Ennio Vivaldi y la urgencia de una cuarentena drástica: «Si no hacemos algo distinto a Italia o España, a mediados de abril tendremos colapsado nuestro sistema»

por El Mostrador 24 marzo, 2020

El médico y rector de la Universidad de Chile que integra la mesa social conformada para recomendar decisiones respecto de la epidemia, aseguró que todos los datos de especialistas indican que es necesario tomar medidas de aislamiento para que las personas que van a infectarse no lleguen a un estado grave al mismo tiempo y dejen al sistema de salud sin capacidad de antenderlas.

El rector de la Universidad de Chile Ennio Vivaldi, integrante de la mesa social conformada para recomendar decisiones en torno a la pandemia de Covid- 19 insistió en la importancia de poner en práctica medidas drásticas de aislamiento en la población.

En conversación con radio La Clave, Vivaldi afirmó que «es evidente que si lo que uno quiere es frenar la expansión del contagio, mientras más drástica sea la cuarentena, más eficiente va a ser. El tema es como balancean lo deseable que es la cuarentena, para quienes piensen desde el punto de vista de evitar el contagio, versus las necesidades que se mantengan ciertas actividades esenciales, como el suministro de alimentos. Ese es un balance que lo tiene que hacer la autoridad, en el entendido que ya no hay nadie que piense que haya ventajas en no tener a la gente en un estado de cuarentena más drástico. Eso es demasiado obvio para que entre siquiera a ser cuestionado»

En esa misma línea Vivaldi detalló que «lo que estamos viendo es un retardo respecto a las realidades inevitables. Hoy hay un numero de personas contagiadas que no conocemos, que ni siquiera están sintomáticas. Hay un numero de personas que se van a agravar y que andan por la calle tranquilo y que a lo mejor en quince días más van a estar graves en una UCI. Ese es el concepto es el que ha estado presente en los técnicos cuando recomiendan medidas drásticas».

El médico comparó la situación de otros países a esta altura del contagio y afirmó que de todas maneras van a aumentar las personas infectadas «Si uno ve la curva nosotros estábamos con la misma pendiente con la que habían estado Italia y España hace tres semanas. Entonces también es un factor importante cuando tomo las medidas drásticas en función de si estoy abastecido o no, sino también tiene que estar metido cuando tomamos las decisiones, es que lo que estamos viendo hoy no es como que freno hoy día y empiezo a retroceder. Sino que freno hoy día y la frenada se va a empezar a ver en 10 dias más. La suerte ya está echada para los próximos diez días. La gente va a comenzar a hacer la enfermedad».

Por eso, Vivaldi quien se reunirá hoy con los demás integrantes de la mesa social, cree que de no tomarse un camino drástico lo antes posible la situación va a empeorar. «Nuestros cálculos que coinciden con todos los técnicos de todos los ámbitos. Si seguimos el mismo curso, si no hacemos algo distinto a lo que hizo Italia y España, estamos terminando la semana cuatro, en la semana seis o siete, tendremos colapsado nuestro sistema. A mediados de abril tendríamos una cantidad tan importante de enfermos graves que no tendríamos como darle cabida en los hospitales. Ese es el dato que mejor refleja la necesidad de reforzar las medidas preventivas», dijo

Vivaldi explicó que «Es totalmente distinto que esos pacientes vayan apareciendo de a poco o todos al mismo tiempo. Si aparecen de sopetón copan toda la capacidad que tengamos de tratamiento intensivo. Sin embargo si somos capaces de tomar estas medidas preventivas, aunque fueran los mismos que van a infectarse. vamos a tener una capacidad de respuesta adecuada».

