un Estado moderno.

Para conocer los propósitos y el perfil político de los fundadores de esta organización, nada mejor que recurrir a los propios documentos del Frente POLISARIO. El manifiesto político fundacional, declaraba:

“Una vez comprobado que el colonialismo quiere mantener su dominación sobre nuestro pueblo árabe, intentando aniquilarlo por la ignorancia, la miseria,(…). Ante el fracaso de todos los métodos pacíficos utilizados, (…) el Frente Popular de Liberación de Saguia El Hamra y Río de Oro, nace como la expresión única de las masas, que opta por la violencia revolucionaria y la lucha armada como medio, para que el pueblo saharaui, árabe y africano pueda gozar de su libertad total y enfrentar las maniobras del colonialismo español.

Parte integrante de la revolución árabe, apoya la lucha de los pueblos contra el colonialismo, el racismo y el imperialismo y condena a éstos por su tendencia a poner a los pueblos árabes bajo su dominación ya sea mediante el colonialismo directo o bien por el bloqueo económico

Considera que la cooperación con la Revolución Popular Argelina, constituye un elemento esencial para enfrentar las maniobras urdidas contra el Tercer Mundo.

Invitamos a todos los pueblos en lucha a unirse para enfrentar al enemigo común.

¡Con el fusil conquistaremos la libertad!”

El programa del 2º Congreso del Frente POLISARIO, realizado en agosto de 1974, enunciaba los objetivos de la organización a largo plazo. He aquí algunos de ellos:

– Liberar la nación de todas las formas de colonialismo y alcanzar una independencia completa.

– Edificar un régimen republicano nacional con participación activa y efectiva de la población.

– Construir una auténtica unidad nacional.

– Crear una economía nacional basada en el desarrollo agropecuario e industrial, la nacionalización de los recursos mineros y la protección de los recursos marinos.

– Garantizar las libertades fundamentales de los ciudadanos.

– Distribuir de forma justa las riquezas y eliminar el desequilibrio entre el campo y las ciudades.

– Anular toda forma de explotación.

– Garantizar la vivienda a todo el pueblo.

– Restablecer los derechos sociales y políticos de la mujer.

– Establecer la enseñanza gratuita y obligatoria en todos los niveles y para toda la población.

– Combatir las enfermedades, construir hospìtales y ofrecer atención médica gratuita.

La guerra de liberación nacional

El 20 de mayo de 1973, diez días después de su fundación, el F. POLISARIO llevó a cabo su primera acción armada contra el ejército colonial. El ataque, que tuvo como objetivo un puesto militar en el desierto, marcó el nacimiento del Ejército de Liberación Popular Saharaui (ELPS) y el inicio de una guerra que en poco tiempo superó la capacidad de control de la administración española. Las acciones del ELPS, muchas de ellas con fines propagandísticos, hicieron crecer el prestigio del F.POLISARIO entre la población civil y los soldados nativos que servían en las filas coloniales. A fines de 1973, el ELPS ya tenía más de cien combatientes y en los años 1974 y 1975 incrementó su actividad, haciendo que el ejército español se replegara gradualmente hacia las principales ciudades costeras. Durante ese último año, patrullas completas de militares saharauis se pasaron al ELPS, y a medida que avanzaba el año, el Ejército de Liberación fue tomando bajo su control numerosas localidades abandonadas por los españoles. Cuando el gobierno franquista entregó el Sáhara Español a Marruecos y Mauritania mediante los Acuerdos Secretos de Madrid, en noviembre de 1975, las fuerzas nacionalistas saharauis ya controlaban la mayor parte del territorio de la colonia.

Hoy el Frente Popular de Liberación de Saguia El Hamra y Río de Oro continúa dirigiendo la lucha por la plena independencia del Sáhara Occidental y es reconocido internacionalmente como el único y legítimo representante del pueblo saharaui.

Continua dirigiendo la construcción del Estado republicano que prometió en su 4º Congreso: la República Árabe Saharaui Democrática, hoy reconocida por 82 países del mundo, 28 de los cuales son latinoamericanos.

Emiliano Gómez

Notas:

(1) El almirante Luis Carrero Blanco era la mano derecha del “Generalísimo” Francisco Franco. Murió en diciembre de 1973 en un atentado de la organización nacionalista vasca, ETA.

(2) Fundada por los españoles en 1938, El Aaiún es la capital del Sáhara Occidental -actualmente bajo ocupación marroquí.

(3) El Uali Mustafá Sayed, heroe nacional saharaui y primer presidente de la RASD. Cayó en combate el dia 9 de junio de 1976, cuando tenía 28 años de edad.

Fuente: https://porunsaharalibre.org/2020/05/10/10-de-mayo-nacimiento-del-frente-polisario-3/

Reproducido de Nuevo Correo de los Trabajadores

