Chile – Suprema declara arbitraria e ilegal expulsión del país del comunicador italiano Lorenzo Spairini

El fallo del máximo tribunal del país señala en su fallo que “Que atendiendo a estos conceptos y para lo que ha de resolverse, es menester asentar que el Informe Policial N° 476 que sirve de antecedente a la resolución recurrida y la propia Resolución Exenta N° 77/2017, si bien refieren la participación del amparado en “actividades antisistémicas”, carecen de una descripción fáctica de la conducta que se le atribuye, consistente en hechos positivos y objetivos concretos, que permitan sustentar que la permanencia en Chile del amparado sería contrario a los intereses de Chile o constituiría un peligro para el Estado.”

El fallo de la Suprema sostiene que la decisión de expulsar del país al reporero italiano carece de fundamento, y es arbitraria e ilegal “Que en el escenario descrito, resulta que la resolución que motiva el recurso, carece de motivación fáctica, transformando el acto administrativo, en una mera afirmación de autoridad, sin respaldo y sin dar al afectado posibilidad alguna de ejercer sus defensas, lo que resulta inaceptable en cualquier actuación de la Administración Pública.” y por ello “la resolución impugnada es ilegal y resulta, además, arbitraria de modo que con su pronunciamiento se ha conculcado la libertad personal del amparado.”

El fallo del máximo tribunal del país deja sin efecto la resolución exenta del Ministerio del Interior y por lo tanto Spairini no tiene ningún impedimento para volver al país.

El reportero llegó al país en octubre del 2016 y trabajaba junto a la organización sindical Armetrase realizando registros audiovisuales. Su estadía en el país era pagada con una beca otorgada por la Unión Europea, quien le encomendó asesorar comunicacionalmente a una organización social o sindical. Sobre su trabajo y los vínculos descritos por el Ministerio del Interior señaló desde Roma a Radio Universidad de Chile “No tengo una idea sobre eso. No creo que mis videos sean tan influyentes. No trabajo por un periódico famoso o algo similar. Con la beca tenia que ayudar a la asociación Armetrase por el lado comunicativo (videos, sitio web, medios de comunicación social) y editar un documental sobre los movimientos sociales. Por eso, y para comprender la diferencias con las organizaciones sociales y sindicales en Italia, estaba en todas las marchas y en muchas huelgas: Homecenter, Luniben, el movimiento por el derecho a la vivienda, algunas actividades en los diferentes barrios y las protestas del pueblo Mapuche”. Y agregó “Creo que están demasiado nerviosos. Que alguien en la PDI ha visto demasiadas películas. El problema es que ellos no tienen miedo de usar leyes injustas de la dictadura como esa. Me da un poco de vergüenza por ellos, nada más”.

El Ministerio del Interior utilizó una herramienta legal que se arrastra desde los años más brutales de la dictadura para expulsar del país al profesional italiano.