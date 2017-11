Chile – ¡HOY NO GANAMOS UN CUPO EN EL CONGRESO, ES CIERTO, PERO NO BAJAMOS LOS BRAZOS, Y SEGUIREMOS LUCHANDO POR NUESTROS DERECHOS!

Vecinas y vecinos, compañeras, compañeros del UKAMAU. No logramos los votos necesarios. Todavía pesa más la máquina electoral de la derecha y la concertación, pero estamos lejos de sentirnos derrotados.

Hace 5 años estábamos cada uno por su lado, viviendo nuestros problemas y esperanzas aislados unos de otros. La mayoría nunca había participado de ninguna organización…menos, de alguna lucha colectiva para defender sus derechos.

Pero motivadas por la lucha por nuestra vivienda, decidimos juntarnos, conocernos, aprender a confiar en nosotras y nosotros mismos, pero sobre todo, comenzamos a soñar juntos. Y desde el principio dijimos que nuestros sueños y nuestra lucha eran más grandes que una casa. Y un sueño que se sueña juntos, se transforma en una realidad…

¡HOY ESTAMOS COMENZANDO EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE NUESTRAS VIVIENDAS!

¡Estamos comenzando el proceso de construcción de un barrio de esta gran ciudad que es Santiago, un barrio que se va a llamar la maestranza, en estación central, y que va a cobijar a nuestras familias durante los próximos 30, 40, 50 años!

¡HOY NO GANAMOS UN CUPO EN EL CONGRESO, ES CIERTO, PERO NO BAJAMOS LOS BRAZOS, Y SEGUIREMOS LUCHANDO POR NUESTROS DERECHOS!

¡PARA ACABAR CON LAS AFPs!

¡PARA TENER UNA SALUD DIGNA!

¡PARA RECUPERAR NUESTROS DERECHOS COMO TRABAJADORES!

Llegamos hasta acá con el esfuerzo de cada una de ustedes, de cada uno de nosotros. Apoyándonos unas a otras. Llegamos hasta acá después de un mes de trabajo en la calle, haciendo puerta a puerta, distribuyendo nuestro material, hablando con las personas, con nuestras familias, haciendo banderazos, compartiendo juntos .

Pero antes de eso, también decidimos levantarnos temprano, con frío, para que nos mojaran antes de que aclarara el día. Tomarnos de la mano para poder caminar cuando la lacrimógena no nos dejaba ver. Correr juntos para llegar al ministerio, marchar junto a los trabajadores el primero de mayo, marchar en Valparaíso junto a los estudiantes y pescadores. ¡MOVILIZARNOS 7 DÍAS SEGUIDOS Y DEMOSTRAR QUE CON NOSOTROS NO IBAN A JUGAR!!

En esta lucha no hemos estado solos. Ninguno de estos años hemos estado solos, y aprovecho de reconocer a todas nuestras amigas y amigos que nos han acompañado todos estos años, Compañeras que ya no están y que nos cuidan desde el cielo. Muchas y muchos que también han creído en esta lucha y nuestros sueños, y sobre todo, que han luchado codo a codo junto a nosotros. Hubo vecinas que perdieron su trabajo en esta lucha….pero encontraron la dignidad que se siente al luchar juntas por lo nuestro y hoy ya no son las mismas. ¡¡¡ESA ES UNA VICTORIA!!!

Y aquí estamos, con la moral intacta y la claridad que solo la organización y la lucha permite al movimiento popular avanzar y crecer.

Hoy comenzamos una nueva etapa, PORQUE ESTAS ELECCIONES HAN SIDO SÓLO UNA BATALLA EN LA LARGA LUCHA POR NUESTROS DERECHOS. TODAS Y TODOS SON BIENVENIDOS PARA CONTINUAR LA LUCHA POR NUESTROS DERECHOS., PORQUE YA SABEMOS, YA APRENDIMOS QUE CUANDO SOÑAMOS JUNTOS, CUANDO PELEAMOS JUNTOS, CONSTRUIMOS JUNTOS UNA NUEVA REALIDAD.

