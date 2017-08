Los potenciales impactos de las represas en los Andes, superan los beneficios, según científicos

http://noticiasdelaciencia.com

Un equipo de científicos internacionales, que investigaron los efectos de seis represas propuestas para la región andina en las cabeceras del río Amazonas, encontró que los impactos ecológicos negativos pueden ser mayores tanto en las zonas altas, aguas arriba de la presa, como en las llanuras de inundación, aguas abajo y en el delta del Amazonas.

Los autores del estudio advierten que, si no están bien planificados, la construcción de estas presas y otros proyectos de infraestructura en las cabeceras de los Andes, podría tener efectos catastróficos en toda la cuenca amazónica y amenazar la seguridad alimentaria de millones de personas.

El estudio titulado “El potencial impacto de las nuevas presas andinas en los ecosistemas fluviales amazónicos”, fue publicado recientemente en PLOS ONE.

Los modelos del estudio encontraron que el escenario más dramático sería una reducción estimada de 894 millones de toneladas de sedimentos por año, los cuales fluyen aguas abajo de las seis presas (Perú: Pongo de Manseriche, Inambari, TAM 40, Pongo de Aguirre; Bolivia: Angosto del Bala y Rositas). Esta reducción representa el 69% de todos los sedimentos que provienen de los Andes y el 64% de todo el sedimento que descarga la cuenca Amazónica al Atlántico, y se espera que también afecte el canal principal del río Amazonas, con efectos tanto en toda la llanura de inundación como en el delta.

La Cordillera de los Andes ocupa solo el 11% de la cuenca del Amazonas, pero provee el 93% de los sedimentos y la mayoría de los nutrientes transportados por el río Amazonas. La dinámica de los sedimentos desempeña un papel importante en la distribución del paisaje fluvial de la Amazonía, moviendo y depositando arena, rocas, sustratos y nutrientes desde los Andes hasta el resto de la cuenca amazónica.

(Foto: Ian Bell)

“La reducción de sedimentos y nutrientes que se espera en localidades más alejadas de los sitios de la represa sería catastrófica para la vida silvestre de la región, así como para un sinnúmero de comunidades que dependen del río para sus necesidades agrícolas”, dijo Bruce Forsberg, científico del Instituto Nacional de Pesquisas de la Amazonia y autor principal del estudio.

Dado que los Andes son la principal fuente de sedimentos para el río Amazonas, las consecuencias de esta reducción masiva serían dramáticas. Los canales fluviales se harían más profundos y se reducirían las inundaciones estacionales, las cuales son necesarias no solo para llevar sedimentos y nutrientes fluviales a las zonas inundables, sino que dan conectividad tanto para los peces migratorios como para las personas.

La reducción de los sedimentos andinos en un 69% también hará que el suministro de fósforo y nitrógeno al sistema del río Amazonas caiga un 51% y 23%, respectivamente, según el estudio. El fósforo y el nitrógeno son esenciales para mantener la producción agrícola y acuática a lo largo de la llanura de inundación en Amazonía Central y en las regiones del Delta, ambas importantes para la seguridad alimentaria regional.

Se espera, además, que la disminución del fósforo reduzca la abundancia de fitoplancton (algas microscópicas) y los peces que se alimentan de ellos, especies que representan el 40% del desembarque comercial de los peces. Se prevé que la reducción del nitrógeno provoque una disminución de la fertilidad del suelo y de la productividad agrícola aguas abajo de los proyectos, lo que conduce a una mayor dependencia de los fertilizantes químicos.

Sobre la base de los análisis de las variaciones hidrológicas aguas abajo de la represa de Balbina, de 29 años, y de la represa de Tucuruí, de 26 años, ambas en la Amazonía brasileña, y su conocimiento de la morfología del canal por debajo de las represas andinas propuestas, los científicos también predijeron que gran parte de la llanura de inundación debajo de estos embalses podría quedar permanentemente seca. Los modelos que vinculan la zona inundada con información de desembarque de peces aguas abajo de las represas mostraron que la reducción del área inundada desencadenaría un descenso importante en la producción de pescado, amenazando la seguridad alimentaria regional.

Los autores añadieron que las agencias gubernamentales y no gubernamentales necesitarán colaborar entre disciplinas y países para asegurar que los beneficios potenciales del desarrollo no se produzcan a expensas de la seguridad alimentaria regional y la integridad del ecosistema amazónico.

El gobierno peruano ha decidido temporalmente no promover el desarrollo de grandes centrales hidroeléctricas en la Amazonía peruana. Esta decisión no solo se basa en un superávit actual en el suministro energético del país, sino también en las preocupaciones por la falta de eficiencia de los grandes embalses y el impacto ambiental de estos proyectos, temas que son centrales para el estudio. Una investigación sólida en múltiples disciplinas es esencial para informar a la política gubernamental sobre grandes proyectos de desarrollo y ayudar a lograr un equilibrio entre los costos y los beneficios requeridos para un desarrollo sostenible e inclusivo.

“La influencia de la cuenca del río Amazonas -el ecosistema de agua dulce más grande y diverso del mundo- es sentida literalmente por miles de millones de personas en todo el mundo”, dijo la Dra. Julie Kunen, Vicepresidenta de WCS para las Américas. “Cualquier proyecto de desarrollo de infraestructura en las aguas de la región andina debe considerar los impactos acumulados en todo el ecosistema, especialmente en las poblaciones de peces que son vitales para la seguridad alimentaria de la región”.

Michael Goulding, principal científico de ecosistemas acuáticos de WCS para la Amazonía, declaró: “El estudio es una llamada de atención para que científicos y especialistas en desarrollo trabajen juntos a través de las fronteras nacionales para encontrar soluciones que mitiguen los proyectos de infraestructura y sus potenciales impactos a escalas que muchos años atrás no fueron pensadas. Aguas abajo están todas las personas”.

Los autores del trabajo son: Bruce Forsberg Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, John Melack y Thomas Dunne de la Universidad de California en Santa Bárbara; Ronaldo Barthem del Museu Paraense Emilio Goeldi de Brasil; Michael Goulding de WCS; Rodrigo Paiva y Mino Sorribas de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil; Urbano Silva Jr. del Centro Nacional para la Investigación y Conservación de la Biodiversidad Amazónica (ICMBio) de Brasil; y Sabine Weisser de la Universitat Konstanz.

Esta investigación fue llevada a cabo por el grupo de trabajo de expertos de la Iniciativa Aguas Amazónicas apoyado por The Science for Nature and People Partnership (SNAPP), una asociación de The Nature Conservancy, Wildlife Conservation Society y The National Center for Ecological Analysis and Synthesis (NCEAS) Universidad de California, Santa Bárbara.

La Iniciativa Aguas Amazónicas es generosamente apoyada por la Fundación Gordon y Betty Moore, Fundación Mitsubishi Corporation para las Américas, USAID y la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur. (Foto: Wildlife Conservation Society)

