Chuck Berry, el «padre fundador» del rock and roll muere a los 90 años

«Si bien no se puede decir que alguna persona inventó el rock and roll,

Chuck Berry es el que más se aproxima de entre cualquier individuo

a ser el que puso todas las piezas esenciales juntas.»

Museo de la fama del rock and roll, Ohio, Estados Unidos.

En 1972, en uno de los programas más populares de la televisión estadounidense de esos tiempos, John Lennon lanzó una afirmación temeraria…”Si tienes que darle otro nombre al rock and roll, podrías llamarlo ‘Chuck Berry'”.

Lennon, que llevaba dos años como solista después de la separación de The Beatles, reconoció de esa manera al “padre fundador” del rock and roll, fallecido este sábado al mediodía. Y razones no le faltaban.

Ya en sus años como parte del inolvidable cuarteto de Liverpool, John había aprovechado los punteos de guitarra de Berry para enriquecer su música. Es más, The Beatles tocaron muchas veces temas del músico afroestadounidense desde sus primeros años. Canciones míticas de Berry como “Roll Over Beethoven”, “Rock And Roll Music” o “Too Much Monkey Business” fueron interpretadas por Lennon, McCartney, Harrison y Starr. Pero ellos no fueron los únicos. Los Rolling Stones, The Doors, Jimi Hendrix, Elton John, Iron Maiden, Elvis Presley, Sex Pistols y Bruce Springsteen, entre muchos otros, también tributaron a Berry interpretando sus acordes y letras.

“Chuck Berry fue el mejor guitarrista y compositor del rock and roll que vivió. Un gigante de todos los tiempos”, escribió Springsteen después de que se enteró de su muerte. La noticia la había dado la policía de Misuri, su estado natal y última residencia. El reporte señalaba que socorristas atendieron una llamada de la cuidadora del artista, pero cuando llegaron al domicilio no pudieron reanimar al músico. “Desafortunadamente, el hombre de 90 años no pudo ser revivido”, señaló el informe policial. Se declaró su deceso a las 13:26 hora local (18:26 GMT).

LARGA VIDA AL ROCK AND ROLL

Charles Edward Anderson Berry, el legendario Chuck Berry, falleció con 90 años después de siete décadas de carrera. Es considerado de manera indiscutible como uno de los pioneros y forjadores de la música rock and roll. Llamado el “padre fundador” del género. Catalogado como uno de los mejores de todos los tiempos, tuvo sus momentos de mayor notoriedad en las décadas de los 50 y 60. En todos estos años, Berry fue el cerebro detrás de éxitos como “Johnny B. Goode”, “Roll Over Beethoven” y “Rock And Roll Music”. Su música, y fundamentalmente su canción Maybellene, marcó a fuego a la juventud de los años 50. Es parte de los músicos visionarios que, a partir del rhythm and blues o R&B, incursionaron en un nuevo estilo musical que sobrevive hasta hoy.

ASALTO A MANO ARMADA

Nació en la ciudad de San Luis, estado de Misuri, en 1926. No pasó pobreza, pero no tuvo una juventud fácil. Al tiempo que se estrenaba en escenarios de escuelas secundarias, tuvo que pasar tres años en un reformatorio para menores por un asalto a mano armada que cometió. Después de recuperar su libertad, trabajó como peluquero mientras organizaba su primera banda. Fue influenciado por leyendas del blues como Muddy Waters y T-Bone Walker.

Su carrera discográfica comenzó en 1955 con el legendario sello discográfico Chess, en Chicago. Su primer tema lanzado, “Maybellene”, se convirtió en uno de los primeros éxitos del rock and roll. Quizás el primero. En los próximos años, él marcó una sucesión de éxitos como “Roll Over Beethoven”, “Sweet Little Sixteen”, “Carol” y el clásico “Johnny B. Goode”. Su música trascendió la barra de color de piel que fue un verdadero obstáculo para muchos artistas negros contemporáneos.

MÁS PROBLEMAS

Parecía que el destino sonreía a Chuck Berry, pero el virtuoso guitarrista volvió a meterse en problemas. En 1962 fue acusado de transportar de un estado a otro a una menor con fines inmorales. La chica en cuestión era una prostituta de 14 años de Texas, pero Berry aseguró que la había llevado hasta Misuri para que trabaje en su discoteca. Cuando él la despidió, ella se quejó a la policía y empezó un juicio. Después de varios embrollos legales fue condenado a dos años de prisión. Berry quedó profundamente amargado por aquel episodio, pero cuando menos lo esperaba la fortuna llamó a su puerta. El rhythm and blues tomó una fuerza inusitada en Reino Unido y la música de Chuck ya era parte del repertorio de bandas del calibre de The Beatles y los Rolling Stones.

ÉXITO TOTAL Y… MÁS PROBLEMAS

Liberado y en pleno auge, las giras y temas exitosos se sucedían uno tras otro. Fue en esos años, cerrando los 60, cuando Berry hizo mundialmente famoso el “paso del pato”, un movimiento en escenario mientras tocaba la guitarra que fue emulado millones de veces. En esos muy exitosos tiempos fue cuando Lennon aventuró aquella frase que afirmaba que el segundo nombre del rock and roll podría ser Chuck Berry. Entre las décadas del 70 y 80, Berry participaba en películas y documentales sobre rock and roll, al mismo tiempo que nuevos conflictos aparecían en su vida. Afrontó una demanda por evasión de impuestos y otra de un grupo de mujeres después que se descubrió una cámara escondida en uno de los baños de un restaurante suyo en Misuri. También recibió una sentencia por posesión de marihuana.

“COLGAR LOS ZAPATOS”

En 1984, Chuck Berry recibió un Grammy en reconocimiento a su trayectoria y en 1986 fue de los primeros músicos incluidos en el Salón de la fama del rock and roll, inaugurado ese año en Ohio, Estados Unidos. “Si bien no se puede decir que alguna persona inventó el rock and roll, Chuck Berry es el que más se aproxima de entre cualquier individuo a ser el que puso todas las piezas esenciales juntas“, dijeron los creadores del Salón de la fama. A pesar de su edad, él continuó realizando conciertos y giras.

En 2008 realizó una gira por Europa y en 2013 dio un concierto en Montevideo, Uruguay, entre muchos otros recitales. En 2016 anunció el lanzamiento de “Chuck”, el primer disco inédito que grabó después de 38 años de pausa musical. El material estaba dedicado a su esposa Themetta Berry, a la que le dejó un mensaje que dio la vuelta al mundo. “Mi amada, ¡estoy envejeciendo! Yo trabajé en este disco por mucho tiempo. Ahora puedo colgar mis zapatos”.

http://www.bbc.com/mundo/noticias-39318631