Tenemos un tremendo desafío por delante. Enfrentar un nuevo ciclo de luchas que se abre desde el próximo año, donde muy probablemente vamos a tener que enfrentar una ofensiva de los patrones para quitarnos derechos, para extender y profundizar el neoliberalismo en Chile, afectando a nuestras comunidades, especulando con la tierra y con el suelo, acaparando el agua, robando nuestros recursos y dejando una estela de contaminación en el país.

Frente a ese escenario, asumimos como una responsabilidad articular en la lucha, una coordinación de las organizaciones populares, desde nuestros territorios, porque sabemos que depende de nosotras y nosotros la defensa de nuestros intereses y derechos.

Una de nuestras primeras tareas será esa. NOS VAMOS A JUGAR POR ARTICULAR UN FRENTE DE RESISTENCIAS URBANAS JUNTO A OTRAS ORGANIZACIONES DE POBLADORES Y POBLADORAS DE SANTIAGO Y DE TODO EL PAÍS. NOSOTROS CONSTRUÍMOS LA CIUDAD. TENEMOS DERECHO A LA CIUDAD, Y NO DEJAREMOS QUE LOS ESPECULADORES Y AUTORIDADES CORRUPTAS NOS SIGAN EXPULSANDO DE NUESTROS PROPIOS BARRIOS Y POBLACIONES, Y PONIENDO A UNOS POBRES CONTRA OTROS.

Ahora ya somos una organización a nivel nacional, que nos desplegamos en las diversas luchas que tenemos como pueblo. Por viviendas dignas, por ciudades habitables, por pensiones justas y trabajo con dignidad, porque creemos que es el deber de una organización, que se plantea cambios reales y estructurales para un Chile con justicia social.

Por ello, vamos a trabajar por la coordinación y acción conjunta de los movimientos sociales, en la perspectiva construir una fuerza que pueda plantarse frente a los designios de los dueños del poder y la riqueza. Con los sindicatos, con los estudiantes, con los pescadores artesanales, con los pueblos indígenas, con los movimientos de mujeres, JUNTOS LE DIREMOS A LOS NEOLIBERALES Y CORRUPTOS QUE BASTA. ¡NO MÄS!

Por eso, daremos el ejemplo, Y ESTAREMOS EN LA PRIMERA FILA ESTE 30 DE NOVIEMBRE, EN LA PROTESTA POR NO+AFPS!!!

¡¡¡PORQUE NOS MOVILIZAMOS MILES DE PERSONAS PARA ORGANIZAR EL PLEBISCITO Y MÁS DE UN MILLÓN VOTÖ POR ACABAR CON ESTE SISTEMA QUE SÓLO SIRVE PARA FINANCIAR A LOS GRANDES GRUPOS ECONÓMICOS Y PAGA PENSIONES DE MISERIA!!!

Hoy incluso marchamos junto a compañeras y compañeros de Argentina, de Brasil, de Colombia, porque nuestros problemas tienen un denominador común: el capitalismo, y nuestras luchas son una sola lucha. ¡NOS HACEMOS MÁS GRANDES Y MÁS FUERTES EN LA SOLIDARIDAD Y LA LUCHA CONJUNTA CON NUESTRAS HERMANAS Y HERMANOS DE NUESTRA AMÉRICA!

Gracias compañeras y compañeros. Gracias por su esfuerzo. Este día no habría sido posible sin ustedes. Sin el trabajo de hormiga, sin el corazón gigante en la calle, sin el esfuerzo cotidiano. Es un orgullo ser su vocera. ¡ES UN ORGULLO HABER LUCHADO CON USTEDES ESTOS CINCO AÑOS, Y ESTOY SEGURA QUE SEGUIREMOS JUNTAS Y JUNTOS LOGRANDO NUEVAS VICTORIAS!

A SEGUIR ORGANIZANDO Y CRECIENDO EN PODER POPULAR!

A SEGUIR ADELANTE, CON TODAS LAS FUERZAS DE LA HISTORIA!!!

ARRIBA LAS QUE LUCHAN!!